https://ukraina.ru/20261124/rossiyskie-drony-nochyu-pererezali-energosnabzhenie-voennykh-zavodov-ukrainy-1084694829.html
Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины
Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины - 24.11.2026 Украина.ру
Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины
Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по энергетическим и топливным объектам, а также по кораблям, работающим на нужды украинской армии, информировало 24 ноября Минобороны РФ
2026-11-24T09:03
2026-11-24T09:03
2026-11-24T09:03
россия
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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По данным оборонного ведомства, в числе пораженных целей оказалась электроподстанция мощностью 110 киловольт, расположенная в городе Прилуки Черниговской области. Этот объект обеспечивал энергоснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские беспилотники поразили следовавший по маршруту сухогруз. Как уточнили в министерстве, это морское судно занималось доставкой грузов военного назначения для ВСУ.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.
россия
черниговская область
украина
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины
Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по энергетическим и топливным объектам, а также по кораблям, работающим на нужды украинской армии, информировало 24 ноября Минобороны РФ
По данным оборонного ведомства, в числе пораженных целей оказалась электроподстанция мощностью 110 киловольт, расположенная в городе Прилуки Черниговской области. Этот объект обеспечивал энергоснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские беспилотники поразили следовавший по маршруту сухогруз. Как уточнили в министерстве, это морское судно занималось доставкой грузов военного назначения для ВСУ.
О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.