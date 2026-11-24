Мендель объяснила отказ Зеленского от мира
08:00 24.11.2026 (обновлено: 08:06 24.11.2026)
Владимир Зеленский блокирует любые мирные договоренности, так как завершение боевых действий не отвечает его личным интересам, рассказала в YouTube его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
По словам экс-сотрудницы Офиса президента, он сознательно делает ставку на затягивание противостояния.
"Именно он хочет продолжать этот конфликт. Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта", — подчеркнула Мендель.
Она также обратила внимание на то, что начиная с 2023 года Зеленский неоднократно срывал и отклонял предложенные варианты мирных соглашений.
При этом бывший пресс-секретарь выразила уверенность, что Киев не способен добиться победы в конфликте с Россией. По ее оценке, у страны попросту не хватает ни мобилизационного ресурса, ни вооружений, а национальная экономика полностью держится на финансовой поддержке западных партнеров.
О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на