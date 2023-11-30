https://ukraina.ru/20231130/1051594928.html

Александр Сырский, биография

Александр Сырский, биография - 30.11.2023 Украина.ру

Александр Сырский, биография

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

биография

александр сырский

всу

украина

сво

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051590492_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_80848ca4450ae36d5fa52e28cb420d28.jpg

Детство и образование Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Первое высшее образование Александр получил в Москве - в 1982 году он выпустился из Московского высшего общевойскового командного училища. Далее с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году. Карьера Военную службу Александр начинал командиром мотострелкового взвода в 1986 году. Далее взял на себя командование мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве в Харьковской области в 1993 году, позже стал командиром полка этой дивизии. С начала 2000-х Сырский - командир 72-й механизированной дивизии в Белой Церкви под Киевом. Там он дослужился до звания генерал-майора в 2009 году. В 2013 году Александр становится заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности в его задачи входило сотрудничество с НАТО, участие в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса. Во время боевых действий в Донбассе в начале 2015 года Сырский занимает пост начальника штаба — первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В феврале 2015 года участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново. В Дебальцево был командиром тактической группы "Барс", которая должна была доставлять боеприпасы. Когда ополчение Донбасса образовало Дебальцевский котел, "Барс" обеспечивал выход войск из города.В следующем 2016 году Сырский назначен начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, а в 2017 - руководителем так называемой Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. На этом посту он пробыл до 2019 года. Далее по указу президента Украины Петра Порошенко Сырский занимает должность главы Объединенного оперативного штаба ВСУ, а 5 августа 2019 года - командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. 23 августа 2020 Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-полковника. Во время спецоперации России на Украине Сырский руководил операцией на Киевском, Харьковском направлении и обороной Бахмута (Артемовска). Награды: 1. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (14 марта 2015). 2. Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022). 3. Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022). 4. Крест боевых заслуг (27 июля 2022). 5. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (5 апреля 2022 года). Отношения и детиСупругу Александра зовут Тамара Харченко. У пары есть сын Александр. Интересные факты: 1. Во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины командовал парадом на Крещатике. 2. В СМИ пишут о необычном подходе Сырского к армейским порядкам. Например, в 2019 году от отправил 50 провинившихся военных из группировок "Восток" и "Север" участвовать в киевском гей-параде. 3. После Дебальцеской операции Сырского стали называть "котловым гинералом" за большие потери в рядах ВСУ из-за его командования. Именно после этого периода Алекснадр приобрел участок в тысячу кв. метров в районе Белой Церкви, получил служебную квартиру в центре Киева площадью более 100 кв. метров, а также купил новый седан Renault Megane за 23 тыс. долларов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, александр сырский, всу, украина, сво, донбасс, нато