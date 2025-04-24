Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток - 24.04.2025 Украина.ру
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Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток
Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток - 24.04.2025 Украина.ру
Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток
С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-24T20:00
2025-04-24T21:21
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Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие стало неожиданным решением для большинства политических сил, и даже внутри страны это вызвало "недоумение и удивление", отметил политолог.Этот политико-идеологический шаг поставил в сложное положение и Украину, указал Самойлов. При этом Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продолжить перемирие на 30 суток, добавил собеседник издания."Им, конечно, передышка нужна, потому что украинская сторона путем напряжения всех сил стабилизировала ситуацию на Купянском направлении, под Покровском (Красноармейск. — Ред.) и Часов Яром, что не дает нам возможность быстрого продвижения", — подчеркнул Самойлов.Но это принципиально не скажется на ситуации на фронте, считает он."В Харьковской области мы уже на почти 20 километров продвинулись. Это вполне приемлемо для нас. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
https://ukraina.ru/20250424/1062738951.html
россия
украина
сумы
харьков
волчанск
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, сумы, самойлов, харьков, волчанск, покровск/красноармейск, часов яр, купянск, купянское направление, сво, прогнозы сво, перемирие, харьковская область, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Сумы, Самойлов, Харьков, Волчанск, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Купянск, Купянское направление, СВО, прогнозы СВО, перемирие, Харьковская область, Спецоперация

Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток

20:00 24.04.2025 (обновлено: 21:21 24.04.2025)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие стало неожиданным решением для большинства политических сил, и даже внутри страны это вызвало "недоумение и удивление", отметил политолог.
Этот политико-идеологический шаг поставил в сложное положение и Украину, указал Самойлов. При этом Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продолжить перемирие на 30 суток, добавил собеседник издания.
"Им, конечно, передышка нужна, потому что украинская сторона путем напряжения всех сил стабилизировала ситуацию на Купянском направлении, под Покровском (Красноармейск. — Ред.) и Часов Яром, что не дает нам возможность быстрого продвижения", — подчеркнул Самойлов.
Но это принципиально не скажется на ситуации на фронте, считает он.
Харьковской области мы уже на почти 20 километров продвинулись. Это вполне приемлемо для нас. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
18:00
Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благоМинимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев
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