https://ukraina.ru/20261124/premer-estonii-mozhet-okazatsya-sosedom-kallas-po-naram-1084694484.html

Премьер Эстонии может оказаться соседом Каллас по нарам?

Премьер Эстонии может оказаться соседом Каллас по нарам? - 24.11.2026 Украина.ру

Премьер Эстонии может оказаться соседом Каллас по нарам?

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в оскорбительной форме угрожал ветеранам специальной военной операции, комментируя в соцсети X статью о призыве Еврокомиссии ужесточить контроль при выдаче виз гражданам России

2026-11-24T09:21

2026-11-24T09:21

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В материале размещена фотография с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой в окружении бойцов ВС РФ, спасённых из украинского плена."Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома. Ожидайте суда", — написал Михал.Так следующий после "знаменитой" Каи Каллас глава правительства Эстонии прокомментировал предлагаемые Еврокомиссией меры, в частности — требование при выдаче виз предъявлять военный билет. Напомним, 20 ноября Эстония объявила о решении закрыть с 1 декабря все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такие планы правительства вызвали возмущение внутри страны и сбор подписей граждан прибалтийской республики против этого шага.16 ноября бывшая премьер Эстонии и действующая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в заявлении по итогам встречи глав МИД стран ЕС высказала "остроумную" идею кражи данных участников СВО для введения против них персональных санкций. По её мнению, европейские спецслужбы могут "получить их довольно легко"."Остроумие" Каллас заслуженно оценил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Глава евродипломатии Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений... За это ей грозит тюремное заключение. Совокупный срок по указанным... статьям может составить порядка 20 лет", — написал Володин в канале на платформе "Макс".По его словам, у Каллас в российской тюрьме "будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение" — изучение истории, "которую в школе учила плохо", и Уголовного кодекса РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/poluchit-ikh-legko-kallas-predlozhila-vykrast-u-rossii-spiski-uchastnikov-svo-1084540717.html

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