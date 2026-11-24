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Иван Мазепа: "ментальный код" предателя

Иван Мазепа: "ментальный код" предателя - 24.11.2026 Украина.ру

Иван Мазепа: "ментальный код" предателя

23 ноября 1708 года произошло знаковое и очень символичное для истории российско-украинских отношений событие. Православная церковь предала анафеме левобережного гетмана Ивана Мазепу. Это было ответом на его предательство, в результате которого он перешёл на сторону вторгшегося на Украину со своим войском шведского короля Карла XII

2026-11-24T08:00

2026-11-24T08:00

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10 ноября 1708 года русский царь получил известия о предательстве Мазепы. На состоявшемся на следующий день военном совете было решено полностью разорить гетманскую столицу Батурин и перенести её в пограничный Глухов. 17 ноября там избрали лояльного царю гетмана Ивана Скоропадского – прадеда будущего гетмана УНР Павла Скоропадского.20 ноября в глуховском Троицком соборе в присутствии царя митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России Иоасаф (Кроковский) совершил литургию и молебен, после чего "предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев".В тот же день там же состоялась символическая казнь Мазепы. На площадь вынесли набитое чучело предателя. Ему зачитали перечень его преступлений и казней, после чего князь Меншиков и граф Головкин разорвали жалованные грамоты на гетманство, на чин действительного статского советника и на орден Андрея Первозванного – с чучела сняли орденскую ленту. Затем палач протащил чучело на верёвке по улицам и площадям города до места "казни", где и повесил.23 ноября в Успенском соборе Москвы местоблюститель Московского Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский) предал Мазепу анафеме. По всей левобережной Украине на дверях церквей было вывешено "Мазепа со всеми своими единомышленниками, приставшими ко врагам, отвержен от церкви и проклят". Отлучение грозило и всем тем, кто вознамерился бы помогать шведам и гетману.Вообще-то предательство было органичной чертой характера Мазепы и его средством продвижения вверх по карьерной лестнице, а также верным способом выкручиваться из сложных жизненных ситуаций. Причём навык этот, судя по всему, ему передался по наследству. Начнём с того, что отец Мазепы, Адам-Стефан, соратник Богдана Хмельницкого и участник Переговоров в Переяславе, вместе с гетманом Выговским перекинулся на польскую сторону после смерти Богдана. Мазепа старший получил должность подчашего черниговского, а младший, будущий гетман, стал пажом польского короля Яна-Казимира.Там он впервые использовал предательство и донос для решения своих "бытовых" проблем – в 1661 оговорил перед королём своего товарища Пасека. Но в тот раз дело не выгорело – обман вскрылся. Молодого Мазепу временно удалили от двора, а когда он, год спустя, туда вернулся – Пасек ему всё вспомнил, была драка, но король заставил дворян примириться. Мазепа сбежал от короля, когда в 1663 году ехал с ним на войну, то есть дезертировал, предал. Но король его опять простил, правда, ко двору больше не пускал.Вскоре умер отец, Мазепа занял его должность. К 35-ти годам Мазепа уже был писарем правобережного казачьего войска гетмана Дорошенко – то есть фактически вторым лицом в войске. Затем Дорошенко отправил Мазепу на переговоры в Крымское ханство и Турцию. В качестве подарков его сопровождали 15 пленных левобережных казаков. В степи караван перехватил легендарный левобережный кошевой атаман Сирко. От казни Мазепу тогда спасли только хорошо подвешенный язык, старая казацкая родословная и знание огромного числа языков. В качестве подарка эрудита переправили правобережному гетману Самойловичу, чтобы тот воспитывал его детей. В Глухове Мазепа перешёл в левобережное войско и вскоре стал генеральным есаулом. Так он предал и Дорошенко, и польского короля.Гетман ему стал со временем доверять. Доверял представлять на переговорах в Москве, Кракове, Бахчисарае. Мазепа в "благодарность" накатал на него донос фавориту царевны Софьи князю Василию Голицыну, дескать, Самойлович хочет отложиться от России, чтобы править в Малороссии самостоятельно. Самойловича и семью арестовали и выслали, а Мазепа за взятку Голицыну в 10 тысяч червонцев занял место гетмана.Когда началось противостояние царевны Софьи и Голицына с одной стороны, и юного царевича Петра с другой, Мазепа перешёл на сторону последнего, за что был впоследствии обласкан и награждён. Пользуясь поддержкой в Москве, он стал массово отбирать землю у крестьян и мелкого казачества, обращая тех в крепостных. Это тоже было предательством – гетманы должны были защищать казачьи вольности.По разным данным так Мазепа стал счастливым обладателем от 100 тысяч до полумиллиона крепостных душ и настоящим магнатом, переплюнувшим по богатству даже Меншикова. Свою "копийчыну" приносила и шедшая мимо казны торговля спиртным. В Москве на эти "шалости" лояльного гетмана просто закрывали глаза, или даже отказывались верить жалобщикам, считая их жалобы – наветами.