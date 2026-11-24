https://ukraina.ru/20261124/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084692148.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 24.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 24 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-24T04:00
2026-11-24T04:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность днём 23 ноября объявлялась в Тамбовской, Калужской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Орловской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 23 ноября и в ночь на 24 объявлялась в Крыму и Севастополе, в Тульской, Калужской, Смоленской, Московской, Тверской, Брянской, Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Белгородской областях*, в ЛНР.Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, в Нижегородской, Липецкой, Курской областях*, в ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 24 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:50 мск), Волгограда (2:10 мск).В 2:33 мск аэропорт Волгограда возобновил обслуживание рейсов.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261122/v-dnr-byut-trevogu-ukraina-primenila-novye-lovushki-dlya-mirnykh-zhiteley-1084663904.html
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украина.ру, новости, россия, росавиация, крым, севастополь, калужская область, смоленск, московская область, тверь, брянская область, запорожская область, ростовская область, волгоградская область, орловская область, воронежская область, белгородская область, лнр, днр, курская область, нижегородская область, липецк, аэропорты, аэропорт, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, сво, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
04:00 24.11.2026 (обновлено: 04:02 24.11.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 24 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность днём 23 ноября объявлялась в Тамбовской, Калужской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Орловской, Курской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 23 ноября и в ночь на 24 объявлялась в Крыму и Севастополе, в Тульской, Калужской, Смоленской, Московской, Тверской, Брянской, Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Белгородской областях*, в ЛНР.
Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, в Нижегородской, Липецкой, Курской областях*, в ДНР.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 24 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:50 мск), Волгограда (2:10 мск).
В 2:33 мск аэропорт Волгограда возобновил обслуживание рейсов.
Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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