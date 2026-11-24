Кремль держит паузу: МИД и Песков ответили на вопрос о саммите G20 в США
06:21 24.11.2026 (обновлено: 06:23 24.11.2026)
Российская делегация будет представлена на саммите G20 в Майами на высоком уровне, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принято. Об этом со ссылкой на МИД и пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова 24 ноября пишет газета "Известия"
Как рассказал изданию посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в G20 Марат Бердыев, в настоящее время практическая подготовка к саммиту в Майами находится на самой начальной стадии.
"Мы ещё определяемся с главой и составом делегации. Ясно, что на саммите мы точно будем представлены и уровень будет высоким", — уточнил дипломат.
О приглашении на саммит российского лидера стало известно ещё в сентябре. В ноябре, на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Путин сообщал, что окончательного решения о его поездке в США на саммит G20 ещё не принято.
"Решение пока не принято", — и сегодня ответил Песков на вопрос издания о возможном визите президента в Майами.
Саммит G20 пройдёт 14-15 декабря. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон пригласил на него президента России.
Подробнее об историческом моменте, к которому подошёл мир - в материале Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа.
04:30Новая Ялта откладывается: Маслов раскрыл, о чем договорились три державыВстреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне пока не стала новой Ялтинской конференцией, однако показала, что три державы способны договариваться даже при серьезных разногласиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор ИСАА МГУ Алексей Маслов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на