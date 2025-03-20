https://ukraina.ru/20250320/1061924546.html

"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели

"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели - 20.03.2025 Украина.ру

"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели

Что говорят и пишут в мире по поводу последних событий: переговоров президентов России и США и предложений о перемирии? В Европе - повизгивания, вой, заламывание рук и истерика.

2025-03-20T15:57

2025-03-20T15:57

2025-03-20T16:49

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"Позвони мне, позвони!"Эммануэль Макрон в очередной раз отправляет "миротворцев" на Украину.Кая Каллас заявляет: "А нас не устраивает то, что нельзя поставлять оружие Украине".Британия собирает очередное совещание "невероятного" геополитического значения.Все это - одно бесконечное представление с одной целью: обратите на себя внимание! Как же так, никто не звонит в Европу?Как раньше говорил Генри Киссинджер о необходимости единого бюрократического управления:"Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?"И вот как все поменялось: никто не хочет звонить в Европу.Появилась даже новая "формула Сибиги." Нового Златоуста украинского МИД.Раньше эта формула звучала как "ничего об Украине без Украины."Теперь же паника выражается формулой:"Ничего про Европу без Европы!""Закат Европы и "спящее НАТО"ЕС и сегодняшняя Украина сближаются всё больше. Глобалисты, сатанисты и их любимая "прокси".Но зачем ЕС так нужна Украина?Причин несколько.Как без Украины создавать образ внешнего врага? Внешний враг совершенно необходим. И образ страны - "жертвы" (которая на самом деле оказалась "прокси") конечно же, тоже.А внешний враг необходим, для того чтобы продолжать получать баснословные деньги "на оборону". И оправдывать их исчезновение - война всё спишет.А "оборона", то есть на самом деле - милитаризация необходима для того, чтобы продолжать удерживать власть.Без Украины нет милитаризма Европы. Как видмите, всё очень просто. Нет даже, возможно, самого НАТО.Если США решат вернуться, например, к концепции "спящего НАТО" (была такая концепция в 90-е годы, когда мир стал однополярным), то правителям Европы придется заняться, наконец, реальными, а не вымышленными проблемами Европы.А они не хотят. Более того, это невозможно!Потому что не только Украина, но и ЕС не обладают возможностями для самостоятельного функционирования.И речь не только об обороне и ВПК. Экономически Европа находится в полной зависимости от США и Китая. И слова Трампа "денег мы вам больше не дадим" означают если не гибель, то уж точно "закат Европы"."На периферию!"Елена Панина, директор института международных политических и экономических стратегий "Русстрат":"Договорённость Трампа с Путиным означает продолжение процесса выведения Европы на периферию складывающегося миропорядка.Трамп столкнётся с беспрецедентными провокациями альянса Демпартии США и ЕС. Украина и ЕС всё более становятся общим врагом России и США."Экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон:"Европейцы похожи на трёхлетнего ребёнка, который закатывает истерику и плачет, падает на пол, бьёт ногами и шумит. Ну таковы они и есть. Они бесполезные, ничего не значащие дети."Вот что сказал экономист Джеффри Сакс, выступая в Европарламенте:"Всё кончено. Трамп не хочет тащить на себе лузера. Вот и все. Просто не хочет нести проигравшего. Европа - проигравший проект.Европа должна начать переговоры напрямую с Россией. США быстро потеряют интерес, и вы будете жить с Россией следующие тысячи лет".Мир международных банкиров, мир ФРС, мир бесконечной эмиссии доллара рушится на глазах. ЕС этого не понимает.Им кажется, что вот еще немного, еще больше санкций! И можно будет поживиться Россией. Как когда-то, в 90-е, после развала СССР.Для этого им нужна Украина, как инструмент давления на Россию. И конечно, нужны США, без которых Европа остаётся беспомощной.Отсюда и вся истерика, и все грозные речи.Истерика как таковая"Экономист": "Трамп договаривается с Путиным через голову Украины и Европы!"Макрон: "Париж продолжает поддерживать Украину".Лондон и Брюссель: продолжаем поддерживать Украину.Кая Каллас: "ЕС не примет требования Путина прекратить поставки оружия.""Британский спецназ готов отправиться на Украину", - заявляет премьер Британии Стармер.Но нужны США, без этого никак."Я четко дал понять, что это надо делать вместе с Соединенными штатами", - говорит Стармер.Это задача номер один: заставить Америку продолжать эту авантюру. Сама Европа её не потянет."Коалиция желающих"Хотя пытаются сделать грозный вид. Собирают группу с порнографическим названием: "коалиция желающих".Как раньше, когда бомбили Ливию и Югославию. "Коалициями желающих".Но теперь с "желающими" будет проблема. Россия им не по зубам.Их то ли меньше, то ли больше 30, то ли 27, то ли 32 страны, но кто эти "желающие" - точно пока неизвестно.А многие уже спрыгивают с корабля "коалиции": Италия и Польша чётко заявили, что никакие войска они на Украину посылать не будут.Зато о своих планах пространно рассказывают Англия, Германия и Франция.Франция: Где же ваш гиперзвук?Особенно Франция. Тут и спецназ, и уже даже ядерный гиперзвук (которого у них нет, и у США нет).В 2035 году "гиперзвуковая ядерная ракета," обещает Макрон, "будет размещена на истребителях "Рафаль" на границе Франции и Германии"."Французская армия - лучшая на континенте", - грозно говорит Макрон."Миротворцы" в Одессе И последняя или очередная "сенсация" от Макрона - "мы разместим "миротворцев" без согласия России", - утверждает президент Франции.И даже говорит, где: Киев, Львов и Одесса.