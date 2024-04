https://ukraina.ru/20240408/1054372710.html

Кая Каллас, биография

Кая Каллас, биография - 08.04.2024 Украина.ру

Кая Каллас, биография

Премьер-министр Эстонии

2024-04-08T22:24

2024-04-08T22:24

2024-04-08T22:24

биография

эстония

премьер-министр

партия реформ (эстония)

европарламент

иосиф сталин

россия

украина

сбербанк

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054371513_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_24485f3385ecce0262d701b01dca44ca.jpg

Детство и образованиеКая родилась 18 июня 1977 года в Таллине.В интервью она описывает свое детство как тяжелое. В частности, жалуется, что не видела даже конфет, а из сладкого ела лишь сметану, взбитую с сахаром, которую делала мама. И это все, несмотря на достаточно хорошее снабжение Прибалтики в период ее нахождения в СССР.Жизнь стала гораздо лучше, как считает Кая, когда Эстония вышла из состава Советского Союза.Школу Каллас закончила в 1995 году и поступила на юридический факультет Тартуского университета. В 1999 году она получила диплом бакалавра права.Степень магистра Кая получила уже в 2010 году в Эстонской школе бизнеса по специальности "экономика".РодителиОтец – Сийм Каллас – состоял в КПСС в 1972-1990 годах. С 1979 по 1986 был директором республиканского отделения Сбербанка СССР в Эстонии, затем - президентом Банка Эстонии, а в 1994 году основал "Партию реформ Эстонии". С 2004 по 2014 года Сийм занимал пост вице-президента Европейской комиссии. Он также был премьер-министром Эстонии, а так же министром иностранных дел и финансов.Мать – Кристи Каллас (Картус в девичестве) – из семьи, которая была депортирована в Сибирь из-за кровного родства с членом национального военного формирования "Омакайтсе", которое в годы Второй мировой войны действовало на стороне нацистов Германии. Вернуться в Эстонию семья смогла только после смерти Иосифа Сталина, Кристи тогда было 10 лет.Прадед – Эдуард Алвер – первый начальник полиции Эстонской республики, возглавлял повстанцев против большевиков в 1917-1918 годах. В дальнейшем он хоть и занимал оппозиционную сторону, все же вступил в КПСС.КарьераСразу после школы Кая начала стажировку в частной юридической компании. Была юридическом советником режиссера театра Ванемуйне в Тарту. А после получения высшего образования работала в финской юридической фирме Hannes Snellmann, а также французской Courtois et Lébel.Уже в 2002 году Каллас получает адвокатскую лицензию и начинает сотрудничество с таллинскими юридическими компаниями. Ее специализация – эстонское и европейское конкурентное право.Кая вступила в Партию реформ Эстонии своего отца в 2010 году. Через год прошла в парламент и в течение трех лет была главой экономического комитета Рийгикогу (эстонского парламента).В 2014 году Каллас попала в Европарламент от Эстонии, где состояла в числе европейских демократов и либералов. Занималась вопросами цифрового рынка, энергетики, потребительской политики, развитием малого и среднего бизнеса, налаживанием связей между Европой и Украиной.В 2018 году Кая возглавила Партию реформ, и весной 2019 года они победили на выборах в Рийгикогу. По количеству набранных голосов Каллас должна была стать премьер-министром Эстонии, но не была утверждена из-за отсутствия коалиционного большинства. Поэтому Кая в течение двух лет была только депутатом парламента, а также возглавляла Партию реформ и комитет по финансам.Кресло премьер-министра страны Каллас все же заняла в 2021 году и стала первой женщиной во главе правительства Эстонии. Однако уже летом следующего года Кая подала в отставку из-за распада Кабинета министров. Правда, через 4 дня президент снова предложил ее кандидатуру на должность премьер-министра, и парламент вновь проголосовал за Каллас.После начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года Кая открыто поддерживает Украину, активно выступает за ее европейскую и евроатлантическую интеграцию. Эстония – одна из первых стран, которые начали отправлять финансовую и военную помощь на Украину.В мае 2022 года Каллас предложила разработать план по ликвидации "красноармейских" памятников в Эстонии. За это в феврале 2024 года она была объявлена в розыск МВД России.Также при поддержке Каллас в Эстонии был принят закон о легализации однополых браков. Она убеждена, что это - признак настоящей демократии в стране.Отношения и детиКая трижды была замужем. Первый брак она заключила в 2002 году с Роометом Лейгером, сотрудником Эстонской морской академии. Они прожил вместе до 2006 года.Затем с 2011 по 2014 год Кая состояла в браке с бывшим министром финансов Эстонии Таави Вескимяги. У пары родился сын Стен.В третий раз Каллас вышла замуж за банкира Арво Халлика.У Каи есть еще сын и дочь.Интересные факты1. За жесткую антироссийскую позицию британский политический журнал The New Statesman назвал Каллас "новой железной леди Европы".2. В 2023 году выяснилось, что муж Каи Арво Халлик имеет долю в транспортной компании Stark Logistics, которая занимается грузоперевозками между Эстонией и Россией, а значит, зарабатывает на РФ. И это несмотря на заявления жены ужесточить санкции против России и прервать все связи с ней. По данным из СМИ, за полтора года Stark Logistics заработала €1,5 млн.3. Кая активно занимается спортом, любит лыжи, ролики, гольф. С 2006 года состоит в Эстонском гольф-клубе.4. Каллас разговаривает на пяти языках: эстонском, английском, французском, финском и русском. Правда, на последнем общается с ошибками, как заявила сама Кая.

эстония

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, эстония, премьер-министр, партия реформ (эстония), европарламент, иосиф сталин, россия, украина, сбербанк, европейская комиссия