Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной - 24.04.2025 Украина.ру
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Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной
Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной - 24.04.2025 Украина.ру
Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной
"Обвал всегда начинается с маленького камешка". Так в своём романе "Клоун Шалимар" писатель Салман Рушди описал начало второй индо-пакистанской войны в Кашмире в 1965 году.
2025-04-24T18:15
2025-04-24T18:15
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Спустя 50 лет после окончания вооружённого конфликта Индия и Пакистан вновь оказались на пороге новой войны. Поводом послужил теракт 22 апреля, когда боевики группировки "Кашмирское сопротивление" расстреляли туристов в окрестностях индийского городка Пахалгам в Кашмире. Было убито 26 человек, 17 человек получили ранения. Индийские власти отреагировали мгновенно и радикально: депортацией пакистанцев, аннулированием виз, закрытием границы. Пакистан в ответ приостановил всю торговлю с Индией. Товарооборот между странами незначительный – 1,2 млрд долларов, однако политический жест понятен. Тлеющие угли этого конфликта раздули умели и вовремя. На кону – подрыв стабильности в сердце Азии, которая в последние годы громко заявил о своём экономическом превосходстве. Большая война у стен Китая – это именно тот камешек, который может обвалить весь быстрорастущий регион. Ведь и Индия, и Пакистан – ядерные державы.Эта война может коснуться и интересов России, и политически, и экономически. Стратегическое партнёрство с Китаем, сотрудничество в рамках ШОС, куда входят (среди прочих) Индия, Пакистан, Китай, рынки сбыта энергоресурсов, и в целом, разворот в Азию – в российских проектах долгосрочного развития всё это связано. Эксперты проанализировали в своих телеграм-каналах обстановку и дали свой прогноз развития опасной ситуации.Китаист Николай ВавиловВойна Пакистана и Индии - это прокси-война Китая и США. Косвенным эффектом будет удар по нефтяному трафику Китай-Ближний Восток и товарному трафику Китай-Европа. Это кратно усилит негативный эффект от тарифных войн.Экономист Алексей КущХронология нынешних событий следующая. Теракт против туристов в Кашмире, где погибло 28 человек. Среди участников терактов - граждане Пакистана. На этом фоне Индия начала пересмотр Акта о водах Инда, который был подписан ранее с Пакистаном. В ответ Исламабад заявил, что любое гидротехническое планирование водных ресурсов в ущерб его интересов будет означать войну. Пакистан заявил о закрытии своего воздушного пространства для Индии, а Индия - о прекращении торговли с Пакистаном (хотя объем там незначительный - до 2 млрд дол в год). Кстати, накануне в Индии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Война между Индией и Пакистаном может сблизить первую с США и Британией, а второй - с Китаем. Кроме того, война торпедирует ШОС и проистекающий из данной геополитической конструкции проект Глобального Евразийского острова в составе РФ, Китая, Индии и Центральной Азии. Для Китая - это крах южной ветки Нового шелкового пути через Пакистан и колоссальные риски для морского коридора Нового шелкового пути, который, в том числе, опирается на пакистанский порт Гвадар и китайско-пакистанский торгово-экономический коридор. То есть возникает риск для трафика китайских товаров морем в ЕС и потоков нефти с Ближнего Востока в Китай.Поражение Пакистана будет означать выдавливание Китая из Южной Азии в Центральную и ослабление позиций Пекина на Ближнем Востоке. В таком случае, следующим будет Иран.В случае неуспеха Индии, следует ожидать дрейф Дели в сторону РФ и усиление Китая как панъевразийской геополитической силы. И как главный результат - институциональная кристаллизация Глобального Евразийского острова. Но такая война будет означать и крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Это в дополнение к истории с тарифами.Скорее всего, Пекин и Москва будут стараться купировать ситуацию и заморозить эскалацию. Так как и Пекин, и Москва стараются слепить формат Глобального Евразийского острова, а не расколоть.Вашингтон будет наблюдать. С одной стороны у США есть желание сблизиться с Дели, с другой - Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО. И открытая поддержка Индии со стороны США окончательно девальвирует данный статус.Для ЕС это будет очередной геополитический шок, с которым в Брюсселе не знают, что делать.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСерьёзность ситуации придаёт тот факт, что Индия и Пакистан — ядерные державы. Вооружённый конфликт между ними при определённых условиях способен перерасти в обмен ядерными ударами. Как тут не вспомнить, что 21 апреля в Индию с четырёхдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей семьёй. В повестке обсуждения — тарифы, будущие крупные военные и торговые контракты между двумя странами. Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остаётся невыясненным. Если, конечно, не вспоминать "добрым словом" англичан, в своё время "мастерски" разделивших Британскую Индию. С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой "мирный план". Главный вопрос — насколько он будет результативен? Словом, тяжела шапка гегемона. Только сосредоточишься на Украине, Ближнем Востоке и Китае — как рванёт в другом месте.