https://ukraina.ru/20240905/1057268447.html
Андрей Сибига: кто он?
Андрей Сибига: кто он? - 05.09.2024 Украина.ру
Андрей Сибига: кто он?
Назначенный 5 сентября министром иностранных дел Украины Андрей Сибига имеет 27-летний опыт работы в дипломатии. На этой должности он сменил самого молодого на Украине главу ведомства Дмитрия Кулебу, который занимал этот пост четыре года. Кандидатуру Сибиги предложил Владимир Зеленский, а парламент поддержал голосами 258 депутатов
2024-09-05T17:22
2024-09-05T17:22
2024-09-05T17:22
украина
министерство иностранных дел
дмитрий кулеба
владимир зеленский
андрей ермак
офис президента
дипломатические отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057268323_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0f284a394c140842145dc932fe450bb6.jpg
Сибига Андрей Иванович родился 1 января 1975 года в Зборове в Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям "международные отношения" и "переводчик английского языка". Через два года получил диплом этого же вуза по специальности "правоведение". Дипломатическую службу начал в 1997 году, был атташе, третьим, а после вторым секретарем отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления МИД Украины. С 1998 года работал в посольстве Украины в Польше. В 2002—2003 годах был первым секретарем департамента правового и гуманитарного сотрудничества Офиса европейской интеграции Министерства иностранных дел Украины. В 2003—2005 годах возглавлял отдел международного правового сотрудничества Контрактно-правового департамента Министерства иностранных дел. С 2005 года Сибига занимал пост заведующего отделом международного права и законодательства в области внешней политики Департамента договорного права. Спустя года стал заместителем директора договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины. С 2008 по 2012 год служил советником-посланником посольства Украины в Польше. В 2012–2016 годах занимал пост директора департамента консульской службы МИД Украины. Позже был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции, а через пять лет был уволен с поста указом еще легитимного на 2021 год президента Владимира Зеленского. С того же года Сибига стал замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как говорится в открытых источниках, занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства, но украинцы больше помнят, как он носил портфель Ермака. Весной этого года занял пост первого заместителя МИД Украины Дмитрия Кулебы. На этой должности он отличился подписанием распоряжения о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за рубежом, что вызвало скандал. В частности, украинцам отказали в выдаче паспортов, которые уже были напечатаны. Все это происходило в период принятия на Украине закона об ужесточении мобилизации. Сибига отмечен наградам "За заслуги" II и III степени (Украина). С 2017 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057268323_48:0:1119:803_1920x0_80_0_0_4fbd4cb4aa33f2cf2afe47dc54632647.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, министерство иностранных дел, дмитрий кулеба, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, дипломатические отношения
Украина, министерство иностранных дел, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента, дипломатические отношения
Андрей Сибига: кто он?
Назначенный 5 сентября министром иностранных дел Украины Андрей Сибига имеет 27-летний опыт работы в дипломатии. На этой должности он сменил самого молодого на Украине главу ведомства Дмитрия Кулебу, который занимал этот пост четыре года. Кандидатуру Сибиги предложил Владимир Зеленский, а парламент поддержал голосами 258 депутатов
Сибига Андрей Иванович родился 1 января 1975 года в Зборове в Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям "международные отношения" и "переводчик английского языка". Через два года получил диплом этого же вуза по специальности "правоведение".
Дипломатическую службу начал в 1997 году, был атташе, третьим, а после вторым секретарем отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления МИД Украины.
С 1998 года работал в посольстве Украины в Польше. В 2002—2003 годах был первым секретарем департамента правового и гуманитарного сотрудничества Офиса европейской интеграции Министерства иностранных дел Украины.
В 2003—2005 годах возглавлял отдел международного правового сотрудничества Контрактно-правового департамента Министерства иностранных дел. С 2005 года Сибига занимал пост заведующего отделом международного права и законодательства в области внешней политики Департамента договорного права. Спустя года стал заместителем директора договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины.
С 2008 по 2012 год служил советником-посланником посольства Украины в Польше. В 2012–2016 годах занимал пост директора департамента консульской службы МИД Украины. Позже был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции, а через пять лет был уволен с поста указом еще легитимного на 2021 год президента Владимира Зеленского.
С того же года Сибига стал замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как говорится в открытых источниках, занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства, но украинцы больше помнят, как он носил портфель Ермака
.
Весной этого года занял пост первого заместителя МИД Украины Дмитрия Кулебы
. На этой должности он отличился подписанием распоряжения о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за рубежом, что вызвало
скандал. В частности, украинцам отказали в выдаче паспортов, которые уже были напечатаны. Все это происходило в период принятия на Украине закона об ужесточении мобилизации.
Сибига отмечен наградам "За заслуги" II и III степени (Украина). С 2017 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.