Уже многократно был дан ответ со стороны России. Глава МИД Сергей Лавров высказался однозначно: Москва не видит возможностей для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине.А год назад, когда Макрон впервые начал говорить о бравых французских воинах на украинской земле, чёткий и ясный ответ дал Пётр Толстой:- Мы убьём их всех."Мы убьём всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться."Да вы что? Поразился тогда Макрон. Вы что, с ума сошли? Как неинтеллигентно. Не ожидал такого ответа, сказал Макрон. Зачем так нервничать?Но он вновь продолжает грезить и уже наверняка видит себя во главе армии Европы.Где "Великая армия"?"Ла Гранд Арми", так сказать. Мы то прекрасно помним армию Наполеона и 1812 год. А Макрон?Макрон обожает позировать возле бюста Наполеона.Хотя своей относительной самостоятельностью Франция обязана, конечно, не проигравшему всё Наполеону, а генералу де Голлю и Жоржу Помпиду, которые построили во Франции атомные электростанции, сеть железных дорог, при них появилось у Франции само атомное оружие.Сегодняшний "Наполеон - Макрон" важно руководит процессом: собрал глав начальников штабов стран Европы.Интересно, что никто не задаёт вопросов: какие полномочия есть у Франции, чтобы собирать такое совещание?Это уже руководитель новой европейской армии?Какой руководитель армии, такие и штабы? Вы, ребята, в своем уме? За последние пару десятилетий штабы европейских армий превратились в собрание трансгендеров и простых европейских бюрократов. Воевать-то надо будет не бумажками и презервативами, а настоящим оружием с матерыми натренированными русскими солдатами, прошедшими все круги ада, выжившие и прекрасно осведомленные в том, что такое война. Ведь убьют. Всех убьют.И зачем собирать такое масштабное совещание: представители 30 стран? Участвовали представители стран НАТО. А также Ирландия, Кипр, Австрия. По видео - Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.Встреча продолжалась 1 час 20 минут.Что можно сделать за это время? Макрон мог успеть объявить себя императором, разве что."Взять на себя ответственность за часть структуры безопасности на Украине после прекращения огня", - цитирует неназванного французского чиновника "Ассошиэйтед пресс".Такова была задача и цель "совещания генштабов", которое проводил на прошедшей неделе Макрон.Никакого общего коммюнике не было. Рассматривали возможных "миротворцев".Для того, чтобы из европейских "штабов" сделать что-то похожее на армию, нужно гораздо больше усилий, чем на проведение очередного бюрократического саммита в очередной столице Европы.И не только армии нет.Вспомним, что сказал вице президент США Вэнс в Мюнхене:"Оружейные склады Европы истощены, а новые поставки Киеву не помогут".Любые экспедиционные силы ЕС без поддержки США в принципе не возможны.Нужен уранНо у Франции есть еще один важнейший повод постоянно кричать про миротворцев и про то, что "без нас не обсуждать!"Это уран. После того как Франция лишилась дешевого урана в своих бывших, но до недавнего времени все еще контролируемых из Парижа африканских колониях, вопрос о дешёвом уране - важнейший для нее. Уран можно купить у других стран, например, у России. Но нужен дешевый! И не русский. Как, помните, говорили про газ - "газ свободы". Вот им нужен теперь "уран европейской демократии".И этот уран, в принципе, есть.Его можно получить, если захватить месторождения на Украине.Вот и тянет руки Макрон на Украину.Ежедневно сообщает: мы пошлём, мы уже почти послали "миротворцев"!Образно говоря: пошлем их охранять теперь уже почти наши урановые рудники.Но этим планам, видимо, сбыться не суждено.Ну как там у вас в гестапо?И конечно, вместе с Британией и Францией крайне воинственно настроена Германия.Германия стоит на своём:"Германия возвращается. Мы готовы защищать мир в Европе, - заявляет новый будущий канцлер Мерц.Звучит как-то немного зловеще? Германия возвращается?И уже хотят сразу ядерное оружие: Мерц требует от Франции и Англии поделиться им с Германией.Пока что то, что произошло в Германии, журналист Александр Сосновский называет словом "путч".Дело в том, что на своей последней сессии не новые, а ещё старые депутаты Бундестага сняли "долговой тормоз".И теперь Германия сможет отправлять миллиарды и триллионы "на Украину".Ларчик открывается очень просто: Украина в этом году должна выплатить очередные огромные долги. Интересно, что это никого в Европе, например, не удивляет. И призывов освободить Украину от этих выплат не слышно.Но как же Украина сможет сделать эти выплаты? Нужны новые кредиты. Как делали все предыдущие годы.Мерц отправляет "на поддержку Украины" миллиарды, а "Блэк рок", в котором он раньше и работал, получает свои деньги с Украины с процентами.Но для того, чтобы вытащить деньги из кармана налогоплательщика, нужна игра мускулами, рассказ про то, что "Германия возвращается" и продолжение бесконечной войны на Украине.Все это очень опасная и глупая игра. Прибыль сейчас. И полное обрушение экономики через год.Ну а про то, что Украина и украинцы из-за "Блэк роков" продолжают бессмысленно погибать, вообще никто не думает.Думают они только о деньгах, и только о своих.Александр Сосновский задаёт вопрос:"Похоронит ли Бундестаг евро и ЕС?"Это очень возможно.Но нас гораздо больше беспокоит не судьба их евро, а судьба перемирия.А перемирия "европейские политики" - эти слова можно писать только в кавычках - будут стараться всеми силами не допустить, увы.О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

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Елена Мурзина

украина, европа, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, мид, эксклюзив, обзоры