Публицист Алексей БобровскийИндо-пакистанский потенциальный кризис - важная геополитическая "пасхалка". Извините за постпасхальный каламбур. Пакистан - это и ворота, и ключ к Южной Азии. Плюс - это важнейший партнер Китая в регионе. Пекин делал на него большую ставку при реализации проекта "Один пояс - один путь". У Китая с Пакистаном не только общая граница. У них крепкое военное сотрудничество. Страны проводят военные учения, китайцы - одни из главных поставщиков оружия Исламабаду. У Китая с Пакистаном мегапроект - Китайско-пакистанский экономический коридор - часть "Нового шёлкового пути". Заканчивается он в порту Гвадар. Китай уже засадил в Пакистан порядка $150 млрд. Конкретно порт Гвадар - это беспошлинная торговля, почти нулевые налоги и торговый коридор в Европу и Африку. В перспективе в Гвадаре все еще может появиться и китайская военная база. Если бы Пекин все это реализовал, то перекрытие американцами в случае чего Малаккского пролива будет малоэффективным.... Теперь можно смело сказать - проект сильно подорван. Но есть еще три важные задачи для США в Азии, решающих целый комплекс их проблем. - Сильно подорвать БРИКС и помешать созданию любых торговых зон в Азии. - Не допустить появления в Азии крупных региональных лидеров со своей политической повесткой. - Создать условия для конфликта в регионе, что решительно подорвет логистику межу Европой и Ю.-В. Азией. Сухопутный быстрый торговый выход из Европы в Азию - главная угроза для морской торговли в самом активном регионе мира. Крайней мерой для англосаксов, если все другие возможности влияния исчерпаются, будет разжигание конфликта между Пакистаном и Индией. Возможно, такой момент наступает. Трамп на Индию делает серьезную ставку. Это и Троянский конь в БРИКС, и противовес Китаю, и торгово-военный контроль Южной Азии, и большие прямые инвестиции в США (просто для понимания, в Индии более 200 миллиардеров с общим капиталом под $ трлн) Но Индия - это не "индийские фильмы", это довольно воинственная страна, со сложной обстановкой внутри и множеством конфликтных историй по периметру. С селективным, жестоким подходом в некоторых штатах к гендерным вопросам. Так, в некоторых местах в приграничных штатах соотношение мальчиков и девочек 10:1. И можно было б сказать, что так не бывает. Но так есть. Это очень тяжелая криминогенная обстановка, а по приметам так вообще к войне. Предлагаю за конфликтом последить. Очень уж все кучно и вовремя.Ещё на эту тему: Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
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Виктория Титова
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эксклюзив, пакистан, эксперты, соцсети, елена панина, алексей кущ, николай вавилов, сша, брикс, индия, китай, дональд трамп, джей ди вэнс, шос, нато, ес
Эксклюзив, Пакистан, эксперты, соцсети, Елена Панина, Алексей Кущ, Николай Вавилов, США, БРИКС, Индия, Китай, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ШОС, НАТО, ЕС

Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной

18:15 24.04.2025
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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"Обвал всегда начинается с маленького камешка". Так в своём романе "Клоун Шалимар" писатель Салман Рушди описал начало второй индо-пакистанской войны в Кашмире в 1965 году.
Спустя 50 лет после окончания вооружённого конфликта Индия и Пакистан вновь оказались на пороге новой войны. Поводом послужил теракт 22 апреля, когда боевики группировки "Кашмирское сопротивление" расстреляли туристов в окрестностях индийского городка Пахалгам в Кашмире. Было убито 26 человек, 17 человек получили ранения.
Индийские власти отреагировали мгновенно и радикально: депортацией пакистанцев, аннулированием виз, закрытием границы. Пакистан в ответ приостановил всю торговлю с Индией. Товарооборот между странами незначительный – 1,2 млрд долларов, однако политический жест понятен.
Тлеющие угли этого конфликта раздули умели и вовремя. На кону – подрыв стабильности в сердце Азии, которая в последние годы громко заявил о своём экономическом превосходстве. Большая война у стен Китая – это именно тот камешек, который может обвалить весь быстрорастущий регион. Ведь и Индия, и Пакистан – ядерные державы.
Эта война может коснуться и интересов России, и политически, и экономически. Стратегическое партнёрство с Китаем, сотрудничество в рамках ШОС, куда входят (среди прочих) Индия, Пакистан, Китай, рынки сбыта энергоресурсов, и в целом, разворот в Азию – в российских проектах долгосрочного развития всё это связано.
Эксперты проанализировали в своих телеграм-каналах обстановку и дали свой прогноз развития опасной ситуации.
Китаист Николай Вавилов
Война Пакистана и Индии - это прокси-война Китая и США. Косвенным эффектом будет удар по нефтяному трафику Китай-Ближний Восток и товарному трафику Китай-Европа. Это кратно усилит негативный эффект от тарифных войн.
Экономист Алексей Кущ
Хронология нынешних событий следующая. Теракт против туристов в Кашмире, где погибло 28 человек. Среди участников терактов - граждане Пакистана. На этом фоне Индия начала пересмотр Акта о водах Инда, который был подписан ранее с Пакистаном.
