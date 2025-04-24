https://ukraina.ru/20250424/pik-absurda-zelenskogo-i-sklonenie-kieva-k-ustupkam-itogi-24-aprelya-na-ukraine-1062741894.html

Пик абсурда Зеленского и склонение Киева к уступкам. Итоги 24 апреля на Украине

Пик абсурда Зеленского и склонение Киева к уступкам. Итоги 24 апреля на Украине - 24.04.2025 Украина.ру

Пик абсурда Зеленского и склонение Киева к уступкам. Итоги 24 апреля на Украине

Самые преданные союзники Украины и международные лидеры склоняют Киев к уступкам для заключения перемирия. Владимир Зеленский продолжает закапывать себя

2025-04-24T19:06

2025-04-24T19:06

2025-04-24T19:06

эксклюзив

хроники

трамп и зеленский

дональд трамп

владимир зеленский

украина

россия

крым

the wall street journal

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062166508_0:93:1042:679_1920x0_80_0_0_79fa0247ea95d051e5c5f856675fee60.jpg

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что будущие мирные договорённости между Украиной и Россией будут включать компромиссы с обеих сторон и не приведут к очевидной победе ни одной из них."Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", — отметил Дуда.В то же время, он признал, что если соглашение о мире с Россией будет достигнуто, Украине, вероятно, придется согласиться на определённые уступки."Украина также должна будет в каком-то смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", — указал Дуда.По его словам, посредничество США может приблизить завершение конфликта.В этот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что согласие Украины на территориальные уступки России может стать возможностью для достижения режима полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта."Это [идея уступки территории] то, что мы считаем одной из предпосылок [мирного урегулирования] <...> И это должно стать ключевым компонентом в переговорном процессе. Поэтому я это рассматриваю как хорошую возможность для прогресса", — отметил Рамафоса.Южноафриканский президент также подчеркнул, что ЮАР выступает за прекращения огня, и призвал Зеленского стремиться к его достижению.Днём 24 апреля американский президент Дональд Трамп снова призвал заключить мирное соглашение.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала поведение Зеленского, в т.ч. высказывание последнего по поводу Крыма."Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, осознавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошей сделки обе стороны должны уйти немного недовольными", — отметила Ливитт.Она упрекнула Зеленского в излишней приверженности публичности."К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры через прессу, что неприемлемо для президента. Переговоры должны проходить за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит", — указала пресс-секретарь Белого дома.По её словам президент США Трамп разочарован этим."Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", — подчеркнула Ливитт.До этого сам Трамп в соцсети Truth Social обратил внимание на поведение Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" — задал вопрос Трамп.Он также заявил, что в Крыму ещё до 2014 года находились российские военные базы, которые Трамп назвал "крупными базами российских подводных лодок"."Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к тому, что хочу спасать в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не даст ничего, кроме продления "поля смерти", а этого никто не хочет!" — негодовал Трамп.Президент США в очередной раз указал, что на руках у Зеленского нет карт."Мы очень близки к сделке, но человек, у которого "нет карт для игры", должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой полной и тотальной неразберихи, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!" — подытожил Трамп.В России прокомментировали заявления Трампа по поводу Крыма."Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что РФ ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине и сама нацелена на достижение мира. В то же время, напомнил Песков, должны быть учтены российские интересы.А вот на Украине обратили внимание на неадекватное поведение Зеленского."Ситуация х***ая (крайне плохая - Ред.). По всем моим контактам только один вопрос: а зачем Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать? Наверное, не может наш генералиссимус молчать.Трудно ему. Хочется говорить. Еще раз: Трамп очень плохо реагирует на любые заявления в либеральных СМИ. Очень плохо. Украина благодаря "таланту" величайшего лидера современности стала темой межпартийной борьбы в США. И Зе каждый вечер сходит с ума и подбрасывает какие-то новые идеи и комментарии. Давайте посмотрим на реальность в глаза. Мы, к сожалению, прямо сейчас не можем отразить наши территории с помощью США, так почему мы отразим их без их помощи? Как? Нам нужен мир. Заморозка.Остановка", — заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский и вовсе заявил, что Зеленского нужно принудить к послушанию."Необходимо донести президенту США Дональду Трампу и его команде: принудить шайку Зеленского, узурпировавшего власть и обустроившего клептократию на войне к мирным соглашениям - можно только введением персональных санкций США против его окружения, и блокирования их личных счетов", — отмечалось в публикации в его телеграм-каналу.Ещё один народный депутат — Ярослав Железняк — также рассказал о том, что Зеленскому советовали не"Если есть один совет, который мы слышали на многих встречах здесь в Вашингтоне (от симпатиков Украины), то этот совет звучит так: пожалуйста, посоветуйте вашему президенту меньше давать комментариев в СМИ. Это не помогает сейчас", — отметил Железняк.По его словам, он на 100% согласен с этим, но у Зеленского "другие эффективные советники по Штатам".Позднее Гончаренко назвал общение Зеленского с Трампом через СМИ "пиком абсурда".О последствиях срыва Зеленским переговоров в Лондоне — в статье Павла Котова "Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором".

https://ukraina.ru/20250424/reaktsiya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-24-aprelya-1062729533.html

https://ukraina.ru/20250424/prezident-razocharovan--terpenie-na-iskhode-glavnoe-na-ukraine-na-utro-24-aprelya-1062723981.html

https://ukraina.ru/20250423/v-london-bolshe-nikto-ne-letit-itogi-23-aprelya-1062707567.html

украина

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, трамп и зеленский, дональд трамп, владимир зеленский, украина, россия, крым, the wall street journal, сизо