https://ukraina.ru/20250320/1061919335.html

США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта

США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта - 20.03.2025 Украина.ру

США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта

В США заявили о пользе американского контроля над украинскими АЭС

2025-03-20T09:23

2025-03-20T09:23

2025-03-20T10:26

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США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под американское управление. Об этом заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт в эфире телеканала Fox News."У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (Урегулирования конфликта на Украине. — Ред.) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем", — отметил он.Он также указал, что в случае передачи АЭС на Украине под управление США американской администрации не потребуется отправлять туда американских военных.Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций России и Украины. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Позднее в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Трампа и Зеленского были упомянуты атомные электростанции."Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры", — указывалось в заявлении.Сам Зеленский в ответ на вопрос журналистов, действительно ли вопрос американского контроля над АЭС обсуждался во время его разговора с Трампом, указал, что никакого давления на него американский президент не оказывал."Хочу быть очень откровенным: сегодня никакого давления я не ощущал со стороны президента Трампа", — рассказал Зеленский.Он также подчеркнул, что речь шла не обо всех атомных электростанциях Украины, а об одной — и той, которая уже не принадлежит Украине: о Запорожской АЭС."Действительно, был вопрос касательно атомной станции. Вопрос был ни о какой не сети атомных станций. Вопрос касался исключительно стации, которая сегодня находится под временной оккупацией <...>. И вопрос, способны или не способны мы восстановить эту станцию. Мы об этом говорили", — отметил Зеленский.Также он сообщил, что заявил Трампу: "Только станция — это недостаточно, ведь там должна быть соответствующая инфраструктура, и должно быть водообеспечение, и также технический персонал".Зеленский сообщил, что понадобится много шагов, чтобы "за полтора, два, два с половиной года станция начала приносить деньги и электрику для людей"."Президент [Трамп] спросил: "А если будет понимание, что Америка может это восстановить?" Я ему сказал: да, если можно будет модернизировать, вкладывать деньги и т. п. Мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России", — отметил Зеленский.Однако в США указывают: Трамп во время разговора с Зеленским выдвинул предложение Украине передать во владение Соединённым Штатам свои атомные электростанции. Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт. Она отметила, что, по мнению Трампа, передача стала бы лучшей защитой для украинских энергетических объектов."Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила Левитт.Она отметила, что Трамп заявил Зеленскому: США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".В России же прокомментировали слова Зеленского и других украинских политиков о Запорожской АЭС. Ранее о том, что Украина хочет вернуть под свой контроль ЗАЭС, заявила и глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб."Запорожская атомная станция вернулась еще три года назад домой – в Россию. Так что представителям киевского режима не стоит беспокоиться. Претензии со стороны режима Зеленского нелепы и ущербны", — заявил в комментарии РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, отметил в комментарии агентству, что рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль на Украине "прикидываются дурачками"."Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", — отметил Белик.По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС — "чужая".На Украине же готовятся уже отдавать не только АЭС под контроль американцев, но и порты. Так, ряд экспертов обратил внимание на то, что в состав украинской делегации на будущих переговорах в Саудовской Аравии будут и специалисты по портовой инфраструктуре."С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре", — заявил сам Зеленский 19 марта на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что Зеленскому осталось отдать ещё железную дорогу американцам."Природные ресурсы. Порты. Теперь еще и атомные станции. Напомните Трампу, что еще железная дорога осталась", — отметил он.По его словам, "Зеленский всё отдаст Трампу в надежде посидеть еще немного во власти".О том, почему боевые действия на Украине продолжатся — в статье Ивана Лизана "Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа".

https://ukraina.ru/20250319/1061911467.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс, дмитрий белик, верховная рада, fox news