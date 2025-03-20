В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Запланированные переговоры делегаций России и США в саудовской Джидде могут состояться не обязательно в воскресенье, отметил Песков. По его словам, состав российской делегации станет известен позже.
"Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели - самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", - сказал Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее договорились о возобновлении Черноморской инициативы – этот вопрос тоже будет обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций двух стран.
"Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это всё, что называется, "на берегу" предстоит в нюансах обговорить", - сказал Песков.
При этом, отметил он, обсуждаться будут и "другие также аспекты, связанные с украинским регулированием", которые стороны посчитают необходимым" обсудить на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.
По словам Пескова, помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду 19 марта обсуждали вопрос о составе экспертных групп двух стран, которые проработают решения по урегулированию украинской проблемы.
"Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров", - сообщил руководитель пресс-службы Кремля.
Переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Путин и Трамп по телефону обсудили международные проблемы, в том числе украинскую. Они договорились о моратории на нанесение ударов по объектам по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. После этого, 19 марта, состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским.
Автор издания Украина.ру Егор Леев рассмотрел ситуацию в публикации США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта