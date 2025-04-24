https://ukraina.ru/20250424/indiya--pakistan-novyy-shlkovyy-put-mozhet-vspykhnut-voynoy--1062738315.html

Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной

Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной - 24.04.2025 Украина.ру

Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной

"Обвал всегда начинается с маленького камешка". Так в своём романе "Клоун Шалимар" писатель Салман Рушди описал начало второй индо-пакистанской войны в Кашмире в 1965 году.

2025-04-24T18:15

2025-04-24T18:15

2025-04-24T18:15

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Спустя 50 лет после окончания вооружённого конфликта Индия и Пакистан вновь оказались на пороге новой войны. Поводом послужил теракт 22 апреля, когда боевики группировки "Кашмирское сопротивление" расстреляли туристов в окрестностях индийского городка Пахалгам в Кашмире. Было убито 26 человек, 17 человек получили ранения. Индийские власти отреагировали мгновенно и радикально: депортацией пакистанцев, аннулированием виз, закрытием границы. Пакистан в ответ приостановил всю торговлю с Индией. Товарооборот между странами незначительный – 1,2 млрд долларов, однако политический жест понятен. Тлеющие угли этого конфликта раздули умели и вовремя. На кону – подрыв стабильности в сердце Азии, которая в последние годы громко заявил о своём экономическом превосходстве. Большая война у стен Китая – это именно тот камешек, который может обвалить весь быстрорастущий регион. Ведь и Индия, и Пакистан – ядерные державы.Эта война может коснуться и интересов России, и политически, и экономически. Стратегическое партнёрство с Китаем, сотрудничество в рамках ШОС, куда входят (среди прочих) Индия, Пакистан, Китай, рынки сбыта энергоресурсов, и в целом, разворот в Азию – в российских проектах долгосрочного развития всё это связано. Эксперты проанализировали в своих телеграм-каналах обстановку и дали свой прогноз развития опасной ситуации.Китаист Николай ВавиловВойна Пакистана и Индии - это прокси-война Китая и США. Косвенным эффектом будет удар по нефтяному трафику Китай-Ближний Восток и товарному трафику Китай-Европа. Это кратно усилит негативный эффект от тарифных войн.Экономист Алексей КущХронология нынешних событий следующая. Теракт против туристов в Кашмире, где погибло 28 человек. Среди участников терактов - граждане Пакистана. На этом фоне Индия начала пересмотр Акта о водах Инда, который был подписан ранее с Пакистаном. В ответ Исламабад заявил, что любое гидротехническое планирование водных ресурсов в ущерб его интересов будет означать войну. Пакистан заявил о закрытии своего воздушного пространства для Индии, а Индия - о прекращении торговли с Пакистаном (хотя объем там незначительный - до 2 млрд дол в год). Кстати, накануне в Индии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Война между Индией и Пакистаном может сблизить первую с США и Британией, а второй - с Китаем. Кроме того, война торпедирует ШОС и проистекающий из данной геополитической конструкции проект Глобального Евразийского острова в составе РФ, Китая, Индии и Центральной Азии. Для Китая - это крах южной ветки Нового шелкового пути через Пакистан и колоссальные риски для морского коридора Нового шелкового пути, который, в том числе, опирается на пакистанский порт Гвадар и китайско-пакистанский торгово-экономический коридор. То есть возникает риск для трафика китайских товаров морем в ЕС и потоков нефти с Ближнего Востока в Китай.Поражение Пакистана будет означать выдавливание Китая из Южной Азии в Центральную и ослабление позиций Пекина на Ближнем Востоке. В таком случае, следующим будет Иран.В случае неуспеха Индии, следует ожидать дрейф Дели в сторону РФ и усиление Китая как панъевразийской геополитической силы. И как главный результат - институциональная кристаллизация Глобального Евразийского острова. Но такая война будет означать и крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Это в дополнение к истории с тарифами.Скорее всего, Пекин и Москва будут стараться купировать ситуацию и заморозить эскалацию. Так как и Пекин, и Москва стараются слепить формат Глобального Евразийского острова, а не расколоть.Вашингтон будет наблюдать. С одной стороны у США есть желание сблизиться с Дели, с другой - Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО. И открытая поддержка Индии со стороны США окончательно девальвирует данный статус.Для ЕС это будет очередной геополитический шок, с которым в Брюсселе не знают, что делать.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСерьёзность ситуации придаёт тот факт, что Индия и Пакистан — ядерные державы. Вооружённый конфликт между ними при определённых условиях способен перерасти в обмен ядерными ударами. Как тут не вспомнить, что 21 апреля в Индию с четырёхдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей семьёй. В повестке обсуждения — тарифы, будущие крупные военные и торговые контракты между двумя странами. Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остаётся невыясненным. Если, конечно, не вспоминать "добрым словом" англичан, в своё время "мастерски" разделивших Британскую Индию. С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой "мирный план". Главный вопрос — насколько он будет результативен? Словом, тяжела шапка гегемона. Только сосредоточишься на Украине, Ближнем Востоке и Китае — как рванёт в другом месте.Публицист Алексей БобровскийИндо-пакистанский потенциальный кризис - важная геополитическая "пасхалка". Извините за постпасхальный каламбур. Пакистан - это и ворота, и ключ к Южной Азии. Плюс - это важнейший партнер Китая в регионе. Пекин делал на него большую ставку при реализации проекта "Один пояс - один путь". У Китая с Пакистаном не только общая граница. У них крепкое военное сотрудничество. Страны проводят военные учения, китайцы - одни из главных поставщиков оружия Исламабаду. У Китая с Пакистаном мегапроект - Китайско-пакистанский экономический коридор - часть "Нового шёлкового пути". Заканчивается он в порту Гвадар. Китай уже засадил в Пакистан порядка $150 млрд. Конкретно порт Гвадар - это беспошлинная торговля, почти нулевые налоги и торговый коридор в Европу и Африку. В перспективе в Гвадаре все еще может появиться и китайская военная база. Если бы Пекин все это реализовал, то перекрытие американцами в случае чего Малаккского пролива будет малоэффективным.... Теперь можно смело сказать - проект сильно подорван. Но есть еще три важные задачи для США в Азии, решающих целый комплекс их проблем. - Сильно подорвать БРИКС и помешать созданию любых торговых зон в Азии. - Не допустить появления в Азии крупных региональных лидеров со своей политической повесткой. - Создать условия для конфликта в регионе, что решительно подорвет логистику межу Европой и Ю.-В. Азией. Сухопутный быстрый торговый выход из Европы в Азию - главная угроза для морской торговли в самом активном регионе мира. Крайней мерой для англосаксов, если все другие возможности влияния исчерпаются, будет разжигание конфликта между Пакистаном и Индией. Возможно, такой момент наступает. Трамп на Индию делает серьезную ставку. Это и Троянский конь в БРИКС, и противовес Китаю, и торгово-военный контроль Южной Азии, и большие прямые инвестиции в США (просто для понимания, в Индии более 200 миллиардеров с общим капиталом под $ трлн) Но Индия - это не "индийские фильмы", это довольно воинственная страна, со сложной обстановкой внутри и множеством конфликтных историй по периметру. С селективным, жестоким подходом в некоторых штатах к гендерным вопросам. Так, в некоторых местах в приграничных штатах соотношение мальчиков и девочек 10:1. И можно было б сказать, что так не бывает. Но так есть. Это очень тяжелая криминогенная обстановка, а по приметам так вообще к войне. Предлагаю за конфликтом последить. Очень уж все кучно и вовремя.Ещё на эту тему: Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны

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