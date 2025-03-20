"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061924546.html
"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели
"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели - 20.03.2025 Украина.ру
"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели
Что говорят и пишут в мире по поводу последних событий: переговоров президентов России и США и предложений о перемирии? В Европе - повизгивания, вой, заламывание рук и истерика.
2025-03-20T15:57
2025-03-20T16:49
украина
европа
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир путин
ес
нато
мид
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059874273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f7a1f0258bc7fe80e8adceb8f044278e.jpg
"Позвони мне, позвони!"Эммануэль Макрон в очередной раз отправляет "миротворцев" на Украину.Кая Каллас заявляет: "А нас не устраивает то, что нельзя поставлять оружие Украине".Британия собирает очередное совещание "невероятного" геополитического значения.Все это - одно бесконечное представление с одной целью: обратите на себя внимание! Как же так, никто не звонит в Европу?Как раньше говорил Генри Киссинджер о необходимости единого бюрократического управления:"Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?"И вот как все поменялось: никто не хочет звонить в Европу.Появилась даже новая "формула Сибиги." Нового Златоуста украинского МИД.Раньше эта формула звучала как "ничего об Украине без Украины."Теперь же паника выражается формулой:"Ничего про Европу без Европы!""Закат Европы и "спящее НАТО"ЕС и сегодняшняя Украина сближаются всё больше. Глобалисты, сатанисты и их любимая "прокси".Но зачем ЕС так нужна Украина?Причин несколько.Как без Украины создавать образ внешнего врага? Внешний враг совершенно необходим. И образ страны - "жертвы" (которая на самом деле оказалась "прокси") конечно же, тоже.А внешний враг необходим, для того чтобы продолжать получать баснословные деньги "на оборону". И оправдывать их исчезновение - война всё спишет.А "оборона", то есть на самом деле - милитаризация необходима для того, чтобы продолжать удерживать власть.Без Украины нет милитаризма Европы. Как видмите, всё очень просто. Нет даже, возможно, самого НАТО.Если США решат вернуться, например, к концепции "спящего НАТО" (была такая концепция в 90-е годы, когда мир стал однополярным), то правителям Европы придется заняться, наконец, реальными, а не вымышленными проблемами Европы.А они не хотят. Более того, это невозможно!Потому что не только Украина, но и ЕС не обладают возможностями для самостоятельного функционирования.И речь не только об обороне и ВПК. Экономически Европа находится в полной зависимости от США и Китая. И слова Трампа "денег мы вам больше не дадим" означают если не гибель, то уж точно "закат Европы"."На периферию!"Елена Панина, директор института международных политических и экономических стратегий "Русстрат":"Договорённость Трампа с Путиным означает продолжение процесса выведения Европы на периферию складывающегося миропорядка.Трамп столкнётся с беспрецедентными провокациями альянса Демпартии США и ЕС. Украина и ЕС всё более становятся общим врагом России и США."Экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон:"Европейцы похожи на трёхлетнего ребёнка, который закатывает истерику и плачет, падает на пол, бьёт ногами и шумит. Ну таковы они и есть. Они бесполезные, ничего не значащие дети."Вот что сказал экономист Джеффри Сакс, выступая в Европарламенте:"Всё кончено. Трамп не хочет тащить на себе лузера. Вот и все. Просто не хочет нести проигравшего. Европа - проигравший проект.Европа должна начать переговоры напрямую с Россией. США быстро потеряют интерес, и вы будете жить с Россией следующие тысячи лет".Мир международных банкиров, мир ФРС, мир бесконечной эмиссии доллара рушится на глазах. ЕС этого не понимает.Им кажется, что вот еще немного, еще больше санкций! И можно будет поживиться Россией. Как когда-то, в 90-е, после развала СССР.Для этого им нужна Украина, как инструмент давления на Россию. И конечно, нужны США, без которых Европа остаётся беспомощной.Отсюда и вся истерика, и все грозные речи.Истерика как таковая"Экономист": "Трамп договаривается с Путиным через голову Украины и Европы!"Макрон: "Париж продолжает поддерживать Украину".Лондон и Брюссель: продолжаем поддерживать Украину.Кая Каллас: "ЕС не примет требования Путина прекратить поставки оружия.""Британский спецназ готов отправиться на Украину", - заявляет премьер Британии Стармер.Но нужны США, без этого никак."Я четко дал понять, что это надо делать вместе с Соединенными штатами", - говорит Стармер.Это задача номер один: заставить Америку продолжать эту авантюру. Сама Европа её не потянет."Коалиция желающих"Хотя пытаются сделать грозный вид. Собирают группу с порнографическим названием: "коалиция желающих".Как раньше, когда бомбили Ливию и Югославию. "Коалициями желающих".Но теперь с "желающими" будет проблема. Россия им не по зубам.Их то ли меньше, то ли больше 30, то ли 27, то ли 32 страны, но кто эти "желающие" - точно пока неизвестно.А многие уже спрыгивают с корабля "коалиции": Италия и Польша чётко заявили, что никакие войска они на Украину посылать не будут.Зато о своих планах пространно рассказывают Англия, Германия и Франция.Франция: Где же ваш гиперзвук?Особенно Франция. Тут и спецназ, и уже даже ядерный гиперзвук (которого у них нет, и у США нет).В 2035 году "гиперзвуковая ядерная ракета," обещает Макрон, "будет размещена на истребителях "Рафаль" на границе Франции и Германии"."Французская армия - лучшая на континенте", - грозно говорит Макрон."Миротворцы" в Одессе И последняя или очередная "сенсация" от Макрона - "мы разместим "миротворцев" без согласия России", - утверждает президент Франции.И даже говорит, где: Киев, Львов и Одесса.Уже многократно был дан ответ со стороны России. Глава МИД Сергей Лавров высказался однозначно: Москва не видит возможностей для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине.А год назад, когда Макрон впервые начал говорить о бравых французских воинах на украинской земле, чёткий и ясный ответ дал Пётр Толстой:- Мы убьём их всех."Мы убьём всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться."Да вы что? Поразился тогда Макрон. Вы что, с ума сошли? Как неинтеллигентно. Не ожидал такого ответа, сказал Макрон. Зачем так нервничать?Но он вновь продолжает грезить и уже наверняка видит себя во главе армии Европы.Где "Великая армия"?"Ла Гранд Арми", так сказать. Мы то прекрасно помним армию Наполеона и 1812 год. А Макрон?Макрон обожает позировать возле бюста Наполеона.Хотя своей относительной самостоятельностью Франция обязана, конечно, не проигравшему всё Наполеону, а генералу де Голлю и Жоржу Помпиду, которые построили во Франции атомные электростанции, сеть железных дорог, при них появилось у Франции само атомное оружие.Сегодняшний "Наполеон - Макрон" важно руководит процессом: собрал глав начальников штабов стран Европы.Интересно, что никто не задаёт вопросов: какие полномочия есть у Франции, чтобы собирать такое совещание?Это уже руководитель новой европейской армии?Какой руководитель армии, такие и штабы? Вы, ребята, в своем уме? За последние пару десятилетий штабы европейских армий превратились в собрание трансгендеров и простых европейских бюрократов. Воевать-то надо будет не бумажками и презервативами, а настоящим оружием с матерыми натренированными русскими солдатами, прошедшими все круги ада, выжившие и прекрасно осведомленные в том, что такое война. Ведь убьют. Всех убьют.И зачем собирать такое масштабное совещание: представители 30 стран? Участвовали представители стран НАТО. А также Ирландия, Кипр, Австрия. По видео - Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.Встреча продолжалась 1 час 20 минут.Что можно сделать за это время? Макрон мог успеть объявить себя императором, разве что."Взять на себя ответственность за часть структуры безопасности на Украине после прекращения огня", - цитирует неназванного французского чиновника "Ассошиэйтед пресс".Такова была задача и цель "совещания генштабов", которое проводил на прошедшей неделе Макрон.Никакого общего коммюнике не было. Рассматривали возможных "миротворцев".Для того, чтобы из европейских "штабов" сделать что-то похожее на армию, нужно гораздо больше усилий, чем на проведение очередного бюрократического саммита в очередной столице Европы.И не только армии нет.Вспомним, что сказал вице президент США Вэнс в Мюнхене:"Оружейные склады Европы истощены, а новые поставки Киеву не помогут".Любые экспедиционные силы ЕС без поддержки США в принципе не возможны.Нужен уранНо у Франции есть еще один важнейший повод постоянно кричать про миротворцев и про то, что "без нас не обсуждать!"Это уран. После того как Франция лишилась дешевого урана в своих бывших, но до недавнего времени все еще контролируемых из Парижа африканских колониях, вопрос о дешёвом уране - важнейший для нее. Уран можно купить у других стран, например, у России. Но нужен дешевый! И не русский. Как, помните, говорили про газ - "газ свободы". Вот им нужен теперь "уран европейской демократии".И этот уран, в принципе, есть.Его можно получить, если захватить месторождения на Украине.Вот и тянет руки Макрон на Украину.Ежедневно сообщает: мы пошлём, мы уже почти послали "миротворцев"!Образно говоря: пошлем их охранять теперь уже почти наши урановые рудники.Но этим планам, видимо, сбыться не суждено.Ну как там у вас в гестапо?И конечно, вместе с Британией и Францией крайне воинственно настроена Германия.Германия стоит на своём:"Германия возвращается. Мы готовы защищать мир в Европе, - заявляет новый будущий канцлер Мерц.Звучит как-то немного зловеще? Германия возвращается?И уже хотят сразу ядерное оружие: Мерц требует от Франции и Англии поделиться им с Германией.Пока что то, что произошло в Германии, журналист Александр Сосновский называет словом "путч".Дело в том, что на своей последней сессии не новые, а ещё старые депутаты Бундестага сняли "долговой тормоз".И теперь Германия сможет отправлять миллиарды и триллионы "на Украину".Ларчик открывается очень просто: Украина в этом году должна выплатить очередные огромные долги. Интересно, что это никого в Европе, например, не удивляет. И призывов освободить Украину от этих выплат не слышно.Но как же Украина сможет сделать эти выплаты? Нужны новые кредиты. Как делали все предыдущие годы.Мерц отправляет "на поддержку Украины" миллиарды, а "Блэк рок", в котором он раньше и работал, получает свои деньги с Украины с процентами.Но для того, чтобы вытащить деньги из кармана налогоплательщика, нужна игра мускулами, рассказ про то, что "Германия возвращается" и продолжение бесконечной войны на Украине.Все это очень опасная и глупая игра. Прибыль сейчас. И полное обрушение экономики через год.Ну а про то, что Украина и украинцы из-за "Блэк роков" продолжают бессмысленно погибать, вообще никто не думает.Думают они только о деньгах, и только о своих.Александр Сосновский задаёт вопрос:"Похоронит ли Бундестаг евро и ЕС?"Это очень возможно.Но нас гораздо больше беспокоит не судьба их евро, а судьба перемирия.А перемирия "европейские политики" - эти слова можно писать только в кавычках - будут стараться всеми силами не допустить, увы.О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"
украина
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059874273_97:0:2348:1688_1920x0_80_0_0_5016bee899f4d70ba805f0d077ba0b23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, европа, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, мид, эксклюзив, обзоры
Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, НАТО, МИД, Эксклюзив, Обзоры

"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели

15:57 20.03.2025 (обновлено: 16:49 20.03.2025)
 
© Украина.руКоллаж: цитаты недели
Коллаж: цитаты недели - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что говорят и пишут в мире по поводу последних событий: переговоров президентов России и США и предложений о перемирии? В Европе - повизгивания, вой, заламывание рук и истерика.
