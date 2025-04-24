Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России
18:08 24.04.2025 (обновлено: 18:21 24.04.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Встреча с писателем Олегом Роем, презентация книги "Тени Донбасса: Маленькие истории большой войны"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Как рассказать детям о войне? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил председатель комитета по духовно-патриотическому воспитанию Российского книжного союза, член правления Союза писателей России Олег Рой
Он отметил, что сейчас, когда президент России Владимир Путин недвусмысленно объявил о формировании новой элиты страны, особое внимание уделяется подрастающему поколению "с горящими глазами слушающему истории о Великой Отечественной войне и СВО".
"У нас сегодня очень мало книг для детей о теме СВО. И сейчас вместе с издательской группой "Эксмо-АСТ" готовится большой сборник, который будет называться "Война глазами детей". Именно не СВО, а "Война глазами детей". Там будут представлены рассказы и из Сектора Газа, и сирийских детей. <...> В Воронеже мы делаем хороший проект, который называется "Позывной Воронеж". О бойце, который потерял память и находится в госпитале. Роман рассказывает о связи поколений, изучает людей, фронтовые зоны и дорогу жизни", - рассказал Рой.
Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России", первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" и "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов", в которой рассказано о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ".
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, продажи литературы на военную тематику выросли на 57%, так как "люди все-таки чувствуют и понимают, что такое 80 лет Победы, особенно сейчас, когда идет война": В Союзе писателей представили новые книги о войне.
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