Наемник из Колумбии рассказал о предательстве ВСУ
17:46 24.04.2025 (обновлено: 17:47 24.04.2025)
Осужденный в России наёмник из Колумбии рассказал, как вместе с соотечественниками был предан украинской армией и оказался в плену на территории ДНР. Об этом 24 февраля сообщил Следственный комитет России.
К девяти годам приговорён гражданин Республики Колумбия Мигель Анхель Карденас Монтилья за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
Российские следователи и суд установили, что в апреле 2024 года Карденас Монтилья прибыл на территорию Украины с целью заработка денежных средств, участвуя в боевых действиях в качестве наемника. Пройдя специальную военную подготовку, будучи обеспеченным огнестрельным оружием, боеприпасами и амуницией, он поступил на должность стрелка 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ (в/ч А1619).
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"В дальнейшем за материальное вознаграждение он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики. В июне 2024 года он был задержан российскими военнослужащими и передан следователям Следственного комитета для осуществления уголовного преследования", - рассказали в СК РФ.
Следователи детально установили цели и мотивы Карденаса Монтильи, которыми он руководствовался, принимая решение об участии в боевых действиях в качестве наемника. Он признал в полном объеме сою вину в совершении инкриминируемого деяния и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.
"Кроме того, он сообщил, что украинские военнослужащие проигнорировали просьбы наемников из Колумбии об эвакуации из зоны боевых действий в ДНР, добавив, что из-за этого большинство его сослуживцев погибло. Также Карденас Монтилья рассказал, что он выжил благодаря человеческому отношению к нему со стороны российских военнослужащих, которые обеспечили его водой, пищей и одеждой", - сказано в официальном сообщении.
Приговор колумбийский гражданин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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