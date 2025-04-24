https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html

Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-04-24T17:52

2025-04-24T17:52

2025-04-24T17:52

эксклюзив

спецоперация

россия

белгородская область

курская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

вкс

пленные

граница

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В приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике.По данным разведки подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ на данном направлении. Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия.В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток. Украинские формирования использовали его как укреплённый район обороны: размещали артиллерию, пусковые установки БПЛА и дислоцировали личный состав прямо в исторических зданиях.Монастырь расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. Высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет. Такие объекты раньше строили как крепости, так что военным ВСУ было удобно в нем закрепиться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться.Освобождение святыни важно и для наблюдения за противником, и для корректировки артиллерийских и авиационных ударов по врагу.На Краснояружский участок фронта (Белгородское приграничье) противник перебросил большое количество расчетов БПЛА. Кратно возросло применение противником дронов на оптоволокне. Украинские штурмовики по-прежнему не оставляют попыток перейти государственную границу РФ. Вчера на одном из участков в плен сдались 5 бойцов ВСУ среди которых в качестве штурмовика была одна девушка. Возраст сдавшихся в плен боевиков варьируются от 18 до 23 лет.ВКС РФ наращивает нанесение ударов по скоплениям ВСУ на сопредельной территории в Сумской и Харьковской областях. После потери Олешни украинская сторона сосредоточила усилия на удержании Горналя. Военной необходимости в обороне этого села практически нет — его удержание носит исключительно политический характер, поскольку именно присутствие ВСУ в Горнале позволяет Киеву заявлять о продолжении контроля над частью Курской области. Это же объясняет ожесточение боёв.Аналогичная логика прослеживается в попытках украинских диверсионных групп заходить в сёла Демидовка и Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Несмотря на то, что все подобные рейды заканчиваются уничтожением противника, их ценность в медийном поле высока для украинского командования. Именно поэтому каждый день десятки бойцов ВСУ гибнут в попытках обозначить своё присутствие на территории России.Если сохранятся такие наступательные, манёвренные действия со стороны российской армии, как сейчас, то освобождение участков приграничных регионов должно быть делом нескольких дней.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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белгородская область

курская область

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, россия, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, пленные, граница