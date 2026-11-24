Энергетические войны: удары по Крымскому мосту могут привести к разрыву энергосистем Украины и Европы
Ответные удары России по энергосистеме Украины направлены не только на ограничение мощности украинских АЭС, но и на прерывание импорта электроэнергии из Европы, а также нарушение связности между регионами
Асимметричный ответ на удар по Крымскому мосту: на Украине атакованы магистральные электроподстанции
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, об этом Минобороны РФ сообщило 20 ноября. В Минэнерго Украины подтвердили, что вследствие этих ударов украинские АЭС сократили мощность генерации.
Как известно, 19 ноября на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС президент России Владимир Путин заявил об ответных и более болезненных мерах после украинских атак на Крымский мост. Он подчеркнул, что Крымский мост является гражданским объектом, Россия не использует его для перевозки военной техники, боеприпасов и нефтепродуктов. После атак на Крымский мост российские власти отказались от ранее обсуждавшейся инициативы о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и установлении режима тишины на море.
Ключевые объекты, которые подверглись ударам 20 ноября, – магистральная подстанция (ПС) "Западноукраинская" в городе Ходоров Львовской области и тепловая электростанция (ТЭС) в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
ПС "Западноукраинская" была вновь атакована после двухмесячной паузы. Это крупнейшая по площади (около 70 га) и одна из самых мощных ПС в Европе с установленной трансформаторной мощностью 3000 МВА.
ПС-750 "Западноукраинская" является системообразующим сверхвысоковольтным узлом для Западной Украины. Она участвует в схемах выдачи мощности Ровенской и Хмельницкой АЭС и обеспечивает связь объединённой энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой ЕС.
Бурштынская ТЭС ранее использовалась как центр "Бурштынского энергоострова" – изолированной электросети, ориентированной на экспорт украинской электроэнергии в Венгрию, Румынию и Словакию. Однако после синхронизации в 2022 году общей энергосистемы (ОЭС) Украины с европейской CESA (Continental Europe Synchronous Area) станция вновь начала работать в ОЭС. Бурштынская ТЭС выполняет роль маневренной мощности и решает задачу балансировки украинской энергосистемы с высокой долей выработки АЭС.
Маневрировать мощностью АЭС крайне нежелательно, хотя Украина регулярно это делает. Так, 20 ноября первый заместитель министра энергетики Артём Некрасов сообщил, что украинские АЭС сократили мощность генерации и "будут постепенно возвращаться к нормальному режиму работы после восстановления поврежденных сетей". Суммарная номинальная электрическая мощность Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС составляет около 7,88 ГВт.
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Снизить мощность АЭС можно быстро, но восстанавливать её – достаточно долго. Однако на Украине научились сохранять мощность генерации АЭС, не снижая её из-за падения энергопотребления после ударов ВС РФ, – балансирующие мощности предоставляла Европа. Когда ВС РФ выводили из строя ПС, на время их ремонта Украина временно экспортировала электроэнергию со своих АЭС в Европу. Этот экспорт обеспечивали, в частности, ПС-750 "Западноукраинская" и Бурштынская ТЭС, атакованные 20 ноября.
По сообщению МО РФ, в тот же день также подверглась удару ПС-330 "Терны-Первомайская" в Днепропетровской области. А 19 ноября была атакована ПС 330/110 кВ "Сумы Северная", которая является важнейшей для энергодефицитного северо-восточного района Украины, перераспределяя в эти регионы электроэнергию от Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также импортируемую электроэнергию.
Таким образом, удары по энергосистеме Украины направлены уже не только на ограничение выдачи мощности украинских АЭС, но и на прерывание импорта электроэнергии с европейского направления, а также нарушение связности между регионами, отмечают аналитики.
В ноябре Европа получит рекордный объём американского автогаза
Европа увеличила закупки сжиженного углеродного газа (СУГ, автогаз) из США и в ноябре может получить рекордный объем пропана-бутана на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Украинские импортёры рассчитывают за счёт этого покрыть дефицит поставок автогаза, образовавшийся в октябре.
По данным аналитической компании Kpler, обнародованным 18 ноября, с начала этого месяца в Европу уже поступило около 555 тысяч тонн американского СУГ. Это почти соответствует среднемесячному показателю за текущий год, который составляет 568 тыс. тонн. Но к концу ноября объём поставок может вырасти до 940 тыс. тонн, превысив предыдущий рекорд в 821 тыс. тонн, установленный в июне 2022 года.
