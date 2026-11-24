https://ukraina.ru/20261124/mir-dlya-ukrainy-obernetsya-krakhom-evropy-maslov-obyasnil-kto-boitsya-soglasheniya-1084689989.html
Мир для Украины обернется крахом Европы: Маслов объяснил, кто боится соглашения
Мир для Украины обернется крахом Европы: Маслов объяснил, кто боится соглашения - 24.11.2026 Украина.ру
Мир для Украины обернется крахом Европы: Маслов объяснил, кто боится соглашения
Любое мирное соглашение по Украине обернется для Евросоюза политическим поражением. Брюсселю придется объяснять, ради чего были потрачены миллиарды долларов и нанесен огромный ущерб европейской экономике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор ИСАА МГУ Алексей Маслов
2026-11-24T06:20
2026-11-24T06:20
2026-11-24T06:20
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По словам эксперта, рассчитывать на то, что после встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне Китай станет гарантом безопасности Украины, не стоит. Пекин уже дважды предлагал собственные мирные инициативы, однако его предложения так и остались без внимания.При этом Китай, в отличие от США и Европы, не считает себя стороной конфликта и готов лишь помогать переговорному процессу. Определенные договоренности за закрытыми дверями, по оценке эксперта, все же были достигнуты, однако главная проблема остается прежней: Киев и Брюссель не предлагают реальных путей урегулирования."Все их инициативы, по сути, сводятся к завуалированному отказу. А попытки атак на Крымский мост прямо во время саммита — это и вовсе абсолютно недипломатичный шаг", — заявил собеседник издания.Причину такого поведения Маслов видит в последствиях возможного мирного соглашения для самой Европы. После огромных расходов на Украину и экономических потерь европейским политикам придется объяснять, чего они в итоге добились.При этом, считает Маслов, Россия, США и Китай в ходе переговоров стратегически ничего не теряют. А вот Европа рискует остаться с последствиями собственной политики, тогда как Украина уже оказалась зависима от решений других игроков."Главным проигравшим оказывается Европа — не говоря уже об Украине, которая стала заложницей чужих политических игр", — заключил Маслов.Полный текст интервью Алексея Маслова: Китай не даст гарантий безопасности Украине, но готов к диалогу вместе с США и Россией.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, китай, европа, алексей маслов, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, ес
Новости, Украина, Китай, Европа, Алексей Маслов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС
Мир для Украины обернется крахом Европы: Маслов объяснил, кто боится соглашения
Любое мирное соглашение по Украине обернется для Евросоюза политическим поражением. Брюсселю придется объяснять, ради чего были потрачены миллиарды долларов и нанесен огромный ущерб европейской экономике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор ИСАА МГУ Алексей Маслов
По словам эксперта, рассчитывать на то, что после встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне Китай станет гарантом безопасности Украины, не стоит. Пекин уже дважды предлагал собственные мирные инициативы, однако его предложения так и остались без внимания.
"КНР при всем желании не сможет стать гарантом безопасности для Украины — как в силу географии, так и потому, что сам Киев не доверяет Китаю в этом вопросе и настаивает исключительно на американских и европейских гарантиях", — пояснил Маслов.
При этом Китай, в отличие от США и Европы, не считает себя стороной конфликта и готов лишь помогать переговорному процессу. Определенные договоренности за закрытыми дверями, по оценке эксперта, все же были достигнуты, однако главная проблема остается прежней: Киев и Брюссель не предлагают реальных путей урегулирования.
"Все их инициативы, по сути, сводятся к завуалированному отказу. А попытки атак на Крымский мост прямо во время саммита — это и вовсе абсолютно недипломатичный шаг", — заявил собеседник издания.
Причину такого поведения Маслов видит в последствиях возможного мирного соглашения для самой Европы. После огромных расходов на Украину и экономических потерь европейским политикам придется объяснять, чего они в итоге добились.
"Любое мирное соглашение, каким бы оно ни было, станет для Брюсселя очевидным крахом "европейской идеи". Украина явно не получит того, на что рассчитывала", — подчеркнул эксперт.
При этом, считает Маслов, Россия, США и Китай в ходе переговоров стратегически ничего не теряют. А вот Европа рискует остаться с последствиями собственной политики, тогда как Украина уже оказалась зависима от решений других игроков.
"Главным проигравшим оказывается Европа — не говоря уже об Украине, которая стала заложницей чужих политических игр", — заключил Маслов.