В ответ Исламабад заявил, что любое гидротехническое планирование водных ресурсов в ущерб его интересов будет означать войну. Пакистан заявил о закрытии своего воздушного пространства для Индии, а Индия - о прекращении торговли с Пакистаном (хотя объем там незначительный - до 2 млрд дол в год). Кстати, накануне в Индии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Война между Индией и Пакистаном может сблизить первую с США и Британией, а второй - с Китаем. Кроме того, война торпедирует ШОС и проистекающий из данной геополитической конструкции проект Глобального Евразийского острова в составе РФ, Китая, Индии и Центральной Азии. Для Китая - это крах южной ветки Нового шелкового пути через Пакистан и колоссальные риски для морского коридора Нового шелкового пути, который, в том числе, опирается на пакистанский порт Гвадар и китайско-пакистанский торгово-экономический коридор. То есть возникает риск для трафика китайских товаров морем в ЕС и потоков нефти с Ближнего Востока в Китай.
Поражение Пакистана будет означать выдавливание Китая из Южной Азии в Центральную и ослабление позиций Пекина на Ближнем Востоке. В таком случае, следующим будет Иран.
В случае неуспеха Индии, следует ожидать дрейф Дели в сторону РФ и усиление Китая как панъевразийской геополитической силы. И как главный результат - институциональная кристаллизация Глобального Евразийского острова. Но такая война будет означать и крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Это в дополнение к истории с тарифами.
Скорее всего, Пекин и Москва будут стараться купировать ситуацию и заморозить эскалацию. Так как и Пекин, и Москва стараются слепить формат Глобального Евразийского острова, а не расколоть.
Вашингтон будет наблюдать. С одной стороны у США есть желание сблизиться с Дели, с другой - Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО. И открытая поддержка Индии со стороны США окончательно девальвирует данный статус.
Для ЕС это будет очередной геополитический шок, с которым в Брюсселе не знают, что делать.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Серьёзность ситуации придаёт тот факт, что Индия и Пакистан — ядерные державы. Вооружённый конфликт между ними при определённых условиях способен перерасти в обмен ядерными ударами.
Как тут не вспомнить, что 21 апреля в Индию с четырёхдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей семьёй. В повестке обсуждения — тарифы, будущие крупные военные и торговые контракты между двумя странами.
Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остаётся невыясненным. Если, конечно, не вспоминать "добрым словом" англичан, в своё время "мастерски" разделивших Британскую Индию.
С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой "мирный план". Главный вопрос — насколько он будет результативен?
Словом, тяжела шапка гегемона. Только сосредоточишься на Украине, Ближнем Востоке и Китае — как рванёт в другом месте.
Публицист Алексей Бобровский
Индо-пакистанский потенциальный кризис - важная геополитическая "пасхалка". Извините за постпасхальный каламбур. Пакистан - это и ворота, и ключ к Южной Азии. Плюс - это важнейший партнер Китая в регионе. Пекин делал на него большую ставку при реализации проекта "Один пояс - один путь".
У Китая с Пакистаном не только общая граница. У них крепкое военное сотрудничество. Страны проводят военные учения, китайцы - одни из главных поставщиков оружия Исламабаду.
У Китая с Пакистаном мегапроект - Китайско-пакистанский экономический коридор - часть "Нового шёлкового пути". Заканчивается он в порту Гвадар. Китай уже засадил в Пакистан порядка $150 млрд. Конкретно порт Гвадар - это беспошлинная торговля, почти нулевые налоги и торговый коридор в Европу и Африку. В перспективе в Гвадаре все еще может появиться и китайская военная база. Если бы Пекин все это реализовал, то перекрытие американцами в случае чего Малаккского пролива будет малоэффективным.... Теперь можно смело сказать - проект сильно подорван.
Но есть еще три важные задачи для США в Азии, решающих целый комплекс их проблем.
- Сильно подорвать БРИКС и помешать созданию любых торговых зон в Азии.
- Не допустить появления в Азии крупных региональных лидеров со своей политической повесткой.
- Создать условия для конфликта в регионе, что решительно подорвет логистику межу Европой и Ю.-В. Азией.
Сухопутный быстрый торговый выход из Европы в Азию - главная угроза для морской торговли в самом активном регионе мира. Крайней мерой для англосаксов, если все другие возможности влияния исчерпаются, будет разжигание конфликта между Пакистаном и Индией. Возможно, такой момент наступает.
Трамп на Индию делает серьезную ставку. Это и Троянский конь в БРИКС, и противовес Китаю, и торгово-военный контроль Южной Азии, и большие прямые инвестиции в США (просто для понимания, в Индии более 200 миллиардеров с общим капиталом под $ трлн)
Но Индия - это не "индийские фильмы", это довольно воинственная страна, со сложной обстановкой внутри и множеством конфликтных историй по периметру. С селективным, жестоким подходом в некоторых штатах к гендерным вопросам.
Так, в некоторых местах в приграничных штатах соотношение мальчиков и девочек 10:1. И можно было б сказать, что так не бывает. Но так есть. Это очень тяжелая криминогенная обстановка, а по приметам так вообще к войне.
Предлагаю за конфликтом последить. Очень уж все кучно и вовремя.
Ещё на эту тему: Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
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