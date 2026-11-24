https://ukraina.ru/20261124/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084692148.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 24.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 24 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-24T04:00

2026-11-24T04:00

2026-11-24T04:02

украина.ру

новости

россия

росавиация

крым

севастополь

калужская область

смоленск

московская область

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность днём 23 ноября объявлялась в Тамбовской, Калужской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Орловской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 23 ноября и в ночь на 24 объявлялась в Крыму и Севастополе, в Тульской, Калужской, Смоленской, Московской, Тверской, Брянской, Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Белгородской областях*, в ЛНР.Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, в Нижегородской, Липецкой, Курской областях*, в ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 24 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:50 мск), Волгограда (2:10 мск).В 2:33 мск аэропорт Волгограда возобновил обслуживание рейсов.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261122/v-dnr-byut-trevogu-ukraina-primenila-novye-lovushki-dlya-mirnykh-zhiteley-1084663904.html

россия

крым

севастополь

калужская область

смоленск

московская область

тверь

брянская область

запорожская область

ростовская область

волгоградская область

орловская область

воронежская область

белгородская область

лнр

днр

курская область

нижегородская область

липецк

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, росавиация, крым, севастополь, калужская область, смоленск, московская область, тверь, брянская область, запорожская область, ростовская область, волгоградская область, орловская область, воронежская область, белгородская область, лнр, днр, курская область, нижегородская область, липецк, аэропорты, аэропорт, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, сво, всу, вооруженные силы украины