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Главное за ночь 25 марта

Главное за ночь 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 25 марта

Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 25.03.2025

2025-03-25T08:13

2025-03-25T08:13

2025-03-25T08:14

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Пять украинских дронов было сбито ночью над Крымом — об этом сообщает Минобороны России.Франция обвинила Россию в нацеливании ПВО на свои самолеты над Черным и Балтийским морями.Несколько взрывных устройств было обнаружено в дилерском центре Tesla в штате Техас, их обезвредили — об этом сообщает ABC.Технически Запорожская АЭС сможет подавать энергию Украине в случае соответствующего решения руководства России — об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск — об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, tesla, запорожская аэс