В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061925637.html
В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии - 20.03.2025 Украина.ру
В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-20T13:32
2025-03-20T13:32
новости
россия
сша
саудовская аравия
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
украина
сво
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778507_0:132:2924:1777_1920x0_80_0_0_d0863a61870ea7c933c7895061dae0bd.jpg
Запланированные переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде могут состояться не обязательно в воскресенье, отметил Песков. По его словам, состав российской делегации станет известен позже.Он напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее договорились о возобновлении Черноморской инициативы – этот вопрос тоже будет обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций двух стран.При этом, отметил он, обсуждаться будут и "другие также аспекты, связанные с украинским регулированием", которые стороны посчитают необходимым" обсудить на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.По словам Пескова, помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду 19 марта обсуждали вопрос о составе экспертных групп двух стран, которые проработают решения по урегулированию украинской проблемы.Переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Путин и Трамп по телефону обсудили международные проблемы, в том числе украинскую. Они договорились о моратории на нанесение ударов по объектам по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. После этого, 19 марта, состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским.Автор издания Украина.ру Егор Леев рассмотрел ситуацию в публикации США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта
https://ukraina.ru/20250320/1061922098.html
россия
сша
саудовская аравия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778507_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8a42373006c9245e7036ab2fb4f00c56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, украина, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения, дипломатия

В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии

13:32 20.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Запланированные переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде могут состояться не обязательно в воскресенье, отметил Песков. По его словам, состав российской делегации станет известен позже.
"Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели - самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", - сказал Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее договорились о возобновлении Черноморской инициативы – этот вопрос тоже будет обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций двух стран.
"Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это всё, что называется, "на берегу" предстоит в нюансах обговорить", - сказал Песков.
При этом, отметил он, обсуждаться будут и "другие также аспекты, связанные с украинским регулированием", которые стороны посчитают необходимым" обсудить на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
12:03
Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь ЗеленскомуПрезидент Франции Эммануэль Макрон объединяет сторонников продолжения поддержки руководства Украины готовится к столкновению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Пескова, помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду 19 марта обсуждали вопрос о составе экспертных групп двух стран, которые проработают решения по урегулированию украинской проблемы.
"Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров", - сообщил руководитель пресс-службы Кремля.
Переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Путин и Трамп по телефону обсудили международные проблемы, в том числе украинскую. Они договорились о моратории на нанесение ударов по объектам по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. После этого, 19 марта, состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским.
Автор издания Украина.ру Егор Леев рассмотрел ситуацию в публикации США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта
 
НовостиРоссияСШАСаудовская АравияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСВОпереговорымеждународные отношенияМеждународная политикадипломатические отношениядипломатия
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
15:11Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт
14:54"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
14:32ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
13:50Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
13:41России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа
13:32В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
13:29Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену
13:10Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
13:04"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта
12:44Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
12:18Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу
12:03Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
11:26Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
11:12Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
10:08Массированная атака регионов РФ: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
09:59Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом
09:23США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта
08:03Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом
07:07Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов
Лента новостейМолния