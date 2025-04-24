Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток

Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо

Минимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев