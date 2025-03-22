Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности
Чтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Ранее российский лидер заявил, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности.
“Не берусь интерпретировать слова Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков”, — прокомментировал слова президента России Онуфриенко.
Он объяснил, что такое расстояние вырисовывается, так как из Сум и Харькова можно обстреливать на очень солидную глубину российской территории. Отвечая на вопрос, по силам ли российским подразделениям в Курской области взять Сумы под контроль, или это потребует дополнительного усиления, обозреватель отметил, что по характеру боевых действий это не предполагается.
“Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться”, — заключил собеседник издания.
Ранее эта тема также обсуждалась рядом экспертов. Подробнее о том, к каким выводам они пришли — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.