https://ukraina.ru/20261124/ni-odnogo-patrona-chem-rossiyskiy-boets-sbil-vrazheskiy-dron-v-dnr-1084695939.html
Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР
Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР - 24.11.2026 Украина.ру
Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР
Российский военнослужащий уничтожил украинский беспилотник броском собственной каски, рассказал командир взвода штурмового отряда "Тайфун" Иван Климовских, передает РИА Новости
2026-11-24T10:00
2026-11-24T10:00
2026-11-24T10:11
сво
спецоперация
донецкая народная республика
россия
украина
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Эпизод произошел во время боев за освобождение населенного пункта Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам офицера, солдат продвигался по лесополосе и отстреливался от противника, но в какой-то момент у него полностью иссяк боекомплект. Увидев приближающийся к нему дрон, боец не растерялся — он сорвал с головы шлем и метнул его прямо в аппарат.В момент подрыва беспилотника военнослужащий получил легкие осколочные ранения. Сослуживцы оперативно оказали ему первую помощь и выдали новую экипировку, после чего штурмовик сразу вернулся в строй и продолжил выполнять боевую задачу.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, донецкая народная республика, россия, украина
СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Ни одного патрона: чем российский боец сбил вражеский дрон в ДНР
10:00 24.11.2026 (обновлено: 10:11 24.11.2026)
Российский военнослужащий уничтожил украинский беспилотник броском собственной каски, рассказал командир взвода штурмового отряда "Тайфун" Иван Климовских, передает РИА Новости
Эпизод произошел во время боев за освобождение населенного пункта Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По словам офицера, солдат продвигался по лесополосе и отстреливался от противника, но в какой-то момент у него полностью иссяк боекомплект. Увидев приближающийся к нему дрон, боец не растерялся — он сорвал с головы шлем и метнул его прямо в аппарат.
В момент подрыва беспилотника военнослужащий получил легкие осколочные ранения.
Сослуживцы оперативно оказали ему первую помощь и выдали новую экипировку, после чего штурмовик сразу вернулся в строй и продолжил выполнять боевую задачу.
О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Сумском направлении в дзен-канале Украина.ру.