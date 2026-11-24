Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября
© AP / Evan VucciДжаред Кушнер
© AP / Evan Vucci
Вашингтон заговорил о примирении России и Европы, однако НАТО предлагает отвечать на "российские диверсии" новыми поставками оружия Киеву. В Германии тем временем призывают прекратить помощь Украине, которой предстоят миллиардные выплаты МВФ. А самолеты РФ вызвали тревогу в Южной Корее
Не перемирие, а “большая перезагрузка”
Вашингтон рассчитывает не просто завершить украинский конфликт, но и изменить отношения России с Европой. Именно это спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал главным призом мирного урегулирования в интервью New York Magazine.
По его словам, речь идет о восстановлении связей между Москвой и европейскими странами, при котором постоянное противостояние уступает место сотрудничеству. Кушнер надеется, что стороны смогут снова мирно сосуществовать и вести совместный бизнес.
Ранее представитель главы Белого дома уже говорил, что долгосрочная безопасность Европы невозможна без договоренностей с участием России и союзников США по НАТО. Сам же Дональд Трамп заявил о возможности более широкого соглашения, которое не ограничивалось бы украинским вопросом.
Между тем в Кремле пока не решили, отправится ли российский лидер на саммит G20 в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "Известиям", что окончательного решения нет. Ранее он пояснял, что многое будет зависеть от итогов российско-американских контактов, в том числе прошедшей встречи Владимира Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне.
АдГ захотела оставить Киев без помощи
Пока в США рассуждают о примирении России и Европы, в Германии все громче спорят о цене поддержки Украины. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода АдГ к власти Берлин прекратит финансовую помощь Киеву и поставки оружия.
По ее словам, партия также намерена сократить оборонные расходы на десятки миллиардов евро и уменьшить взносы Германии в бюджет Евросоюза. Вайдель возмутилась тем, что власти находят средства для иностранных государств и международных проектов, тогда как немецким пенсионерам и налогоплательщикам приходится экономить.
Пересмотреть предлагается и отношение к украинским беженцам. Другой сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что после окончания конфликта они должны возвращаться домой. По оценке политика, речь может идти примерно о 2,6 миллиона человек. Правда, немецкие юристы уже указывают, что массовое возвращение людей невозможно без индивидуальной проверки их правового статуса.
Вайдель тем временем предложила заменить денежные социальные пособия предоставлением жилья, питания и средств гигиены. По ее предположению, после такого изменения более 90% получателей помощи предпочтут добровольно покинуть страну.
08:06Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на БалтикуМинистр обороны Германии Борис Писториус заверил, что поддержка Украины будет продолжена, однако предостерёг Киев от расширения украинского конфликта на балтийский регион. Это следует из заявления немецкого ведомства по итогам встречи Писториуса с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине
Чем громче взрыв, тем больше помощи: Рютте выдвинул идею
Впрочем, далеко не все в Европе разделяют желание АдГ сократить расходы на Украину. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, напротив, призвал увеличивать военную помощь Киеву якобы после гибридных атак на территории европейских государств.
Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он заявил, что каждый подобный инцидент должен приводить не к ослаблению поддержки Украины, а к ее усилению.
При этом Рютте пообещал и другие меры реагирования со стороны альянса. Правда, какие именно, уточнять не стал, объяснив, что далеко не все действия НАТО должны быть заметны широкой публике.
Поводом для подобных заявлений стали участившиеся сообщения о диверсиях в Европе. В частности, 14 ноября в Эстонии попытались поджечь предприятие Threod Systems, выпускающее беспилотники. По делу задержали восемь граждан Латвии, а эстонские власти возложили ответственность за организацию нападения на российскую военную разведку.
Миллиарды придется возвращать: Украине выставлен счет на 2027 год
При этом финансовые проблемы Киева не ограничиваются поиском новых средств на продолжение конфликта. Украине предстоит расплачиваться и по уже полученным кредитам.
Согласно графику Международного валютного фонда, в 2027 году страна должна перечислить организации более двух миллиардов долларов. Общая непогашенная задолженность перед МВФ сейчас превышает 14 миллиардов.
Причем будущие выплаты включают не только возврат основной суммы займов, но и проценты с дополнительными начислениями. Таким образом, даже при завершении боевых действий финансовые обязательства Украины никуда не исчезнут.
Вчера, 15:39Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целикомВладимир Зеленский вновь потребовал принять Украину в НАТО, заявив, что никакие обещания коллективной защиты не заменят полноценного членства в альянсе. Даже предложенные Западом гарантии по образцу пятой статьи его не устраивают. Об этом он заявил 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине
Тревога на три минуты: российские самолеты переполошили Южную Корею
Тем временем на другом конце Евразии российские военные самолеты стали причиной тревоги в Южной Корее. Утром 24 ноября несколько воздушных судов вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО над Японским морем и приблизились к острову Уллындо.
Местные военные подняли в воздух истребители, а жителям острова разослали предупреждения с рекомендацией укрыться. Впрочем, уже спустя несколько минут тревогу отменили.
Самое любопытное, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Южной Кореи. Это подтвердило само командование южнокорейских вооруженных сил. Более того, в первоначальном предупреждении жителям ошибочно сообщили о предположительном северокорейском беспилотнике.
В Сеуле объяснили столь поспешную реакцию высокой скоростью военных самолетов и необходимостью заранее принимать меры безопасности. Южнокорейские власти также намерены выразить протест российскому военному атташе.
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