Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-04-24T17:52
2025-04-24T17:52
эксклюзив
спецоперация
россия
белгородская область
курская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
пленные
граница
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В приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике.По данным разведки подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ на данном направлении. Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия.В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток. Украинские формирования использовали его как укреплённый район обороны: размещали артиллерию, пусковые установки БПЛА и дислоцировали личный состав прямо в исторических зданиях.Монастырь расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. Высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет. Такие объекты раньше строили как крепости, так что военным ВСУ было удобно в нем закрепиться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться.Освобождение святыни важно и для наблюдения за противником, и для корректировки артиллерийских и авиационных ударов по врагу.На Краснояружский участок фронта (Белгородское приграничье) противник перебросил большое количество расчетов БПЛА. Кратно возросло применение противником дронов на оптоволокне. Украинские штурмовики по-прежнему не оставляют попыток перейти государственную границу РФ. Вчера на одном из участков в плен сдались 5 бойцов ВСУ среди которых в качестве штурмовика была одна девушка. Возраст сдавшихся в плен боевиков варьируются от 18 до 23 лет.ВКС РФ наращивает нанесение ударов по скоплениям ВСУ на сопредельной территории в Сумской и Харьковской областях. После потери Олешни украинская сторона сосредоточила усилия на удержании Горналя. Военной необходимости в обороне этого села практически нет — его удержание носит исключительно политический характер, поскольку именно присутствие ВСУ в Горнале позволяет Киеву заявлять о продолжении контроля над частью Курской области. Это же объясняет ожесточение боёв.Аналогичная логика прослеживается в попытках украинских диверсионных групп заходить в сёла Демидовка и Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Несмотря на то, что все подобные рейды заканчиваются уничтожением противника, их ценность в медийном поле высока для украинского командования. Именно поэтому каждый день десятки бойцов ВСУ гибнут в попытках обозначить своё присутствие на территории России.Если сохранятся такие наступательные, манёвренные действия со стороны российской армии, как сейчас, то освобождение участков приграничных регионов должно быть делом нескольких дней.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
россия
белгородская область
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, россия, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, пленные, граница
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Белгородская область, Курская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, Пленные, граница

Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ

17:52 24.04.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
В приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
По данным разведки подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ на данном направлении. Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия.
В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток. Украинские формирования использовали его как укреплённый район обороны: размещали артиллерию, пусковые установки БПЛА и дислоцировали личный состав прямо в исторических зданиях.
Монастырь расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. Высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет. Такие объекты раньше строили как крепости, так что военным ВСУ было удобно в нем закрепиться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться.
Освобождение святыни важно и для наблюдения за противником, и для корректировки артиллерийских и авиационных ударов по врагу.
На Краснояружский участок фронта (Белгородское приграничье) противник перебросил большое количество расчетов БПЛА. Кратно возросло применение противником дронов на оптоволокне. Украинские штурмовики по-прежнему не оставляют попыток перейти государственную границу РФ. Вчера на одном из участков в плен сдались 5 бойцов ВСУ среди которых в качестве штурмовика была одна девушка. Возраст сдавшихся в плен боевиков варьируются от 18 до 23 лет.
ВКС РФ наращивает нанесение ударов по скоплениям ВСУ на сопредельной территории в Сумской и Харьковской областях. После потери Олешни украинская сторона сосредоточила усилия на удержании Горналя. Военной необходимости в обороне этого села практически нет — его удержание носит исключительно политический характер, поскольку именно присутствие ВСУ в Горнале позволяет Киеву заявлять о продолжении контроля над частью Курской области. Это же объясняет ожесточение боёв.
Аналогичная логика прослеживается в попытках украинских диверсионных групп заходить в сёла Демидовка и Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. Несмотря на то, что все подобные рейды заканчиваются уничтожением противника, их ценность в медийном поле высока для украинского командования. Именно поэтому каждый день десятки бойцов ВСУ гибнут в попытках обозначить своё присутствие на территории России.
Если сохранятся такие наступательные, манёвренные действия со стороны российской армии, как сейчас, то освобождение участков приграничных регионов должно быть делом нескольких дней.
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