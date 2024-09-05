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Андрей Сибига: кто он?

Андрей Сибига: кто он? - 05.09.2024 Украина.ру

Андрей Сибига: кто он?

Назначенный 5 сентября министром иностранных дел Украины Андрей Сибига имеет 27-летний опыт работы в дипломатии. На этой должности он сменил самого молодого на Украине главу ведомства Дмитрия Кулебу, который занимал этот пост четыре года. Кандидатуру Сибиги предложил Владимир Зеленский, а парламент поддержал голосами 258 депутатов

2024-09-05T17:22

2024-09-05T17:22

2024-09-05T17:22

украина

министерство иностранных дел

дмитрий кулеба

владимир зеленский

андрей ермак

офис президента

дипломатические отношения

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Сибига Андрей Иванович родился 1 января 1975 года в Зборове в Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям "международные отношения" и "переводчик английского языка". Через два года получил диплом этого же вуза по специальности "правоведение". Дипломатическую службу начал в 1997 году, был атташе, третьим, а после вторым секретарем отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления МИД Украины. С 1998 года работал в посольстве Украины в Польше. В 2002—2003 годах был первым секретарем департамента правового и гуманитарного сотрудничества Офиса европейской интеграции Министерства иностранных дел Украины. В 2003—2005 годах возглавлял отдел международного правового сотрудничества Контрактно-правового департамента Министерства иностранных дел. С 2005 года Сибига занимал пост заведующего отделом международного права и законодательства в области внешней политики Департамента договорного права. Спустя года стал заместителем директора договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины. С 2008 по 2012 год служил советником-посланником посольства Украины в Польше. В 2012–2016 годах занимал пост директора департамента консульской службы МИД Украины. Позже был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции, а через пять лет был уволен с поста указом еще легитимного на 2021 год президента Владимира Зеленского. С того же года Сибига стал замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как говорится в открытых источниках, занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства, но украинцы больше помнят, как он носил портфель Ермака. Весной этого года занял пост первого заместителя МИД Украины Дмитрия Кулебы. На этой должности он отличился подписанием распоряжения о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за рубежом, что вызвало скандал. В частности, украинцам отказали в выдаче паспортов, которые уже были напечатаны. Все это происходило в период принятия на Украине закона об ужесточении мобилизации. Сибига отмечен наградам "За заслуги" II и III степени (Украина). С 2017 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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украина, министерство иностранных дел, дмитрий кулеба, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, дипломатические отношения