https://ukraina.ru/20250424/pisatel-oleg-roy-rasskazal-izdaniyu-ukrainaru-kak-sformirovat-novuyu-elitu-rossii-1062739914.html

Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России

Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России - 24.04.2025 Украина.ру

Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России

Как рассказать детям о войне? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил председатель комитета по духовно-патриотическому воспитанию Российского книжного союза, член правления Союза писателей России Олег Рой

2025-04-24T18:08

2025-04-24T18:08

2025-04-24T18:21

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Он отметил, что сейчас, когда президент России Владимир Путин недвусмысленно объявил о формировании новой элиты страны, особое внимание уделяется подрастающему поколению "с горящими глазами слушающему истории о Великой Отечественной войне и СВО".Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России", первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" и "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов", в которой рассказано о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ".Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, продажи литературы на военную тематику выросли на 57%, так как "люди все-таки чувствуют и понимают, что такое 80 лет Победы, особенно сейчас, когда идет война": В Союзе писателей представили новые книги о войне.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, новости, россия, донбасс, владимир путин, сергей степашин, украина.ру, снг, книги, сво, война