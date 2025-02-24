Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу
пресс-конференция В.Зеленского 23.02.2023
Форум "Украина. Год 2025", который прошёл в Киеве 23 февраля, был настоящим "днём перемоги" режима Зеленского. Праздновалась "победа над Россией". Ну и заодно был выдвинут ультиматум президенту США, который почему-то не хочет присоединяться к празднованию
Прокачку темы запустил ещё 22 февраля глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко (справедливости ради – он просто повторил нарратив, который звучит в украинских СМИ уже не первый год). По его мнению, "три года назад Путин требовал целую Украину, а параллельно планировал ещё захватить Балтию и Польшу. Сейчас он, имея значительные ресурсы и поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, претендует только на четыре области, которые не смог полностью захватить. С учётом целей противника, по сути, мы выиграли войну".
Это, конечно, бред. Причём, если по поводу "целой Украины" ещё можно было сослаться на настроения наиболее впечатлительной части российского общества, то на Прибалтику и, тем более, Польшу, вроде бы никто не претендовал. Впрочем, эта точка зрения на Украине тоже спущена сверху – если русские не взяли Таллинн через Варшаву, значит Украина победила – логично же!
Судите самим – через три года после начала войны они живы, хорошо подправили своё материальное положение, на потери (как человеческие, так и территориальные) им всё равно наплевать… Война, понятно, ещё не окончена, но, поскольку мы уже выходим на политико-дипломатический путь решения конфликта, то результатом будет компромисс. Компромисс же не может предполагать ликвидацию одной из сторон переговоров – т.е., они вполне могут рассчитывать на сохранение у власти после заключения договора.
Тут, правда, есть одно "но" – фактор Трампа. Трамп настроен на длительный мир, а мир предполагает ликвидацию нынешнего киевского режима. Разумеется, не по схеме Германии-1945, а по схеме Португалии-1974 и Испании-1975, где местные элиты, под угрозой отлучения от приступающей к глубокой интеграции Европы, аккуратно отстранили хунты от власти.
21 февраля, 14:03Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажетсяДональд Трамп и его соратники продолжают информационную войну с Владимиром Зеленским. Разгромные заявления сыплются на украинское руководство в режиме нон-стоп. Дошло до того, что в окружении американского президента дали четкий сигнал – Зеленскому лучше бежать, пока не поздно. Но может быть так, что уезжать из Киева ему никуда не придется
Именно этому вопросу была посвящена главная часть мероприятия – пресс-конференция считающего себя президентом Украины Владимира Зеленского. Если все предыдущие ораторы говорили о России, то Зеленский говорил о США, точнее – о Трампе.
Основные тезисы выглядели примерно так:
Во-первых, Зеленский готов покинуть пост президента ради мира, или обменять должность на вступление страны в НАТО.
Фактически это означает отказ уходить с поста президента – если мира не будет или Украину не примут в НАТО, то и уходить незачем, а если что-то получится, то лидера, который достиг такого результата с радостью изберут на второй срок.
Вообще Зеленский от выборов не отказывается. Просто после окончания боевых действий полгода или год не будет отменяться военное положение по причине проблем с безопасностью, за это время будет зачищено всё, что шевелится (дня нас очень показательна позиция обладающей исключительным чутьём Юлии Тимошенко – она против выборов и не сомневается в легитимности Зеленского). Ну пойдёт он на выборы против Арестовича* из Барселоны и уборщицы тёти Мани с Банковой...
22 февраля, 08:20Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко Одним из первых украинских политиков, начавших готовиться к выборам, является лидер партии "Батькивщина" экс-премьер Юлия Тимошенко. Ее предвыборные штабы заработали еще осенью прошлого года, тогда же начались торги за проходные места в списке ее партии.
Во-вторых, Зеленский не признаёт никаких долгов Украины перед США, но готов к подписанию соглашения о полезных ископаемых, если там будут гарантии безопасности Украины.
Специфика соглашения, как его видит Трамп, как раз в том, что по его подписании никакие гарантии нужны не будут – просто всё "вкусное" на территории Украины будет принадлежать США, а значит воевать будет просто не за что. У США же в случае конфликта будут все основания защищать своё имущество.
Зеленский это понимает, но ему нужно послушание – Трамп обязан подписать соглашение на тех условиях, которые ему выдвинет Зеленский или не подписывать вовсе.
В-третьих, переговоры будут проходить так, как скажет Зеленский – с его участием (но см. п. 1), в формате Украина-США-Европа-Россия, с территориальными уступками России в обмен на оккупированную часть Курской области (можно не сомневаться, что запросит он много) и т.п.
Понятно, что при таких условиях и в таком формате переговоры состояться не могут. А это означает конец миротворческой миссии Трампа и… прощай, нобелевка!
21 февраля, 07:21Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к ТрампуЕС пережил "самую мрачную" неделю с момента падения железного занавеса, пишет The Economist. Украину сдают, Россию реабилитируют, а при Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что США придут на помощь Европе в военное время, подводит итоги последних дней издание.
Короче, 23 февраля Зеленский объявил США если не войну, то ультиматум. На что он рассчитывает?
Рассчитывает он как минимум на два фактора.
Во-первых, на то, что Трамп представляет только одну из партий на Западе, но не в целом Запад. Он сталкивается с сильной оппозицией своему курсу и в США (где проходят массовые демонстрации сексуальных меньшинств и незаконных мигрантов), и в Европе.
Сейчас вот в США полетели Кир Стармер и Эммануэль Макрон – по информации СМИ они будут уговаривать Трампа отказаться от переговоров с Россией. Хотя бы двухсторонних. А глава "европейской дипломатии" Кая Каллас уже заявила, что Украине никакие выборы не нужны, там и без выборов демократия.
Соответственно и сам Зеленский выступает не от себя и даже не от имени Украины (холопам слова не давали), а как представитель глобальной оппозиции Трампу лично и политике "правого поворота" вообще.
22 февраля, 07:00Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорахНе надо все оценивать в духе "Трамп – хороший, Европа и Зеленский – плохие". Противник готов с нами договариваться только тогда, когда не может нас победить. Если он посчитает, что сможет нас победить, он забудут про все предыдущие договоренности, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Во-вторых, он рассчитывает на самого Трампа.
Трамп ведь только с виду грозный. Встретив сопротивление, он успокаивается и идёт на переговоры. Именно так было в начале его первого срока, когда он опубликовал грозные твиты в адрес КНДР и Ирана, эффект от которых ограничился перепугом впечатлительной публики в Европе и США.
Опять же – военную помощь Украине США не прекратили (речь идёт не только о поставках военной техники, но и, что более важно, о развединформации). Так что есть шансы вернуться к статус-кво или к ситуации, когда военная помощь со стороны Америки сократится, но сократится и вмешательство США в планирование и ведение операций. Опять же, судя по настроениям нового немецкого руководства, помощь со стороны Европы может даже увеличиться.
Почему при таких условиях не повоевать ещё пару лет? Для Зеленского это чуть ли не вечность… А там, глядишь, ситуация в мире опять поменяется.
* Включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
О предварительных итогах войны на Украине можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Академические итоги войны России с НАТО"