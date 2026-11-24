https://ukraina.ru/20261124/budet-strelyat-na-porazhenie-zelenskiy-utopit-v-krovi-lyuboy-maydan-1084685217.html

Будет стрелять на поражение: Зеленский утопит в крови любой Майдан

Будет стрелять на поражение: Зеленский утопит в крови любой Майдан - 24.11.2026 Украина.ру

Будет стрелять на поражение: Зеленский утопит в крови любой Майдан

В экспертном сообществе обсуждают, может ли украинский народ самостоятельно избавиться от Зеленского, если продолжение войны приведёт к гуманитарной катастрофе (а ведь приведёт). Думают о том, как людям выжить, и о том, не потребуют ли они от "зеленой" власти прекращения войны, если выживать станет совсем трудно

2026-11-24T06:01

2026-11-24T06:01

2026-11-24T06:01

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

кость бондаренко

вооруженные силы украины

майдан

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Но это вряд ли. Ответ России на атаки ВСУ на Крымский мост может быть сколь угодно тяжёлым, но вряд ли его последствия могут вызвать волнения, опасные для киевского руководства, считает украинский политолог Кость Бондаренко."Даже если завтра Путин чем-то тяжёлым ударит по Печерску и Печерск уйдёт под землю, условно говоря, это никого не впечатлит до такой степени, чтобы народ вышел и сказал: Зеленский, прекращай войну! Я не верю в то, что народ выйдет и начнёт требовать от Зеленского прекращения войны", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Впрочем, по его словам, народ-то выйдет – но "уже после того, как, например, произойдёт какой-нибудь переворот и Зеленского уберут" или тот сбежит из страны. Вот тогда народ выйдет и будет кричать – "да, сатрап, деспот!". Но никакого Майдана сейчас на Украине быть не может.Он пояснил, что в стране огромное количество недовольных, тех, кто возмущается Зеленским – "но они возмущаются на своих квартирах на кухнях…", но никто не выйдет протестовать на улицу, потому что знают, что будет, они боятся – и в этом страхе "нет ничего предосудительного, это украинская реальность".Любой гражданин Украины понимает, что в нынешней ситуации главное – сохранить себя, сохранить свою жизнь и жизни своих родных, отметил Бондаренко. По его мнению, интенсификация боевых действий, наращивание силы ударов приведут не к возмущению масс действиями власти, а к гуманитарной катастрофе.Но и такая катастрофа не вызовет народного восстания, заявил политолог, напомнив о некоторых исторических примерах.Какое вообще может быть восстание, когда людям приходится скрываться от доблестных, в кавычках, сотрудников ТЦК и полицаев? Никто уже не хочет пойти и сложить голову – не за Украину, а за Зеленского и его сокровища, за главарей наркокартелей, за крышевателей колл-центров, заворовавшихся владельцев крокодилов и прочих "честных" руководителей.Кстати, власти этот страх прекрасно понимают и играют на этом страхе. Глава одного из районов Киева, бывший кавээнщик Максим Бахматов, который честно заявил, что после ударов ВС РФ Киеву, скорее всего, конец, что коммуналка не выдерживает, в эфире одного из каналов обратился ко всем желающим выжить с заманчивым предложением."У меня обращение ко всем уклонистам. Вот вы сейчас сидите по домам, вы говорите, что ТЦК плохой и все такое. Что я вам предлагаю. У меня (в Деснянском районе Киева – Ред.) не хватает 500 дворников. Каждый дворник забронирован. Придите и поработайте с пяти утра и до двенадцати, далее — сидите себе по домам, работайте в IT-шке, пейте латте матча на кокосовом молоке, делайте что угодно. Но сделайте классно своему району…", — сказал он, добавив, что бронь "белая", зарплата — 25 тысяч гривен (45,3 тысяч рублей).Он продолжил: "Или сделайте троих детей, но это тоже уже можно было успеть".Комментируя этот призыв бывшего кавээнщика, а ныне районного столичного начальника, известный одесский адвокат и блогер Тарас Никифорчук отметил в своём блоге, что можно бы к призыву идти в дворники и прислушаться, хотя – "могут и подобмануть, если говорить культурными словами".Он также высказал предположение, что участившиеся удары ВС РФ по Западной Украине играют особыми красками на фоне разговоров о возможном вывозе депутатов Верховной Рады, самого "вечного лидера" и прочей мощной "кодлы" во Львов."Я бы на месте жителей Львова очень сильно бы напрягся", — заявил Никифорчук.Зеленский хочет продолжать лить кровь, он заявил, что зима для украинцев действительно будет трудной, но потом ведь будет весна, да и "не только весна, но и Конгресс". В общем, кто доживёт – увидит, наверное, лучезарное торжество демократии, то есть американских демократов.Но это если доживёт.* признан в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20261121/pod-dneprom-stroyat-tonnel-ukraintsy-gotovitsya-k-pobegu-gotov-li-zelenskiy-umeret-za-ukrainu-1084637489.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, кость бондаренко, вооруженные силы украины, майдан