Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток
20:00 24.04.2025 (обновлено: 21:21 24.04.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие стало неожиданным решением для большинства политических сил, и даже внутри страны это вызвало "недоумение и удивление", отметил политолог.
"Им, конечно, передышка нужна, потому что украинская сторона путем напряжения всех сил стабилизировала ситуацию на Купянском направлении, под Покровском (Красноармейск. — Ред.) и Часов Яром, что не дает нам возможность быстрого продвижения", — подчеркнул Самойлов.
Но это принципиально не скажется на ситуации на фронте, считает он.
"В Харьковской области мы уже на почти 20 километров продвинулись. Это вполне приемлемо для нас. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
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