https://ukraina.ru/20250424/trampu-nadoela-ukraina-nikonov-rasskazal-pochemu-ssha-mogut-umyt-ruki-i-ostanovit-pomosch-kievu-1062732212.html

Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, почему США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву

Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, почему США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву - 24.04.2025 Украина.ру

Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, почему США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву

Если США получат сделку по ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву. Но Украина может затянуть с принятием плана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов

2025-04-24T19:15

2025-04-24T19:15

2025-04-24T19:15

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военная помощь

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После сорвавшейся 23 апреля встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом.До этого, 20 апреля, Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором выразил надежду на заключение сделки России и Украины на следующей неделе. По словам президента США, обе страны после этого могут начать бизнес-сотрудничество с Америкой.Как писал поэт, "надежды юношей питают", ранее Трамп называл разные сроки решения украинского кризиса, но до сих пор их не выдерживал, считает Никонов. Есть основания полагать, что и в этот раз с заявленным им мирным соглашением будет так же, отметил собеседник издания.Что касается содержания плана, который предлагают США, известно только то, что просачивается в СМИ, добавил эксперт."Речь идет о том, что американцы признают Крым российским, поставят преграду на пути Украины в НАТО, не будут настаивать на том, чтобы Россия очистила от своих войск четыре региона, которые являются ее частью", — сообщил Никонов.Дальше сценарии развития событий могут быть разными. Президенту США явно надоело заниматься Украиной. К тому же, это связано с подписанием или неподписанием договора по природным ресурсам Украины, которые США хотят заполучить."После этого они могут "умыть руки" и даже остановить военную помощь Киеву. Но в этом случае я ожидаю усиления антироссийских санкций со стороны Вашингтона", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250424/eto-byl-by-idealnyy-pas-politolog-obyasnil-chto-budet-esli-ukraina-razorvet-otnosheniya-s-ssha-1062709180.html

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, вячеслав никонов, природные ресурсы, сделка, война, военная помощь, план, кризис, договор, крым, нато