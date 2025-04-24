https://ukraina.ru/20250424/ukrainskie-uklonisty-uzhe-platyat-natsvalyutoy-za-begstvo-v-es-1062742658.html
Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС - 24.04.2025 Украина.ру
Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
Сбежать с Украины в Евросоюз теперь возможно с оплатой услуг переплавщиков в гривнах. Об этом 24 апреля сообщила Нацполиция Украины
2025-04-24T20:17
2025-04-24T20:17
2025-04-24T20:17
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сбу
уклонисты
мобилизация
безвизовый режим
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Украинские полицейские разоблачили на Западной Украине очередную группу переплавщиков уклонистов за границу. Для мужчин призывного возраста услуга бегства за кордон в обход официальных пунктов пропуска составляла 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс) с человека."Они обещали показать безопасный и надежный путь бегства в другое государство, не попав в поле зрения пограничников. Конечно, помогали клиентам не бесплатно, а за 150 тысяч гривен с мужчины. К "тайной" тропе для перехода границы клиентов подвозили на собственном транспорте, по прибытию показывали им направление движения и покидали местность", - сказано в официальном сообщении.Схема действовала в Ровенской области. Для её разоблачения Нацполиция привлекла СБУ.Ранее в сообщениях Нацполиции Украины о бегущих за границу от насильственной мобилизации почти всегда фигурировали доллары США. Иногда упоминались валюты других стран и криптовалюта.Ранее на ту тему: Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, западная украина, ровенская область, ес, нацполиция, сбу, уклонисты, мобилизация, безвизовый режим, восточное партнерство, украина-ес
Новости, Украина, Западная Украина, Ровенская область, ЕС, Нацполиция, СБУ, уклонисты, мобилизация, безвизовый режим, Восточное партнерство, Украина-ЕС
Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
Сбежать с Украины в Евросоюз теперь возможно с оплатой услуг переплавщиков в гривнах. Об этом 24 апреля сообщила Нацполиция Украины
Украинские полицейские разоблачили на Западной Украине очередную группу переплавщиков уклонистов за границу. Для мужчин призывного возраста услуга бегства за кордон в обход официальных пунктов пропуска составляла 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс) с человека.
"Они обещали показать безопасный и надежный путь бегства в другое государство, не попав в поле зрения пограничников. Конечно, помогали клиентам не бесплатно, а за 150 тысяч гривен с мужчины. К "тайной" тропе для перехода границы клиентов подвозили на собственном транспорте, по прибытию показывали им направление движения и покидали местность", - сказано в официальном сообщении.
Схема действовала в Ровенской области
. Для её разоблачения Нацполиция привлекла СБУ
.
Ранее в сообщениях Нацполиции Украины
о бегущих за границу от насильственной мобилизации почти всегда фигурировали доллары США
. Иногда упоминались валюты других стран и криптовалюта.