Пётр I не поверил в вопиющее преступление Мазепы, которое описал в своём произведении Пушкин. 65-летний гетман совратил свою крестницу, 16-летнюю Матрёну Кочубей, дочку Василия Кочубея – генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского. Мазепа сватался к ней, но отец отказал – по тем временам женитьба крёстного отца и крестницы приравнивалась к инцесту. Родители девушки пожаловались царю, он им не просто не поверил, он казнил старого 75-летнего Кочубея по настоянию Мазепы, которого ещё недавно Кочубей считал другом. Старому казаку отрубили голову, а семью, и Матрёну тоже, арестовали и сослали. Вернулись они только после смерти Мазепы.Затем гетман предал царя Петра, перешёл на сторону шведов. Это благодаря ему Карл XII повёл свою армию на Украину – гетман обещал ему ресурсную базу и переход на сторону интервентов всего казачьего войска. Просчитался – за иноверцев согласились воевать всего несколько тысяч казаков. Мазепе пришлось бежать, прихватив всю гетманскую казну.Затем уже бывший гетман предал шведского короля, ведя за его спиной переговоры с польским королем Станиславом Лещинским о протекторате Польши над Малороссией за воеводство Мазепы на Витебских и Полоцких землях Белой Руси. Почти одновременно он писал Петру I о готовности предать Карл XII, если тот его простит. Не простил.В 1709 году по приказу царя специально для Мазепы вдобавок к анафеме создали орден Иуды, существовавший в единственном экземпляре. Это был серебряный 5-килограмовый диск с изображённым на нём повесившимся Иудой Искариотом. Награда не "нашла" "героя – в том же году 2 октября 1709 в Бендерах в возрасте 70 лет Мазепа скончался.Теперь на Украине из него настойчиво пытаются лепить героя и украинского патриота, которым он никогда не был. Он защищал не какую-то мифическую Украину, а владения, которые уже давно считал своими, и теперь хотел ими владеть безраздельно, чтобы продолжать закрепощать и закабалять местное население. В 1706 году Русскую армию преследовали неудачи, Россия потеряла последних союзников, и Мазепа решил, что самое время сменить хозяина, как это не единожды проделывал ранее. Просчитался...С начала прошлого века, с первых шагов по созданию УНР националистические украинские деятели стали пытаться выставить Мазепу не предателем, а жертвой борьбы за независимость своего государство и активно стали критиковать ту самую анафему. Де она наложена не по церковным, а по политическим мотивам, без соборного решения православной церкви по приказу царя Петра. Хотя клятву ему Мазепа давал на кресте и Евангелие, после чего предал и пустил интервентов. За подобные деяния анафеме предавали уже с VII века.Активно воду уже в 50-х начали "мутить" епископы Святой Украинской Греко-православной Церкви в Канаде. На соборе в городе Эдмонтоне 6 июля 1959 года они постановили анафему Мазепе считать недействительной.Константинопольская православная церковь (канадская подчиняется ей), Иерусалимская православная церковь, Румынская православная церковь Польская православная церковь, Украинская греко-католическая церковь, и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская православная церковь Киевского патриархата, основанная раскольником Филаретом в 1992 году, сняли анафему и продолжили служить молебны за упокой души Мазепы. У покойного Филарета на 20 марта – День рождения предателя, стали устраивать праздничные молебны.Все эти церкви регулярно обращались к РПЦ с требованиями пересмотреть правомочность анафемы Мазепы. 30 апреля 2009 года появилась информация, что там создали специальную комиссию, которая готова принять решение, когда вокруг этой исторической фигуры стихнут политические споры. Это всё равно, что заявить "никогда".Тем не менее, в 2018 году, когда начался процесс создания Православной церкви Украины (ПЦУ), подчинённой Константинополю, Вселенский Патриарх провозгласил незаконным и неканоничным акт Русской православной церкви анафематствования украинского христианина Ивана Мазепы ввиду того, что он является использованием религии в политических целях. Так Иван Мазепа, сеявший рознь и предававший всех и вся при жизни, продолжает заниматься практически тем же самым после смерти. Всё-таки, что ни говори, в вопросах предательства равных ему не было.С той поры, в том числе и благодаря ему, над украинцами довлеет негласный "ярлык" потенциальных предателей и склочников. Оттуда и поговорки, что "где два украинца, там три гетмана", или что "украинский партизанский отряд из трёх человек – это партизанский отряд с предателем" и т.д. Но самым известным "украинцем"-предателем безусловно остаётся Мазепа. По своей славе он лишь немногим недотягивает до Иуды Искариота, орденом которого его так и не наградили.P.S.: Подобная жёсткая оценка характерна для российской историографии. Чтобы понять, насколько неоднозначной была реальная ситуация, надо вспомнить, что упомянутый Иван Скоропадский был другом и единомышленником Мазепы. Он просто сбежать не успел, а царю некогда было выяснять кто есть кто. При этом выбор оказался вполне удачным – Скоропадский верно служил империи… – Ред.

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