https://ukraina.ru/20250424/ne-proshlo-i-sta-dney-tramp-nachal-novuyu-kholodnuyu-voynu-s-rf-1062736187.html

Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ

Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ - 24.04.2025 Украина.ру

Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ

По традиции, заложенной Франклином Рузвельтом, первые итоги работы президента США подводят на рубеже 100 дней правления. Для 45-го и 47-го главы государства республиканца Дональда Трампа этот момент истины наступит 30 апреля

2025-04-24T17:52

2025-04-24T17:52

2025-04-24T17:52

эксклюзив

сша

россия

дональд трамп

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китай

ядерное оружие

владимир путин

си цзиньпин

протесты

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В преддверии такой важной даты в Москве прошла научная конференция, организованная Институтом США и Канады им. Г.А. Арбатова и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, в ходе которой ведущие эксперты оценили деятельность американского лидера и спрогнозировали, чего ждать от него в дальнейшем, в том числе в отношениях с Россией.Трамп – уникальный президент США, его победа на выборах 2016 года над опытным политиком, бывшим госсекретарём и первой леди страны Хиллари Клинтон породила массу вопросов. Прежде всего - случайность ли приход к власти одиозного миллиардера без политического опыта?"То, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, — аномальный период истории. Аномальные периоды интересны, они выдвигают необычных личностей. Америка стала чувствовать, что ей плохо. А когда Америке плохо, поднимает голову консерватизм. Он в США существует в спящем состоянии, но просыпается, и тогда поднимается консервативная волна. Нынешняя волна связана с Дональдом Трампом. Особенность состоит в том, что Трамп оказался слишком живучим, слишком долгоиграющим. Консерватизм – это реакция на нерешённость всех тех проблем, которые есть в Америке", - сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.По его словам, Трамп очень успешно выступил в роли мобилизатора электората. Он целыми пластами отрывал избирателей от демократов, чего не мог сделать ни один его предшественник, однако после победы на выборах эта организаторская функция теряет смысл, потому что отныне жизнь президента наполняется другим смыслом: он превращается в государственного слугу, который реализует программу, проводит реформы, выполняет обещания.А обещаний, возвращаясь к власти после четырёхлетнего перерыва, Трамп дал немало. Он ставил перед собой амбициозные цели как во внутренней, так и во внешней политике и обещал достичь их достаточно быстро. В реальности же не всё сложилось так, как он рассчитывал.Некоторые такие моменты перечислила главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Надежда Шведова:· подписано всего пять законопроектов, ни один из которых не был серьёзным;· экономический рост замедлился;· обещал положить конец войнам – не удалось;· более 80 раз судьи выражали порицание действующей власти, причём большинство из этих судей - назначенцы республиканцев.Когда Трамп избрался на второй срок, общество разделилось почти пополам, но одобряющих его деятельность всё же было чуть больше (50,5% против 46,7%). Теперь же наоборот – недовольных 50,6%, а положительно оценивают работу президента 44,3%.Более того, в начале апреля в рамках движения "Руки прочь!" во всех 50 штатах прошли антиправительственные протесты под лозунгами "Это не просто коррупция!", "Руки прочь от социального обеспечения", "Никакого короля!", "Импичмент Трампу!" с участием десятков тысяч человек."Эти протесты показали, что широкомасштабная и революционная политика администрации Трампа мобилизовала самые разные слои американцев, затронутые социальными, экономическими, политическими, правовыми изменениями", - пояснила Шведова.Трамп не первопроходец в плане реорганизации и перестройки государства, подобные всплески активности проявляли и другие американские президенты, но то, что делает сейчас нынешний американский лидер – это совершенно иное, подчеркнула Шведова: решения его предшественников были тщательно спланированы и пользовались двухпартийной поддержкой.РФ и США: эскалация или разрядка"В настоящее время в российско-американских отношениях идёт новая холодная война. Она имеет целый ряд отличий от той холодной войны, которая шла с конца 40-х годов по начало 90-х", - заявил главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Во-первых, полицентричность пришла на смену биполярной системе, которая определялась прежде всего тем, что две ядерные сверхдержавы - СССР и США – далеко опережали всех потенциальных соперников по количеству ядерных боезарядов и по степени развития стратегической ядерной триады. Сейчас иная картина: достаточно быстро наращивает поиск ядерных потенциалов Китай, и к середине 2030-х годов, как считают американские военные, он станет третьей ядерной державой.Во-вторых, идеологическая борьба в новом виде. Если в XX веке она шла строго по линии железного занавеса между социализмом и капитализмом, то сейчас она идёт, например, в самих Соединённых Штатах Америки. Причём это не партийно-политическое противостояние, как было в 1950-е, 1970-е годы, а именно идеологическое между американским буржуазным национализмом, который воплощает в себе Трамп и его сторонники с одной стороны, и либеральным глобализмом, который является идеологией Демократической партии."