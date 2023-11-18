https://ukraina.ru/20231118/1051126441.html

Алексей Арестович*. Биография

Алексей Арестович*. Биография - 18.11.2023 Украина.ру

Алексей Арестович*. Биография

Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины

2023-11-18T07:41

2023-11-18T07:41

2023-11-18T07:42

биография

алексей арестович

всу

одесса

леонид кравчук

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Детство и образование Родился Арестович* 3 августа 1975 года в военном городке в Грузии. В его родословной были поляки и белорусы. О родителях практически ничего не известно, только что отец был советским военным.Уже в Киеве окончил школу № 178, куда переехал со своими родителями. Там же поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко, но уже на первом курсе был отчислен.Арестович* решает связать свою жизнь с театром, поэтому поступает в Киевский театр-студию "Черный квадрат".Образование Алексей продолжает в Одессе и поступает там в Институт сухопутных войск в 1999 году. Выпускается оттуда с дипломом военного переводчика. Параллельно он становится кадровым офицером разведки Вооруженных сил Украины, работал в Главном управлении разведки под руководством Игоря Смешко.Однако спустя шесть лет со скандалом увольняется из ВСУ и заявляет о завершении военной карьеры.Позже Арестович* решает погрузиться в изучение человеческих душ: в 2003 году начинает обучение эзотерике в авторской школе русского психолога Авессалома Подводного "Человек среди людей", где проучится 7 лет. Изучал Алексей и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.Фильмография После армии Арестович* связывает свою жизнь с кино и рекламой, активно снимается в различных проектах. Небольшие роли он исполнил в следующих сериалах: 1. "Возвращение Мухтара" (разные персонажи в 3, 7 и 8 сезонах); 2. "Дедушка моей мечты" 3. "Седьмое небо"; 4. "Чужие тайны"; 5. "Доставить любой ценой". Он принял участие в 15 проектах за свою кинокарьеру.Политическая карьера Политическая деятельность Арестовича* начинается с того, что в 2005 году он вступает в радикальную националистическую партию “Братство” ** украинского активиста Дмитрия Корчинского. Позже он стал его замом и активно выступал против “Оранжевой революции”.За этот период он вместе с Корчинским колесят по России и призывают российские общественные организации противостоять “оранжевым намерениям и внутри Украины”.Однако в 2008 году политические взгляды меняются на 180 градусов, Арестович* с Корчинским уже прорабатывают “стратегию обороны Крыма”.Годом позже Арестовича* назначают на должность заместителя председателя Приморской районной администрации Одессы, но через три месяца службы его увольняют по неизвестной причине.С 2014 года Арестович* начинает заниматься подготовкой боевых соединений в рамках программы "Народный резервист" и помогает организовывать благотворительность в так называемой “зоне АТО”.Он успел даже побывать на фронте в качестве военнослужащего: с 2018 по 2019 годы служил в зоне ООС (операция объединенных сил) близ Краматорска в 72 механизированной бригаде как разведчик.Спустя год его по поручению Леонида Кравчука (тогда был председателем укоаинской делегации) назначают советником по информационной политике, а также официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.В декабре 2020 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича* своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Однако двумя годами позже, в январе 2022 года, Арестович увольняется с этой должности. Отношения и дети Алексей был женат трижды (в некоторых источниках дважды). От первого брака есть дочь Вероника, от второго – Аэлита. Сейчас Алексей женат на Анастасии Арестович, в девичестве – Грибановой. Она работает на руководящей должности в одном из киевских издательств. Алексей с Анастасией воспитывают общего сына Александра.Интересные факты 1. Был соорганизатором компании по производству фильмов Aegis Artist Group. 2. В 2013 году участвовал в шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV как психолог-консультант и эксперт в конфликтологии. 3. Алексей основал собственную "школу мышления "Апейрон". Там он преподает курсы по профайлингу, "искусству читать" и мастерству дискуссии.4. В апреле 2022 года Арестович оказался в центре скандала после публикации в интернете видео, на котором он проводит время с мужчиной в гостинице. Алексей отрицал достоверность кадров, но общественность с тех пор поговаривает о нетрадиционной ориентации бывшего советника президента.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.** Запрещена в РФ.

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