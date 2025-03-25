Главное за ночь 25 марта
08:13 25.03.2025 (обновлено: 08:14 25.03.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России.
Франция обвинила Россию в нацеливании ПВО на свои самолеты над Черным и Балтийским морями.
Несколько взрывных устройств было обнаружено в дилерском центре Tesla в штате Техас, их обезвредили — об этом сообщает ABC.
Технически Запорожская АЭС сможет подавать энергию Украине в случае соответствующего решения руководства России — об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск — об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.