Главное за ночь 17 марта
09:14 17.03.2025 (обновлено: 09:32 17.03.2025)
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Новости к утру 17 марта:
- —в Донецкой Народной Республике (ДНР) за неделю сорвано почти 200 воздушных атак ВСУ, сообщили в региональном УФСБ;
- —на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) бойцы РФ за неделю уничтожили 5,7 тысяч солдат ВСУ и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
- —реальную власть в Купянске представляют террористические подразделения ВСУ, заявил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев;
- —Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД;
- —США контактируют по Украине со всеми "заинтересованными странами" Европы, заявил в эфире CNN спецпредставитель президента США Уиткофф;
- —президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным 18 марта, сообщает Reuters. Он добавил, что во время разговора с президентом России намерен обсудить вопрос территорий.
"США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос "разделения активов"", - заявил Трамп.