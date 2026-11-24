https://ukraina.ru/20261124/ukrainskiy-premer-anonsiroval-sekretnye-mery-dlya-spaseniya-vodosnabzheniya-v-megapolisakh-1084693265.html
Украинский премьер анонсировал секретные меры для спасения водоснабжения в мегаполисах
Украинский премьер анонсировал секретные меры для спасения водоснабжения в мегаполисах - 24.11.2026 Украина.ру
Украинский премьер анонсировал секретные меры для спасения водоснабжения в мегаполисах
Украинский кабмин утвердил пакет экстренных мер, чтобы удержать бесперебойную работу водопровода и канализации в мегаполисах страны, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, передают украинские СМИ
2026-11-24T07:28
2026-11-24T07:28
2026-11-24T07:41
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сергей корецкий
водоснабжение
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Глава правительства уточнил, что подробности отдельных поручений власти вынуждены скрыть ради безопасности. Из открытой части плана известно, что муниципалитетам и руководству водоканалов предстоит составить специальное расписание для сброса стоков. Оно коснется заводов, а также государственных и бюджетных организаций.Такое ограничение позволит разгрузить городские коллекторы в периоды максимального потребления. При этом в правительстве подчеркнули, что медучреждения и прочая жизненно важная инфраструктура продолжат получать услуги в штатном режиме без каких-либо сбоев.Кроме того, руководителям на местах поставили задачу заранее продумать логистику подвоза питьевой и технической воды гражданам, если подачу из кранов придется временно перекрыть. Вдобавок коммунальным службам предписано в сжатые сроки подключить резервные генераторы, а также пополнить автопарк спецтехники и запасы оборудования.Подробнее о проблемах городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, одесса, сергей корецкий, водоснабжение
Новости, Украина, Одесса, Сергей Корецкий, водоснабжение
Украинский премьер анонсировал секретные меры для спасения водоснабжения в мегаполисах
07:28 24.11.2026 (обновлено: 07:41 24.11.2026)
Украинский кабмин утвердил пакет экстренных мер, чтобы удержать бесперебойную работу водопровода и канализации в мегаполисах страны, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, передают украинские СМИ
Глава правительства уточнил, что подробности отдельных поручений власти вынуждены скрыть ради безопасности. Из открытой части плана известно, что муниципалитетам и руководству водоканалов предстоит составить специальное расписание для сброса стоков. Оно коснется заводов, а также государственных и бюджетных организаций.
Такое ограничение позволит разгрузить городские коллекторы в периоды максимального потребления. При этом в правительстве подчеркнули, что медучреждения и прочая жизненно важная инфраструктура продолжат получать услуги в штатном режиме без каких-либо сбоев.
Кроме того, руководителям на местах поставили задачу заранее продумать логистику подвоза питьевой и технической воды гражданам, если подачу из кранов придется временно перекрыть.
Вдобавок коммунальным службам предписано в сжатые сроки подключить резервные генераторы, а также пополнить автопарк спецтехники и запасы оборудования.
Подробнее о проблемах городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.