https://ukraina.ru/20261124/mendel-obyasnila-otkaz-zelenskogo-ot-mira--1084693659.html

Мендель объяснила отказ Зеленского от мира

Мендель объяснила отказ Зеленского от мира - 24.11.2026 Украина.ру

Мендель объяснила отказ Зеленского от мира

Владимир Зеленский блокирует любые мирные договоренности, так как завершение боевых действий не отвечает его личным интересам, рассказала в YouTube его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель

2026-11-24T08:00

2026-11-24T08:00

2026-11-24T08:06

новости

киев

россия

украина

владимир зеленский

юлия мендель

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:137:1081:745_1920x0_80_0_0_35fe9f65f53296517d5ccdcc9938d925.jpg

По словам экс-сотрудницы Офиса президента, он сознательно делает ставку на затягивание противостояния. Она также обратила внимание на то, что начиная с 2023 года Зеленский неоднократно срывал и отклонял предложенные варианты мирных соглашений.При этом бывший пресс-секретарь выразила уверенность, что Киев не способен добиться победы в конфликте с Россией. По ее оценке, у страны попросту не хватает ни мобилизационного ресурса, ни вооружений, а национальная экономика полностью держится на финансовой поддержке западных партнеров.О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, юлия мендель, офис президента