Не исключено, что часть партий пропана-бутана, которые сейчас направляются в Европу, может прибыть уже в декабре. Тогда итоговый объем ноябрьских поставок будет несколько меньше, отмечает Argus. Однако до конца месяца остаётся время, поэтому предыдущий рекорд, вероятно, будет побит. При этом большинство ноябрьских партий было закуплено в конце октября, когда цены в Европе резко выросли, отмечают аналитики рынка.
Предложение СУГ в самой Европе остается ограниченным. Поставки автогаза из района Северного моря в последние годы удерживаются примерно на 20–25% ниже уровня 2021 года. Это связано с тем, что высокие цены на природный газ стимулировали производителей оставлять больше пропана и бутана в газовом потоке – вместо их отделения.
На мировом рынке котировки пропана и бутана выросли из-за ограниченного предложения. Сокращение производства в странах Персидского залива и риски безопасности для судоходства уменьшили объёмы отгрузок из региона и повысили стоимость перевозок. Поэтому азиатские покупатели, которые раньше закупали газ на Ближнем Востоке, конкурируют с Европой за поставки из США.
В целом с начала этого года Северо-Западная Европа импортировала на 10% меньше автогаза, чем за аналогичный период прошлого года. Это усилило потребность региона в американских поставках на фоне роста спроса из-за похолодания.
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При этом Украина в октябре импортировала 63 тыс. тонн сжиженного углеродного газа – на 9% меньше, чем в сентябре, и на 23% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. На украинский рынок влияет дефицит автогаза в Румынии, Польше и Литве – странах, откуда поступает значительная часть импорта. Доставку также усложняют риски безопасности в Чёрном море и очереди на автомобильных пунктах пропуска.
По мнению украинских аналитиков, в ноябре ситуацию должно облегчить введение "зелёного коридора" для газовозов на западной границе. При этом американский автогаз на Украине если и появится, то в незначительных количествах – просто в Киеве рассчитывают на перераспределение в свою пользу поставок СУГ из европейских стран, в первую очередь из Румынии.
Украина предлагает свои ПХГ для резерва газа Европы
Группа "Нафтогаз" официально предложила создать страховой резерв природного газа для Европы с использованием украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Соответствующую инициативу представили в ходе переговоров с участием украинской правительственной делегации в Берлине. Об этом 23 ноября сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.
По его словам, среди других предложений – развитие газового коридора между Германией и Украиной, привлечение немецких компаний к восстановлению и защите энергетической инфраструктуры, а также реализация совместных инвестиционных проектов с использованием финансовых гарантий и льготного кредитования.
Эти вопросы обсуждались в ходе встреч украинской делегации с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, министром экономики и энергетики Екатериной Райхе и министром экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован.
Федоренко также провёл переговоры с главным исполнительным директором Siemens Energy Кристианом Брухом по реализации ранее подписанного меморандума о сотрудничестве. Стороны обсудили поставки немецкого газокомпрессорного оборудования, обмен опытом защиты критической инфраструктуры и развитие проектов возобновляемой генерации.
Как отметил Федоренко, соответствующий меморандум был подписан во время октябрьского визита канцлера Германии в Киев. Тогда "Нафтогаз" и Siemens Energy договорились о расширении сотрудничества в сфере защиты энергетической инфраструктуры, газохранения и генерации электроэнергии. В частности, речь шла о возможности модернизации украинских подземных хранилищ газа с использованием технологий немецкой компании, а также об обмене опытом по физической и киберзащите энергетических объектов.
Как сообщало издание Украина.ру, около 5 миллиардов кубометров газа в украинских ПХГ хранится в режиме т.н. таможенного склада, и бо́льшая часть из этого объёма принадлежит иностранным трейдерам, в первую очередь европейским компаниям.
Ныне украинские ПХГ заполнены менее чем наполовину: их общая ёмкость составляет 30,95 млрд кубометров (около 21% всех мощностей хранения газа в Европе), но по состоянию на середину ноября, по оценкам киевского эксперта Юрия Корольчука, в них находилось не более 15,5 млрд кубометров газа.
Таким образом, предложение "Нафтогаза" возможно реализовать с технической точки зрения, чего не скажешь про политическую. Ведь расстояние от ПС-750 "Западноукраинская" до самого большого на Украине Бильче-Волицко-Угерского ПХГ составляет всего около 30 км...
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