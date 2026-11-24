https://ukraina.ru/20261124/kreml-derzhit-pauzu-mid-i-peskov-otvetili-na-vopros-o-sammite-g20-v-ssha-1084692875.html

Кремль держит паузу: МИД и Песков ответили на вопрос о саммите G20 в США

Кремль держит паузу: МИД и Песков ответили на вопрос о саммите G20 в США - 24.11.2026 Украина.ру

Кремль держит паузу: МИД и Песков ответили на вопрос о саммите G20 в США

Российская делегация будет представлена на саммите G20 в Майами на высоком уровне, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принято. Об этом со ссылкой на МИД и пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова 24 ноября пишет газета "Известия"

2026-11-24T06:21

2026-11-24T06:21

2026-11-24T06:23

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марко рубио

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g20

международные отношения

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Как рассказал изданию посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в G20 Марат Бердыев, в настоящее время практическая подготовка к саммиту в Майами находится на самой начальной стадии."Мы ещё определяемся с главой и составом делегации. Ясно, что на саммите мы точно будем представлены и уровень будет высоким", — уточнил дипломат.О приглашении на саммит российского лидера стало известно ещё в сентябре. В ноябре, на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Путин сообщал, что окончательного решения о его поездке в США на саммит G20 ещё не принято."Решение пока не принято", — и сегодня ответил Песков на вопрос издания о возможном визите президента в Майами.Саммит G20 пройдёт 14-15 декабря. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон пригласил на него президента России.Подробнее об историческом моменте, к которому подошёл мир - в материале Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/novaya-yalta-otkladyvaetsya-maslov-raskryl-o-chem-dogovorilis-tri-derzhavy-1084689810.html

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украина.ру, новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, марко рубио, китай, g20, международные отношения, международная политика, саммит, мир без границ