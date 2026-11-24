https://ukraina.ru/20261124/rossiyskie-drony-nochyu-pererezali-energosnabzhenie-voennykh-zavodov-ukrainy-1084694829.html

Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины

Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины - 24.11.2026 Украина.ру

Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины

Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по энергетическим и топливным объектам, а также по кораблям, работающим на нужды украинской армии, информировало 24 ноября Минобороны РФ

2026-11-24T09:03

2026-11-24T09:03

2026-11-24T09:03

россия

черниговская область

украина

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg

По данным оборонного ведомства, в числе пораженных целей оказалась электроподстанция мощностью 110 киловольт, расположенная в городе Прилуки Черниговской области. Этот объект обеспечивал энергоснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские беспилотники поразили следовавший по маршруту сухогруз. Как уточнили в министерстве, это морское судно занималось доставкой грузов военного назначения для ВСУ.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.

россия

черниговская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация