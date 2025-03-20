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В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии

В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии - 20.03.2025 Украина.ру

В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии

Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-20T13:32

2025-03-20T13:32

2025-03-20T13:32

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Запланированные переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде могут состояться не обязательно в воскресенье, отметил Песков. По его словам, состав российской делегации станет известен позже.Он напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее договорились о возобновлении Черноморской инициативы – этот вопрос тоже будет обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций двух стран.При этом, отметил он, обсуждаться будут и "другие также аспекты, связанные с украинским регулированием", которые стороны посчитают необходимым" обсудить на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.По словам Пескова, помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду 19 марта обсуждали вопрос о составе экспертных групп двух стран, которые проработают решения по урегулированию украинской проблемы.Переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Путин и Трамп по телефону обсудили международные проблемы, в том числе украинскую. Они договорились о моратории на нанесение ударов по объектам по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. После этого, 19 марта, состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским.Автор издания Украина.ру Егор Леев рассмотрел ситуацию в публикации США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта

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новости, россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, украина, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия