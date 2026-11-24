https://ukraina.ru/20261124/ni-odnogo-patrona-chem-rossiyskiy-boets-sbil-vrazheskiy-dron-v-dnr-1084695939.html

Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР

Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР - 24.11.2026 Украина.ру

Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР

Российский военнослужащий уничтожил украинский беспилотник броском собственной каски, рассказал командир взвода штурмового отряда "Тайфун" Иван Климовских, передает РИА Новости

2026-11-24T10:00

2026-11-24T10:00

2026-11-24T10:11

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спецоперация

донецкая народная республика

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украина

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Эпизод произошел во время боев за освобождение населенного пункта Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам офицера, солдат продвигался по лесополосе и отстреливался от противника, но в какой-то момент у него полностью иссяк боекомплект. Увидев приближающийся к нему дрон, боец не растерялся — он сорвал с головы шлем и метнул его прямо в аппарат.В момент подрыва беспилотника военнослужащий получил легкие осколочные ранения. Сослуживцы оперативно оказали ему первую помощь и выдали новую экипировку, после чего штурмовик сразу вернулся в строй и продолжил выполнять боевую задачу.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.

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сво, спецоперация, донецкая народная республика, россия, украина