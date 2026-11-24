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Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на Балтику

Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на Балтику - 24.11.2026 Украина.ру

Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на Балтику

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что поддержка Украины будет продолжена, однако предостерёг Киев от расширения украинского конфликта на балтийский регион. Это следует из заявления немецкого ведомства по итогам встречи Писториуса с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине

2026-11-24T08:06

2026-11-24T08:06

2026-11-24T08:13

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Писториус вновь заявил, что Киев "имеет право" наносить удары по военным объектам на территории России. При этом он подчеркнул, что свобода судоходства не должна подвергаться угрозе, и на Украине лежит "особая ответственность"."Принимая во внимание недавние инциденты в Балтийском море, [украинский конфликт] не должен распространиться на этот регион. Украина также несёт за это особую ответственность", — говорится в заявлении.Напомним, 21 ноября российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград, атаковали беспилотники. Это произошло в Финском заливе, в трёх милях от морской границы России. Экипаж не пострадал и после проверки состояния судна решил продолжить рейс. В Минобороны Финляндии допустили, что за атакой БПЛА стоит Украина.23 ноября экипаж сухогруза вернулся в порт Санкт-Петербурга вместе с судном.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва видит тенденцию расширения террористической активности на Балтике и считает её очень опасной. Подробнее об этом - в публикации Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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