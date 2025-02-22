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Академические итоги войны России с НАТО

Академические итоги войны России с НАТО - 22.02.2025 Украина.ру

Академические итоги войны России с НАТО

Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).

2025-02-22T18:22

2025-02-22T18:22

2025-02-22T18:26

россия

украина

ссср

нато

вооруженные силы украины

вкс

т-90 "владимир"

т-80

т-72 "урал"

эксклюзив

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Украина для боевых действий, помимо территории предоставила только живую силу (пушечное мясо), финансово-экономическое, военно-политическое, технологическое, разведывательное и командно-штабное обеспечение боевых действий полностью легло на плечи НАТО.Соответственно мы можем сравнить эффективность НАТОвской (традиционной западной) и российско-советской концепций боевых действий, сформировавшихся ещё в 60-е-70-е годы и с тех пор адаптировавшихся к новым технологиям, диктовавшим новую ситуацию на поле боя, но в своей стратегической основе остававшихся прежними.Если коротко, то НАТО делало ставку на высокотехнологичную войну, в рамках которой сравнительно немногочисленные, но вооружённые по последнему слову техники, западные войска должны были, не выходя из зоны комфорта, разгромить менее технологичного, но более многочисленного противника.Ставка на "пулемёты против ассегаев" привлекала западных военных теоретиков ещё со времён фельдмаршала Китченера, за свои "подвиги" в колониальных войнах получившего титулы графа Хартумского, виконта Ваальского, Трансваальского, Аспальского и Брумского, барона Дентона. Ставка эта не всегда срабатывала даже в колониальных войнах, но западные штабисты с упорством, достойным лучшего применения, уже полтора столетия пытаются реализовать её в том числе и в войнах с развитыми государствами.В свою очередь Россия-СССР, со времён империи и до настоящего времени делает ставку на массовую армию, вооружённую вполне современным, хоть и не супервысокотехнологичным оружием и техникой, которые, тем не менее относительно легки в освоении, ремонтопригодны в полевых условиях, относительно дёшевы в производстве и могут массово выпускаться на предприятиях средней технологичности, с задействованием рабочей силы средней квалификации.Это не означает отсутствие в армии высокотехнологичных образцов вооружений. В некоторых сферах, например в ВКС и ПВО/ПРО, технологичность играет значительно большую роль, чем в артиллерии или в танковых войсках, а стратегические ядерные силы должны максимально превосходить противника по технологичности, так как в случае их применения судьбу войны решает один удар. Но в целом, ставка делается именно на массовые образцы вооружения, которые могут по каким-то характеристикам уступать вражеским, но зато на поле боя, против единицы вражеского вооружения будет присутствовать десяток российских.Этот метод был опробован и принёс успех ещё во время Великой Отечественной войны, когда немцы произвели самые высокотехнологичные танки, создали и поставили на вооружение "Люфтваффе" реактивные истребители, бомбардировщики и разведчики, создали первые в мире баллистические, крылатые ракеты и даже ракеты ПВО, первые в мире управляемые авиабомбы, автоматы под промежуточный патрон, единые пулемёты и много другого высокотехнологичного вооружения и военной техники, но проиграли СССР, который тысячами выпускал не такие технологичные, но не сильно уступавшие немецким (не в разы, а на проценты) такни, пушки, самолёты и стрелковое оружие, обеспечившие ему регулярный перевес на поле боя.Собственно война России с НАТО на Украине с самых первых месяцев стала демонстрацией провала западной концепции ведения боевых действий. Несмотря на вой на болотах, поднятый и до сих пор не прекращённый разного рода "специалистами", зарабатывающими на сборе денег на нужды ВС РФ (кончится СВО опять будут собирать на лечение больных детей и рассказывать об "ужасах российской медицины") о том, как далеко и метко стреляют пушки НАТО, какие у них совершенные РСЗО, какие удобные, большие и красивые танки и как эффективно работают их дроны (морские, воздушные и наземные), с первого дня выяснилось, что воевать с Россией, при всей своей технологичности, НАТО может лишь до тех пор, пока получает от Украины дешёвое (или вообще бесплатное) пушечное мясо.У этого пушечного мяса на вооружении было достаточно много образцов высокотехнологичной западной техники, но основную массу составили старые советские образцы (значительно старше современных российских) таков, пушек, БТР, БМП, РСЗО, самолётов и вертолётов, которые для Украины искали по всему миру. Выяснилось то, что было известно с Великой Отечественной войны – скорость производства высокотехнологичных образцов не успевает за скоростью их уничтожения.Пока НАТО вело ограниченные воны со слабым противником (Сербия, Ирак, Ливия) технологичности хватало. Но у этих противников и вооружения отставали не на пару лет, а на поколения, и собственного производства не было, и серьёзно насытить фронт хотя бы старыми вооружениями они не могли (там где это получалось, даже временно, у НАТО немедленно возникали существенные проблемы). Как только НАТО столкнулось с Россией, обладавшей полным собственным циклом выпуска вполне современных вооружений в количествах, превосходивших возможности НАТО, проблемы приобрели стратегических характер.В частности, думаю, что НАТОвские стратеги отказались от выгодной для них оборонительной тактики ВСУ и подготовили провальное наступление 2023 года, не в последнюю очередь потому, что за пределами этого года они уже не могли насытить ВСУ ни техникой, ни расходными материалами, в количествах, позволяющих эффективно конкурировать с ВС РФ на поле боя. Им надо было попытаться реализовать своё гипотетическое технологическое преимущество до того момента, когда численное превосходство ВС РФ (не в живой силе, а именно в технике и вооружениях) не оставит им ни одного шанса на успех.То есть, ошибочность изначальной концепции войны, привела к неверной подготовке к войне, в результате чего украинские войска на поле боя и планирующие штабы НАТО оказались в ситуации цугцванга и вынуждены были идти на откровенные авантюры, вместо разумного стратегического планирования. Чтобы было понятнее, если вы предусмотрели возможность осады, запаслись едой и водой, а ваша крепость надёжно укреплена и снабжена профессиональным гарнизоном, то вы пересидите за стенами любого врага, заставив осаждающих с позором отступить. Но если у вас что-то закончилось (хотя бы одно): вода, еда, боеприпасы, то вам придётся или сдаваться, или выходить из крепости на безнадёжный прорыв – ваша стратегия будет продиктована вашими возможностями, тем, как вы готовились к войне.Итак, НАТО продемонстрировало, что оно не в состоянии вести против России длительные боевые действия, не имея внешнего источника пушечного мяса. Как только закончился мобилизационный потенциал Украины, Западу сразу понадобился мир любой ценой, а все разговоры о необходимости расширить пространство войны против России (верное для НАТО решение со стратегической точки зрения) заканчиваются констатацией отсутствия достаточного количества боеспособных войск и неспособности экономики стран НАТО обеспечить потенциальный экспедиционный корпус достаточным количеством вооружений, техники и расходных материалов.Не случайно в НАТО заговорили о необходимости резко увеличить расходы на оборону. Но уже поздно – эта война проиграна, а к следующей их армии вновь будут представлять из себя жалкое душераздирающее зрелище. Сложная техника, рассчитанная на длительное обучение и высокий профессионализм пользователя, исключает возможность в случае необходимости быстро вооружить крупные контингенты.Концепция НАТО хорошо подходит для полномасштабного ядерного столкновения, после которого ни у кого не остаётся никакой экономики и никакие армии больше не пополняются новыми контингентами. Тогда редкие уцелевшие высокопрофессиональные части, вооруженные максимально эффективным оружием действительно дадут преимущество в рамках стратегии коротких экспедиций для нанесения ущерба уцелевшим стратегическим объектам (складам, электростанциям, водозаборам, центрам принятия решений) противника – своего рода набеговых действий, рассчитанных на длительный подрыв и конечную ликвидацию возможностей противника по восстановлению управляемости территории, обеспечения выживания уцелевшего населения и создания некоей новой экономики.Но для этой цели и Россия имеет высокопрофессиональные соединения, вооружённые самым современным оружием. Для нужд же массовой конвенциональной войны Россия осмыслено наладила первоочередное производство не новейших Т-14, а добротных Т-90, Т-80, Т-72, являющихся глубокой модернизацией моделей, разработанных ещё в 60-е годы. На фронте эффективно используются совсем не новые штурмовики Су-25, артиллеристы успешно используют орудия, не только современных разработок, но и 60-х, и даже 50-х годов. Даже в передовой на сегодня сфере использования БЛА ставка делалась не на сложные высокотехнологичные образцы, которые тоже есть и поступают в войска, а на те же "Герани", "Ланцеты", постепенно модернизирующиеся и совершенствующиеся, но относительно несложные, дешёвые и выпускаемые в массовых количествах, а также на вообще изначально предназначенные для гражданских нужд FPV-дроны, приспособленные к военным потребностям.То же происходит и по ту сторону линии фронта, где Киев, с гораздо меньшим успехом, но все же пытается наладить хоть какое-то собственное производство и ремонт военной техники, выгребает со складов даже пулемёты "Максим" и ДП-27, а также массово закупает FPV-дроны везде, где может.В общем, мы в очередной раз убедились, что в конвенционной войне примерно равных противников победу обеспечивают не редкие дорогие высокотехнологичные образцы вооружений, а "большие батальоны", которые должны быть оснащены техникой лёгкой в освоении для гражданского человека, внезапно оказавшегося на войне.Это не значит, что высокими технологиями надо пренебрегать. Никто не может предсказать заранее формат будущей войны. Она может как начаться массированным ядерным ударом, так и десять лет вестись обычными вооружениями. Просто не должно быть перекосов в одну сторону, ставки только на массовость или только не профессионализм. Во все века современные вооружённые силы – это сбалансированные вооружённые силы, в которых прекрасно вооружённые профессионалы составляют костяк, а наращивание "мяса", в случае необходимости происходит за счёт обычных людей, не намеревавшихся посвятить свою жизнь службе в армии и не имеющих в запасе нескольких лет на освоение сложных систем вооружений.О том, что в эти дни происходит на фронтах специальной военной операции - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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россия, украина, ссср, нато, вооруженные силы украины, вкс, т-90 "владимир", т-80, т-72 "урал", эксклюзив