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Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности

Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности - 22.03.2025 Украина.ру

Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности

Чтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-22T06:15

2025-03-22T06:15

2025-03-22T06:15

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харьков

михаил онуфриенко

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

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Ранее российский лидер заявил, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности.Он объяснил, что такое расстояние вырисовывается, так как из Сум и Харькова можно обстреливать на очень солидную глубину российской территории. Отвечая на вопрос, по силам ли российским подразделениям в Курской области взять Сумы под контроль, или это потребует дополнительного усиления, обозреватель отметил, что по характеру боевых действий это не предполагается.“Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться”, — заключил собеседник издания.Ранее эта тема также обсуждалась рядом экспертов. Подробнее о том, к каким выводам они пришли — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской областиПолный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.

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сумы

харьков

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новости, россия, сумы, харьков, михаил онуфриенко, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф