Главное за ночь 17 марта - 17.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 17 марта
Главное за ночь 17 марта - 17.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 17 марта
Новости к утру 17 марта: Украина.ру, 17.03.2025
2025-03-17T09:14
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новости
новости украины
новости россии
дональд трамп
россия
сша
украина
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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Новости к утру 17 марта:"США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос "разделения активов"", - заявил Трамп.
https://ukraina.ru/20250316/1061833749.html
россия
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новости, новости украины, новости россии, дональд трамп, россия, сша, украина, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, оон, мид
Новости, Новости Украины, новости России, Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, ООН, МИД

Главное за ночь 17 марта

09:14 17.03.2025 (обновлено: 09:32 17.03.2025)
 
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Новости к утру 17 марта:
  • в Донецкой Народной Республике (ДНР) за неделю сорвано почти 200 воздушных атак ВСУ, сообщили в региональном УФСБ;
  • на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) бойцы РФ за неделю уничтожили 5,7 тысяч солдат ВСУ и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
  • реальную власть в Купянске представляют террористические подразделения ВСУ, заявил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев;
  • Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД;
  • США контактируют по Украине со всеми "заинтересованными странами" Европы, заявил в эфире CNN спецпредставитель президента США Уиткофф;
  • президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным 18 марта, сообщает Reuters. Он добавил, что во время разговора с президентом России намерен обсудить вопрос территорий.
"США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос "разделения активов"", - заявил Трамп.
Трамп и Путин
Вчера, 18:10
Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, а британские СМИ пытаются стравить россиян и американцев
 
НовостиНовости Украиныновости РоссииДональд ТрампРоссияСШАУкраинаАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныООНМИД
 
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Заголовок открываемого материала
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09:40Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС
09:33Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко
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