https://ukraina.ru/20250424/innovatsionnye-proekty-i-nagrady-sostoyalos-zasedanie-voennogo-soveta-sukhoputnykh-voysk-rossii-1062741445.html

Инновационные проекты и награды: состоялось заседание Военного совета Сухопутных войск России

Инновационные проекты и награды: состоялось заседание Военного совета Сухопутных войск России - 24.04.2025 Украина.ру

Инновационные проекты и награды: состоялось заседание Военного совета Сухопутных войск России

Награждения участников СВО и демонстрации новейших разработок ВПК состоялись в рамках расширенного заседания Военного совета Сухопутных войск. Об этом 24 апреля сообщило Минобороны России.

2025-04-24T18:55

2025-04-24T18:55

2025-04-24T18:55

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В мероприятии под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова приняли участие руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров Сухопутных войск, представители командования военных округов и ветераны вида войск. В частности, участие в расширенном заседании Военного совета Сухопутных войск принял замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.Участникам заседания была продемонстрирована специализированная выставка-экспозиция "День инноваций Главного командования Сухопутных войск". На ней представлено свыше 100 инновационных проектов в области стрелкового вооружения, боевой экипировки, робототехники, связи, а также широкий спектр ударных и разведывательных БПЛА.Основными темами заседания стали определены перспективы развития системы образования по специальностям Сухопутных войск и совершенствование учебно-материальной базы военных вузов и учебных центров, увеличение количества занятий по зарекомендованным в ходе СВО методикам интенсивной боевой и специальной подготовки личного состава.Обсуждалось также применение новых тактических приёмов мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений в ходе боевых действий. Было рассмотрено обеспечение подразделений Сухопутных войск эффективными средствами в ходе современного штурма - средствами наблюдения и ведения разведки, мотоциклами и квадроциклами, багги, роботизированными платформами, ударными БПЛА и прочим, востребованным в войсках."Офицерскому составу за проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга в зоне СВО вручены государственные награды", - сказано в официальном сообщении.Ранее Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле Актуальное интервью на эту тему: Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России

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новости, россия, впк, минобороны рф, сво, вооружения, военная техника, инновации, награда