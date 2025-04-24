Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России - 24.04.2025 Украина.ру
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Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России
Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России - 24.04.2025 Украина.ру
Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России
Как рассказать детям о войне? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил председатель комитета по духовно-патриотическому воспитанию Российского книжного союза, член правления Союза писателей России Олег Рой
2025-04-24T18:08
2025-04-24T18:21
эксклюзив
новости
россия
донбасс
владимир путин
сергей степашин
украина.ру
снг
книги
сво
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Он отметил, что сейчас, когда президент России Владимир Путин недвусмысленно объявил о формировании новой элиты страны, особое внимание уделяется подрастающему поколению "с горящими глазами слушающему истории о Великой Отечественной войне и СВО".Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России", первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" и "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов", в которой рассказано о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ".Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, продажи литературы на военную тематику выросли на 57%, так как "люди все-таки чувствуют и понимают, что такое 80 лет Победы, особенно сейчас, когда идет война": В Союзе писателей представили новые книги о войне.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, россия, донбасс, владимир путин, сергей степашин, украина.ру, снг, книги, сво, война
Эксклюзив, Новости, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Степашин, Украина.ру, СНГ, книги, СВО, война

Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России

18:08 24.04.2025 (обновлено: 18:21 24.04.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Встреча с писателем Олегом Роем, презентация книги "Тени Донбасса: Маленькие истории большой войны"
Выставка Россия. Встреча с писателем Олегом Роем, презентация книги Тени Донбасса: Маленькие истории большой войны
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Как рассказать детям о войне? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил председатель комитета по духовно-патриотическому воспитанию Российского книжного союза, член правления Союза писателей России Олег Рой
Он отметил, что сейчас, когда президент России Владимир Путин недвусмысленно объявил о формировании новой элиты страны, особое внимание уделяется подрастающему поколению "с горящими глазами слушающему истории о Великой Отечественной войне и СВО".
"У нас сегодня очень мало книг для детей о теме СВО. И сейчас вместе с издательской группой "Эксмо-АСТ" готовится большой сборник, который будет называться "Война глазами детей". Именно не СВО, а "Война глазами детей". Там будут представлены рассказы и из Сектора Газа, и сирийских детей. <...> В Воронеже мы делаем хороший проект, который называется "Позывной Воронеж". О бойце, который потерял память и находится в госпитале. Роман рассказывает о связи поколений, изучает людей, фронтовые зоны и дорогу жизни", - рассказал Рой.
Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России", первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" и "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов", в которой рассказано о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ".
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, продажи литературы на военную тематику выросли на 57%, так как "люди все-таки чувствуют и понимают, что такое 80 лет Победы, особенно сейчас, когда идет война": В Союзе писателей представили новые книги о войне.
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