Главное за ночь 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 25 марта
Главное за ночь 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 25 марта
Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 25.03.2025
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Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России.Франция обвинила Россию в нацеливании ПВО на свои самолеты над Черным и Балтийским морями.Несколько взрывных устройств было обнаружено в дилерском центре Tesla в штате Техас, их обезвредили — об этом сообщает ABC.Технически Запорожская АЭС сможет подавать энергию Украине в случае соответствующего решения руководства России — об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск — об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, россия, украина, сша, tesla, запорожская аэс
Новости, Россия, Украина, США, Tesla, Запорожская АЭС

Главное за ночь 25 марта

08:13 25.03.2025 (обновлено: 08:14 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России.
Франция обвинила Россию в нацеливании ПВО на свои самолеты над Черным и Балтийским морями.
Несколько взрывных устройств было обнаружено в дилерском центре Tesla в штате Техас, их обезвредили — об этом сообщает ABC.
Технически Запорожская АЭС сможет подавать энергию Украине в случае соответствующего решения руководства России — об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск — об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАTeslaЗапорожская АЭС
 
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