"Позвони мне, позвони!"
Эммануэль Макрон в очередной раз отправляет "миротворцев" на Украину.
Кая Каллас заявляет: "А нас не устраивает то, что нельзя поставлять оружие Украине".
Британия собирает очередное совещание "невероятного" геополитического значения.
Все это - одно бесконечное представление с одной целью: обратите на себя внимание! Как же так, никто не звонит в Европу?
Как раньше говорил Генри Киссинджер о необходимости единого бюрократического управления:
"Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?"
И вот как все поменялось: никто не хочет звонить в Европу.
Появилась даже новая "формула Сибиги." Нового Златоуста украинского МИД.
Раньше эта формула звучала как "ничего об Украине без Украины."
Теперь же паника выражается формулой:
"Ничего про Европу без Европы!"
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Закат Европы и "спящее НАТО"
ЕС и сегодняшняя Украина сближаются всё больше. Глобалисты, сатанисты и их любимая "прокси".
Но зачем ЕС так нужна Украина?
Причин несколько.
Как без Украины создавать образ внешнего врага? Внешний враг совершенно необходим. И образ страны - "жертвы" (которая на самом деле оказалась "прокси") конечно же, тоже.
А внешний враг необходим, для того чтобы продолжать получать баснословные деньги "на оборону". И оправдывать их исчезновение - война всё спишет.
А "оборона", то есть на самом деле - милитаризация необходима для того, чтобы продолжать удерживать власть.
Без Украины нет милитаризма Европы. Как видмите, всё очень просто.
Нет даже, возможно, самого НАТО.
Если США решат вернуться, например, к концепции "спящего НАТО" (была такая концепция в 90-е годы, когда мир стал однополярным), то правителям Европы придется заняться, наконец, реальными, а не вымышленными проблемами Европы.
А они не хотят. Более того, это невозможно!
Потому что не только Украина, но и ЕС не обладают возможностями для самостоятельного функционирования.
И речь не только об обороне и ВПК. Экономически Европа находится в полной зависимости от США и Китая. И слова Трампа "денег мы вам больше не дадим" означают если не гибель, то уж точно "закат Европы".
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"На периферию!"
Елена Панина, директор института международных политических и экономических стратегий "Русстрат":
"Договорённость Трампа с Путиным означает продолжение процесса выведения Европы на периферию складывающегося миропорядка.
Трамп столкнётся с беспрецедентными провокациями альянса Демпартии США и ЕС. Украина и ЕС всё более становятся общим врагом России и США."
Экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон:
"Европейцы похожи на трёхлетнего ребёнка, который закатывает истерику и плачет, падает на пол, бьёт ногами и шумит. Ну таковы они и есть. Они бесполезные, ничего не значащие дети."
Вот что сказал экономист Джеффри Сакс, выступая в Европарламенте:
"Всё кончено. Трамп не хочет тащить на себе лузера. Вот и все. Просто не хочет нести проигравшего. Европа - проигравший проект.
Европа должна начать переговоры напрямую с Россией. США быстро потеряют интерес, и вы будете жить с Россией следующие тысячи лет".
Мир международных банкиров, мир ФРС, мир бесконечной эмиссии доллара рушится на глазах. ЕС этого не понимает.
Им кажется, что вот еще немного, еще больше санкций! И можно будет поживиться Россией. Как когда-то, в 90-е, после развала СССР.
Для этого им нужна Украина, как инструмент давления на Россию. И конечно, нужны США, без которых Европа остаётся беспомощной.
Отсюда и вся истерика, и все грозные речи.
Истерика как таковая
"Экономист": "Трамп договаривается с Путиным через голову Украины и Европы!"
Макрон: "Париж продолжает поддерживать Украину".
Лондон и Брюссель: продолжаем поддерживать Украину.
Кая Каллас: "ЕС не примет требования Путина прекратить поставки оружия."
"Британский спецназ готов отправиться на Украину", - заявляет премьер Британии Стармер.
Но нужны США, без этого никак.
"Я четко дал понять, что это надо делать вместе с Соединенными штатами", - говорит Стармер.
Это задача номер один: заставить Америку продолжать эту авантюру. Сама Европа её не потянет.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
"Коалиция желающих"
Хотя пытаются сделать грозный вид. Собирают группу с порнографическим названием: "коалиция желающих".
Как раньше, когда бомбили Ливию и Югославию. "Коалициями желающих".
Но теперь с "желающими" будет проблема. Россия им не по зубам.
Их то ли меньше, то ли больше 30, то ли 27, то ли 32 страны, но кто эти "желающие" - точно пока неизвестно.
А многие уже спрыгивают с корабля "коалиции": Италия и Польша чётко заявили, что никакие войска они на Украину посылать не будут.
Зато о своих планах пространно рассказывают Англия, Германия и Франция.
Франция: Где же ваш гиперзвук?
Особенно Франция. Тут и спецназ, и уже даже ядерный гиперзвук (которого у них нет, и у США нет).
В 2035 году "гиперзвуковая ядерная ракета," обещает Макрон, "будет размещена на истребителях "Рафаль" на границе Франции и Германии".
"Французская армия - лучшая на континенте", - грозно говорит Макрон.
"Миротворцы" в Одессе
И последняя или очередная "сенсация" от Макрона - "мы разместим "миротворцев" без согласия России", - утверждает президент Франции.
И даже говорит, где: Киев, Львов и Одесса.
Уже многократно был дан ответ со стороны России. Глава МИД Сергей Лавров высказался однозначно: Москва не видит возможностей для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине.
А год назад, когда Макрон впервые начал говорить о бравых французских воинах на украинской земле, чёткий и ясный ответ дал Пётр Толстой:
- Мы убьём их всех.
"Мы убьём всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться."
Да вы что? Поразился тогда Макрон. Вы что, с ума сошли? Как неинтеллигентно. Не ожидал такого ответа, сказал Макрон. Зачем так нервничать?
Но он вновь продолжает грезить и уже наверняка видит себя во главе армии Европы.
Макрон и Наполеон
Макрон и Наполеон
Где "Великая армия"?
"Ла Гранд Арми", так сказать. Мы то прекрасно помним армию Наполеона и 1812 год. А Макрон?
Макрон обожает позировать возле бюста Наполеона.
Хотя своей относительной самостоятельностью Франция обязана, конечно, не проигравшему всё Наполеону, а генералу де Голлю и Жоржу Помпиду, которые построили во Франции атомные электростанции, сеть железных дорог, при них появилось у Франции само атомное оружие.
Сегодняшний "Наполеон - Макрон" важно руководит процессом: собрал глав начальников штабов стран Европы.
Интересно, что никто не задаёт вопросов: какие полномочия есть у Франции, чтобы собирать такое совещание?
Это уже руководитель новой европейской армии?
Какой руководитель армии, такие и штабы? Вы, ребята, в своем уме? За последние пару десятилетий штабы европейских армий превратились в собрание трансгендеров и простых европейских бюрократов. Воевать-то надо будет не бумажками и презервативами, а настоящим оружием с матерыми натренированными русскими солдатами, прошедшими все круги ада, выжившие и прекрасно осведомленные в том, что такое война.
Ведь убьют. Всех убьют.
И зачем собирать такое масштабное совещание: представители 30 стран? Участвовали представители стран НАТО. А также Ирландия, Кипр, Австрия. По видео - Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Что можно сделать за это время? Макрон мог успеть объявить себя императором, разве что.
"Взять на себя ответственность за часть структуры безопасности на Украине после прекращения огня", - цитирует неназванного французского чиновника "Ассошиэйтед пресс".
Такова была задача и цель "совещания генштабов", которое проводил на прошедшей неделе Макрон.
Никакого общего коммюнике не было. Рассматривали возможных "миротворцев".
Для того, чтобы из европейских "штабов" сделать что-то похожее на армию, нужно гораздо больше усилий, чем на проведение очередного бюрократического саммита в очередной столице Европы.
И не только армии нет.
Вспомним, что сказал вице президент США Вэнс в Мюнхене:
"Оружейные склады Европы истощены, а новые поставки Киеву не помогут".
Любые экспедиционные силы ЕС без поддержки США в принципе не возможны.
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Нужен уран
Но у Франции есть еще один важнейший повод постоянно кричать про миротворцев и про то, что "без нас не обсуждать!"
Это уран. После того как Франция лишилась дешевого урана в своих бывших, но до недавнего времени все еще контролируемых из Парижа африканских колониях, вопрос о дешёвом уране - важнейший для нее. Уран можно купить у других стран, например, у России. Но нужен дешевый! И не русский. Как, помните, говорили про газ - "газ свободы". Вот им нужен теперь "уран европейской демократии".
И этот уран, в принципе, есть.
Его можно получить, если захватить месторождения на Украине.
Вот и тянет руки Макрон на Украину.
Ежедневно сообщает: мы пошлём, мы уже почти послали "миротворцев"!
Образно говоря: пошлем их охранять теперь уже почти наши урановые рудники.
Но этим планам, видимо, сбыться не суждено.
© commons.wikimedia.org / Sandro Halank
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© commons.wikimedia.org / Sandro Halank
Ну как там у вас в гестапо?
И конечно, вместе с Британией и Францией крайне воинственно настроена Германия.
Германия стоит на своём:
"Германия возвращается. Мы готовы защищать мир в Европе, - заявляет новый будущий канцлер Мерц.
Звучит как-то немного зловеще? Германия возвращается?
И уже хотят сразу ядерное оружие: Мерц требует от Франции и Англии поделиться им с Германией.
Пока что то, что произошло в Германии, журналист Александр Сосновский называет словом "путч".
Дело в том, что на своей последней сессии не новые, а ещё старые депутаты Бундестага сняли "долговой тормоз".
И теперь Германия сможет отправлять миллиарды и триллионы "на Украину".
Ларчик открывается очень просто: Украина в этом году должна выплатить очередные огромные долги. Интересно, что это никого в Европе, например, не удивляет. И призывов освободить Украину от этих выплат не слышно.
Но как же Украина сможет сделать эти выплаты? Нужны новые кредиты. Как делали все предыдущие годы.
Мерц отправляет "на поддержку Украины" миллиарды, а "Блэк рок", в котором он раньше и работал, получает свои деньги с Украины с процентами.
Но для того, чтобы вытащить деньги из кармана налогоплательщика, нужна игра мускулами, рассказ про то, что "Германия возвращается" и продолжение бесконечной войны на Украине.
Все это очень опасная и глупая игра. Прибыль сейчас. И полное обрушение экономики через год.
Ну а про то, что Украина и украинцы из-за "Блэк роков" продолжают бессмысленно погибать, вообще никто не думает.
Думают они только о деньгах, и только о своих.
Александр Сосновский задаёт вопрос:
"Похоронит ли Бундестаг евро и ЕС?"
Это очень возможно.
Но нас гораздо больше беспокоит не судьба их евро, а судьба перемирия.
А перемирия "европейские политики" - эти слова можно писать только в кавычках - будут стараться всеми силами не допустить, увы.
О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"
 
УкраинаЕвропаФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинЕСНАТОМИДЭксклюзивОбзоры
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
16:34Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
16:24Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
16:16В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента
16:00Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру
15:57"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели
15:56Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
15:31Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих
15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
15:11Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт
14:54"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
14:32ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
13:50Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
13:41России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа
13:32В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
13:29Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену
13:10Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
13:04"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта
12:44Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
Лента новостейМолния