В первой холодной войне разрядка стала возможной именно тогда, когда накал идеологической борьбы между советским коммунизмом и американским капитализмом начал постепенно снижаться к концу 60-х годов в силу целого комплекса причин и у Советского Союза, и у США. С приходом администрации Трампа наблюдаются благоприятные условия для начала новой разрядки в связи с тем, что у власти в ведущих центрах силы современного мира находятся люди со схожими идеологическими подходами: Владимир Путин, Си Цзиньпин и сам Трамп. Отсюда отсутствие между ними непримиримых идеологических противоречий, которые исключали бы саму возможность ведения нормального двустороннего или многостороннего диалога. Для администрации Байдена любой диалог с режимом Путина был попранием американских ценностей, у Трампа таких ограничений нет", - сказал Батюк.Ещё один очень важный момент, который отличает современную холодную войну от предыдущей: к началу политики разрядки СССР и США подтолкнул фактор ядерного оружия, а в центре диалога был вопрос о предотвращении термоядерной катастрофы. Это стало возможным, когда между двумя ядерными сверхдержавами установился стратегический ядерный паритет."Сейчас в силу целого комплекса причин ядерный фактор не может сыграть такую же позитивную роль, которую он сыграл на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия. Может появиться третья ядерная сверхдержава – это с одной стороны. С другой - темпы сокращения стратегических ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона после окончания первой холодной войны во много-много раз опережали темпы сокращения стратегических ядерных арсеналов Великобритании и Франции. Отсюда вполне резонно выглядит требование России об учёте возможностей этих двух ядерных держав", - заявил Батюк.Таким образом, в XX веке именно советско-американский диалог по стратегическим ядерным вооружениям стал локомотивом развития двусторонних отношений в других сферах, в настоящее время так не получится."Если новая российско-американская разрядка всё-таки начнётся, то её локомотивом будут уже не вопросы контроля над стратегическими ядерными вооружениями, а вопросы региональные, попросту говоря, раздел сфер влияния между ведущими современными державами. Вот если им удастся договориться о разделе этих самых сфер влияния в различных областях, будь то восток Европы или Индо-Тихоокеанский регион, либо какие-то другие вопросы, вызывающие взаимный интерес, вот тогда именно этот диалог может стать мощным толчком для налаживания нормального диалога между современными центрами силы в рамках новой политики", - считает Батюк.Трамп – сторонник ядерного оружияПритом сфера контроля над ядерным оружием – это важнейший элемент внешней политики и США, и СССР, а теперь России, равно как и важнейший элемент их отношений, отметил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО Алексей Арбатов.Отношение Трампа к достижению стратегической стабильности не внушало оптимизма ещё в его первый президентский срок, подчёркивает эксперт, напоминая об отказе от ядерной сделки с Ираном и продления договора СНВ-3, денонсации договоров по открытому небу, ракетам средней и меньшей дальности, возобновления ядерных испытаний и выхода из Договора о запрещении ядерных испытаний."Ни один президент в истории США не нанёс столько ударов и не причинил столько ущерба контролю над ядерным оружием, как Трамп. Он зарекомендовал себя как сторонник ядерного оружия, о чём свидетельствует в частности его решение вернуть крылатые ракеты большой дальности морского базирования с ядерными боеголовками на флот, которые до того были с флота сняты", - подчеркнул академик.В первые 100 дней правления Трамп, как обратил внимание Арбатов, вдруг стал говорить то, чего не говорил в первый президентский срок - "в годы холодной войны было накоплено очень много ядерного оружия", "зачем нам новые ядерные вооружения?", за тем последовало предложение "серьёзно сократить ядерные арсеналы России и США, а заодно и военный бюджет"."Очень часто присутствует "сократим ядерное оружие – сэкономим бюджет". Так в жизни не получается, но Трамп этого не знает. Его разговоры о том, что "слишком много ядерного оружия", тоже неправильные. За последние десятилетия благодаря контролю над вооружением практически в десять раз сократились глобальные ядерные арсеналы. Трампу об этом тоже, наверное, не сообщили", - заявил Арбатов.Тем не менее, не всё так пессимистично. Так, 47-й президент США отказался поддержать идею Израиля ударить по ядерной инфраструктуре Ирана, а в первый срок не воздерживался: и бил по Сирии, и угрожал. Кроме того, Трамп проявил некую разумность, поставив во главе Национальной администрации по ядерной безопасности, ведающей всем комплексом производства ядерных боеприпасов и хранением, морского офицера Бернарда Уильямса, который уже успел высказаться против идеи возобновления ядерных испытаний."Что в настоящий момент имеет ключевое значение для всей проблематики контроля над вооружениями", - подчеркнул Арбатов.В связи с этим академик, "как Мартин Лютер Кинг, помечтал вслух" о том, как России можно было бы завязать диалог с администрацией Трампа на эту тему, какие могли бы быть взаимовыгодные размены, которые укрепили бы и международную безопасность, и безопасность России:- принять поправки к СНВ-3 о возможности продления договора более одного раза (его действие истекает 5 февраля 2026 года);- "[Россия могла бы] поспособствовать диалогу США с Китаем, и это было бы очень оценено там. Это не значит, что Китай согласился бы сразу и пошёл на сокращение, хотя Трамп об этом мечтает, но во всяком случае за это мы могли бы потребовать содействия США в привлечении к диалогу Великобритании и Франции", - предложил Арбатов.Читайте также Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

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https://ukraina.ru/20250329/1062137468.html

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эксклюзив, сша, россия, дональд трамп, украина, китай, ядерное оружие, владимир путин, си цзиньпин, протесты, выборы