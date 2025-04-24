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Наемник из Колумбии рассказал о предательстве ВСУ

Наемник из Колумбии рассказал о предательстве ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру

Наемник из Колумбии рассказал о предательстве ВСУ

Осужденный в России наёмник из Колумбии рассказал, как вместе с соотечественниками был предан украинской армией и оказался в плену на территории ДНР. Об этом 24 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-04-24T17:46

2025-04-24T17:46

2025-04-24T17:47

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К девяти годам приговорён гражданин Республики Колумбия Мигель Анхель Карденас Монтилья за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ).Российские следователи и суд установили, что в апреле 2024 года Карденас Монтилья прибыл на территорию Украины с целью заработка денежных средств, участвуя в боевых действиях в качестве наемника. Пройдя специальную военную подготовку, будучи обеспеченным огнестрельным оружием, боеприпасами и амуницией, он поступил на должность стрелка 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ (в/ч А1619)."В дальнейшем за материальное вознаграждение он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики. В июне 2024 года он был задержан российскими военнослужащими и передан следователям Следственного комитета для осуществления уголовного преследования", - рассказали в СК РФ.Следователи детально установили цели и мотивы Карденаса Монтильи, которыми он руководствовался, принимая решение об участии в боевых действиях в качестве наемника. Он признал в полном объеме сою вину в совершении инкриминируемого деяния и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.Приговор колумбийский гражданин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.Накануне СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников

https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-unichtozhili-britanskogo-naemnika-i-ukrainskikh-ofitserov-a-vsu-podstavili-kolumbiytsev-1062671036.html

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новости, россия, колумбия, донецкая народная республика, ск рф, всу, иностранные наемники, днр, сво, приговор