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Европа обсуждает новую архитектуру безопасности

Европа обсуждает новую архитектуру безопасности - 24.11.2026 Украина.ру

Европа обсуждает новую архитектуру безопасности

Европейские политические элиты возвращаются к вопросу о будущем системы безопасности на континенте. Как сообщает Politico, чиновники и дипломаты рассматривают сразу пять возможных сценариев её перестройки

2026-11-24T10:21

2026-11-24T10:21

2026-11-24T10:21

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Укрепление ОБСЕОрганизация остаётся одной из немногих международных площадок в сфере безопасности, где Россия и европейские государства продолжают взаимодействовать. Возобновление работы Совета Россия — НАТОСозданный в 2002 году механизм позволял обсуждать вопросы безопасности, предотвращения конфликтов и снижения военных рисков. Его восстановление могло бы стать шагом к возвращению дипломатических каналов. Новый договор о европейской безопасностиРечь идёт о разработке масштабного соглашения, которое могло бы опираться на существующие институты или заменить их новой системой международных гарантий. Перезапуск отношений ЕС и России В качестве основы рассматривается возможность создания нового формата политического взаимодействия, аналогичного механизмам, предусмотренным Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве 1997 года. Сохранение нынешнего положения делЭтот сценарий европейские собеседники Politico считают наиболее вероятным. Однако Москва неоднократно давала понять, что существующая система безопасности её не устраивает. По информации издания, выводы основаны на беседах с 12 бывшими и действующими европейскими чиновниками и дипломатами НАТО. Главный вопрос заключается в том, готова ли Европа признать очевидное: устойчивую систему безопасности на континенте невозможно выстроить без учёта интересов России. Попытки обеспечить европейскую безопасность за счёт изоляции Москвы не привели к созданию стабильного порядка. Теперь даже в европейских политических кругах вынуждены обсуждать возвращение к дипломатии, механизмам взаимного доверия и общеевропейскому диалогу.Подробнее – в материале Киев и Лондон начали новый этап войны против России

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