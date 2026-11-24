https://ukraina.ru/20261124/ukraina--ne-glavnyy-priz-kushner-raskryl-nastoyaschuyu-tsel-peregovorov-khronika-sobytiy-na-utro-24-1084694040.html

Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября

Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября - 24.11.2026 Украина.ру

Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября

Вашингтон заговорил о примирении России и Европы, однако НАТО предлагает отвечать на "российские диверсии" новыми поставками оружия Киеву. В Германии тем временем призывают прекратить помощь Украине, которой предстоят миллиардные выплаты МВФ. А самолеты РФ вызвали тревогу в Южной Корее

2026-11-24T09:00

2026-11-24T09:00

2026-11-24T09:00

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Не перемирие, а “большая перезагрузка”Вашингтон рассчитывает не просто завершить украинский конфликт, но и изменить отношения России с Европой. Именно это спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал главным призом мирного урегулирования в интервью New York Magazine.По его словам, речь идет о восстановлении связей между Москвой и европейскими странами, при котором постоянное противостояние уступает место сотрудничеству. Кушнер надеется, что стороны смогут снова мирно сосуществовать и вести совместный бизнес.Ранее представитель главы Белого дома уже говорил, что долгосрочная безопасность Европы невозможна без договоренностей с участием России и союзников США по НАТО. Сам же Дональд Трамп заявил о возможности более широкого соглашения, которое не ограничивалось бы украинским вопросом.Между тем в Кремле пока не решили, отправится ли российский лидер на саммит G20 в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "Известиям", что окончательного решения нет. Ранее он пояснял, что многое будет зависеть от итогов российско-американских контактов, в том числе прошедшей встречи Владимира Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне.АдГ захотела оставить Киев без помощиПока в США рассуждают о примирении России и Европы, в Германии все громче спорят о цене поддержки Украины. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода АдГ к власти Берлин прекратит финансовую помощь Киеву и поставки оружия.По ее словам, партия также намерена сократить оборонные расходы на десятки миллиардов евро и уменьшить взносы Германии в бюджет Евросоюза. Вайдель возмутилась тем, что власти находят средства для иностранных государств и международных проектов, тогда как немецким пенсионерам и налогоплательщикам приходится экономить.Пересмотреть предлагается и отношение к украинским беженцам. Другой сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что после окончания конфликта они должны возвращаться домой. По оценке политика, речь может идти примерно о 2,6 миллиона человек. Правда, немецкие юристы уже указывают, что массовое возвращение людей невозможно без индивидуальной проверки их правового статуса.Вайдель тем временем предложила заменить денежные социальные пособия предоставлением жилья, питания и средств гигиены. По ее предположению, после такого изменения более 90% получателей помощи предпочтут добровольно покинуть страну.Чем громче взрыв, тем больше помощи: Рютте выдвинул идеюВпрочем, далеко не все в Европе разделяют желание АдГ сократить расходы на Украину. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, напротив, призвал увеличивать военную помощь Киеву якобы после гибридных атак на территории европейских государств.Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он заявил, что каждый подобный инцидент должен приводить не к ослаблению поддержки Украины, а к ее усилению.При этом Рютте пообещал и другие меры реагирования со стороны альянса. Правда, какие именно, уточнять не стал, объяснив, что далеко не все действия НАТО должны быть заметны широкой публике.Поводом для подобных заявлений стали участившиеся сообщения о диверсиях в Европе. В частности, 14 ноября в Эстонии попытались поджечь предприятие Threod Systems, выпускающее беспилотники. По делу задержали восемь граждан Латвии, а эстонские власти возложили ответственность за организацию нападения на российскую военную разведку.Миллиарды придется возвращать: Украине выставлен счет на 2027 годПри этом финансовые проблемы Киева не ограничиваются поиском новых средств на продолжение конфликта. Украине предстоит расплачиваться и по уже полученным кредитам.Согласно графику Международного валютного фонда, в 2027 году страна должна перечислить организации более двух миллиардов долларов. Общая непогашенная задолженность перед МВФ сейчас превышает 14 миллиардов.Причем будущие выплаты включают не только возврат основной суммы займов, но и проценты с дополнительными начислениями. Таким образом, даже при завершении боевых действий финансовые обязательства Украины никуда не исчезнут.Тревога на три минуты: российские самолеты переполошили Южную КореюТем временем на другом конце Евразии российские военные самолеты стали причиной тревоги в Южной Корее. Утром 24 ноября несколько воздушных судов вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО над Японским морем и приблизились к острову Уллындо.Местные военные подняли в воздух истребители, а жителям острова разослали предупреждения с рекомендацией укрыться. Впрочем, уже спустя несколько минут тревогу отменили.Самое любопытное, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Южной Кореи. Это подтвердило само командование южнокорейских вооруженных сил. Более того, в первоначальном предупреждении жителям ошибочно сообщили о предположительном северокорейском беспилотнике.В Сеуле объяснили столь поспешную реакцию высокой скоростью военных самолетов и необходимостью заранее принимать меры безопасности. Южнокорейские власти также намерены выразить протест российскому военному атташе.

https://ukraina.ru/20261124/berlin-prodolzhit-podderzhivat-kiev-no-trebuet-ne-rasshiryat-konflikt-na-baltiku-1084693409.html

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Кристина Черкасова

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