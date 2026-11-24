Плесень в квартирах и закрытые детсады: под Киевом замерзает целый город
В городе Украинка Киевской области сложилась критическая ситуация из-за отсутствия теплоснабжения. Об этом в опубликованном в сети видеообращении рассказала актриса Антонина Хижняк
По словам артистки, населенный пункт буквально замерзает, поскольку централизованное отопление и горячее водоснабжение здесь отсутствуют еще с февраля.
Из-за постоянной сырости и низкой температуры стены в жилых домах покрываются плесенью, дошкольные учреждения вынужденно прекратили работу, а занятия для учеников перевели на смешанный режим — дети учатся либо дистанционно из дома, либо в оборудованных укрытиях.
Хижняк также предупредила, что с приходом минусовых температур коммунальщикам придется спустить воду из систем, чтобы трубы не разорвало. В этом случае город фактически окажется на консервации, а примерно 17 тысячам местных жителей придется экстренно искать новое жилье для переезда.
Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.
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