Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, почему США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву
Если США получат сделку по ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву. Но Украина может затянуть с принятием плана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
После сорвавшейся 23 апреля встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом.
Как писал поэт, "надежды юношей питают", ранее Трамп называл разные сроки решения украинского кризиса, но до сих пор их не выдерживал, считает Никонов. Есть основания полагать, что и в этот раз с заявленным им мирным соглашением будет так же, отметил собеседник издания.
Что касается содержания плана, который предлагают США, известно только то, что просачивается в СМИ, добавил эксперт.
Дальше сценарии развития событий могут быть разными. Президенту США явно надоело заниматься Украиной. К тому же, это связано с подписанием или неподписанием договора по природным ресурсам Украины, которые США хотят заполучить.
"После этого они могут "умыть руки" и даже остановить военную помощь Киеву. Но в этом случае я ожидаю усиления антироссийских санкций со стороны Вашингтона", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине" на сайте Украина.ру.
04:30"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с СШАПризыв депутата Рады разорвать дипломатические отношения с США — бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Это и был бы идеальный пас, который позволил бы США прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подписывайся на