https://ukraina.ru/20261124/on-proshel-bakhmut-a-teper-stroit--v-gorlovke-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084678532.html

Он прошел Бахмут, а теперь строит – в Горловке. Горячие точки Дарьи Асламовой

Он прошел Бахмут, а теперь строит – в Горловке. Горячие точки Дарьи Асламовой - 24.11.2026 Украина.ру

Он прошел Бахмут, а теперь строит – в Горловке. Горячие точки Дарьи Асламовой

Московский строитель и бизнесмен в сорок девять лет ушёл в штурмовой отряд, прошёл Бахмут и стал строить мосты под обстрелами в Горловке

2026-11-24T08:29

2026-11-24T08:29

2026-11-24T08:29

эксклюзив

горловка

соледар

донецк

единая россия

чвк

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Скромный кабинет чиновника. Его хозяин – Карен Григорян, заместитель мэра Горловки.— У меня есть представительский кабинет на последнем этаже мэрии. Только зачем он нужен, когда туда дрон прилетел? Решил сидеть пониже и поближе к земле.В кабинет входят люди. Один, другой, третий. Если прислушаться, ни один из их разговоров не имеет отношения к обычной жизни.На автосервисе дрон сжёг семь машин. Как быть? Чем помочь хозяину сервиса и владельцам машин? Вчера дрон атаковал гражданскую машину. Двое погибших, двое раненых. Где взять бензин и дизель? И по какой цене — если в Горловке разбомбили все заправки?У нормального человека от такого давно съехала бы крыша. Люди входят и выходят. Он слушает, кивает… Голос ровный, руки спокойные, речь человека, который полжизни провёл на совещаниях и в бухгалтериях. Если бы не эти разговоры, я бы решила, что передо мной девелопер средней руки, обсуждающий с подрядчиком смету.Карен Григорян — москвич. По образованию — промышленное и гражданское строительство, институт коммунального хозяйства. Работал в Моспромстрое, запускал первые московские отели. Потом бухгалтерия, аудит — "в финансах я очень хорошо разбираюсь". Потом свои компании в ЖКХ, доли в частных охранных предприятиях, актив в Омске.В армии он не служил.— То есть вы человек сугубо мирной профессии?— Абсолютно.Я держу эту фразу в голове весь день, потому что дальше начинается история, которая с ней никак не вяжется.Весной 2022-го он с друзьями сидел на кухне и следил по картам, как идут дела на фронте. Обстановка была тревожная. Бомбили Донецк, бои шли рядом с Горловкой.Тогда он принял решение. Вышел из бизнеса, переписал долю на жену друга, четыре месяца бегал по утрам — "физически готовился" — и уехал в Молькино, на базу ЧВК "Вагнер". Ему было сорок девять. В пятьдесят туда уже не брали.— Решил пойти повоевать — как последний билет.Логика у Карена была простая, почти арифметическая — у него, как он говорит, математический склад ума.— Если я сейчас не пойду, мне потом придётся идти и отлавливать вэсэушников уже в Воронеже.Он попал в Соледар и Бахмут. Взвод огневой поддержки штурмового отряда, потом — сапёр-минёр в штурмовом отряде. Учился прямо на ходу: учебка в Луганске, а дальше — работа, на которой второй попытки не бывает. Шёл впереди штурмовых групп, показывал дорогу, разминировал."Руками", — добавляет он буднично, как строитель, который кладёт плитку.Я встречала в "Вагнере" кого угодно: бывших зэков, людей с тяжёлым прошлым, тех, кому нечего терять, и профессиональных военных. Совместить с ними этого человека в отглаженной рубашке у меня не получается, и я говорю ему об этом прямо.— У нас больше половины было добровольцев. Из бизнеса, из строительства, всякие. Картинку просто дорисовали — будто "Вагнер" родился на крови зэков. Это чушь.Самое важное он говорит не о тактике и не о политике. Он говорит о третьем дне войны.— В первый день ты думаешь, что Бог тебя не заберёт, потому что ты хороший человек. Тебе повезёт. А на второй, на третий день ты уже понимаешь: ты воин и ты убиваешь. Врагов — но всё равно убиваешь. И у тебя перед Богом такие же шансы, как у всех остальных. Надо уважать противника и воевать с ним: одно не отменяет другого.Мне кажется, именно спокойствие и есть главный трофей, который он вывез с войны. Там, где другие приобретают страх или ожесточение, он, по собственным словам, приобрёл одно: ему "вообще не стыдно за себя". Ни на секунду.— "Вагнер" — это лучшая работа в мире. Из того, что со мной случилось. Ты себя узнаёшь. Это железная дисциплина — и одновременно вольница. У тебя есть автомат, есть друзья, с кем ты идёшь вперёд, и есть отцы-командиры, которые ставят задачу.После Бахмута, говорит он, страха у него не осталось вовсе.А потом было возвращение в мирную жизнь, которое оказалось труднее, чем можно подумать. Он подал документы в президентскую программу "Время героев". Его попросили написать о боевом пути, и он написал.Полгода учился онлайн: бюджет, борьба с коррупцией, права граждан, устройство муниципальной службы. Сдал экзамены, получил все сертификаты. И — ничего. Никто никуда не пригласил.Тогда он сам разослал резюме нескольким губернаторам и полпредам, с мотивационным письмом: хочу на государственную службу. Первой откликнулась Донецкая Народная Республика. Глава Горловки Иван Приходько встретился с ним, сказал: "Давай, приезжай".С апреля Карен Григорян — заместитель главы администрации Горловки по строительству, архитектуре и хозяйственной части. Осознанно сделал и свой политический выбор — вступил в партию "Единая Россия".У него в портфеле сорок пять строек. Где именно — не скажет, потому что враг тоже будет читать.— Не хочу, чтоб сожгли.Из того, что можно назвать: подземные коммуникации, трубопровод, путепровод на дороге в сторону Артёмовска — бывший мост демонтировали, теперь делают подсыпку. Это его новая линия фронта, и на ней тоже нужно держать позицию.Карен рассуждает об этом с той же трезвостью, что и о войне. Профессиональному военному, говорит он, очень трудно выжить на госслужбе: человека, прошедшего войну, никто не хочет видеть в своих рядах, у него другое мировоззрение, другие взгляды на принципиальные вещи. Но ему лично проще, чем многим: он попал на войну зрелым и вернулся в мир, устройство которого знает изнутри, — мир смет, подрядов и согласований. Только теперь этот мир стоит в зоне обстрелов.Карен с энтузиазмом рассказывает о восстановлении большого концертного зала. Я смотрю на него в шоке: какой концертный зал в городе, где запрещены культурные мероприятия? А он смотрит на меня так, будто вопрос неуместен.Он рассчитывает, что война закончится раньше, чем стройка. На чём основана надежда, спрашиваю. На том, что у той стороны кончаются деньги и кончаются идеи. В Бахмуте, говорит он, против него ещё стояли идейные — "уважаемые, хорошие ребята, с той стороны". Теперь их нет.Я не знаю, прав ли Карен. Но я смотрю на этого человека, который в сорок девять лет купил последний билет, проехал по нему через Соледар и Бахмут и сошёл на станции под названием Горловка, где теперь кладёт трубы и чинит мосты, — и понимаю, что для него вопрос "когда закончится война" вообще не главный. Главный — что ты сам успеешь построить к этому дню.Концертный зал, во всяком случае, он строит так, будто зрители уже купили билеты.

https://ukraina.ru/20261105/gorlovka-nikogda-ne-govori-do-svidaniya-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084288947.html

https://ukraina.ru/20261109/polchasa-po-doroge-smerti--i-dvenadtsat-let-koshmara-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084347859.html

https://ukraina.ru/20261119/na-fronte-ya-uznala-kto-ya-takaya-goryachie-tochki-darya-aslamovoy-1084606248.html

https://ukraina.ru/20261116/glaza-neba-pvo-na-kolesakh-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084527801.html

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Дарья Асламова

Дарья Асламова

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Дарья Асламова

эксклюзив, горловка, соледар, донецк, единая россия, чвк