https://ukraina.ru/20261124/nachalo-katastrofy-godovschina-starta-maydana--gosperevorota-na-ukraine-1084695534.html

Начало катастрофы: годовщина старта "Евромайдана" — госпереворота на Украине

Начало катастрофы: годовщина старта "Евромайдана" — госпереворота на Украине - 24.11.2026 Украина.ру

Начало катастрофы: годовщина старта "Евромайдана" — госпереворота на Украине

На Украине в конце ноября отмечают начало "Евромайдана", который потом назвали "Революцией достоинства".

2026-11-24T09:53

2026-11-24T09:53

2026-11-24T09:54

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владимир путин

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нато

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сидор ковпак

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Тогда, в 2013 году, был запущен разрушительный процесс утраты государственности и реальной независимости, в конце концов приведший к вооруженному перевороту и дальше — катастрофе.Выступая на пресс-конференции в Шэньчжэне 19 ноября, Владимир Путин сказал:«Ведь почему мы обращаем внимание всё время на госпереворот на Украине? Можно как угодно оценивать деятельность президента Януковича, он, кстати, согласился на перевыборы чуть ли не через три месяца, но он был против вступления Украины в НАТО. Его снесли с помощью госпереворота, и сразу появился тезис о вступлении Украины в НАТО. А 2008 год – это что такое? Принято было решение открыть путь Украине в НАТО».Давно уже никто не скрывает, ни отрицает, что «Майдан» был срежиссирован США. Это подтвердил Илон Маск 18 ноября на саммите DealBook, организованном The New York Times, заявив, что США организовали госпереворот на Украине в 2014 году для отстранения Виктора Януковича, и назвал это «наступательным действием» Штатов.О событиях тех лет вспоминают эксперты и политики на своих страницах в соцсетях.Украинский общественный деятель Василий Волга:Майдан. Проплаченный и срежесированный. Майдан. Уничтоживший остатки Права и растоптавший Конституцию. Майдан. Положенный в основу «новой» украинской государственности, где человек перестал Человеком быть, назван сегодня «Днем достоинства и свободы».Режиссеры, работавшие над этой кровавой пьесой, чётко знали одно правило: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывет». Так, например, бегство англичан из Дюнкерка в мае 1940 года, когда они бросили всю технику, вооружение, боеприпасы — всё, чем трёхсот тысячная армия могла сопротивляться немцам, но предпочла с ними договориться и позорно бежать — это бегство было названо «Чудом Дюнкерка», «примером невиданной стойкости и мужества». И вот уже четвертое поколение англичан поёт Славу «героям» Дюнкерка, снимает про это фильмы, пишет романы, героизирует трусов.Украинский Майдан режиссировали те же сценаристы. Они назвали бандитов, идиотов, преступников и прочий сброд, свезенный из западных украинских провинций, «героями Майдана», «борцами за свободу», «истинными украинцами». Отныне всякий, кто с этим не согласен, кто называет вещи своими именами — враг народа и украинец ненастоящий.Новые «настоящие» украинцы, после «победы» Майдана взялись старательно и остервенело уничтожать Киев и даже саму память о нем. Русский язык, на котором веками разговаривали киевляне, запрещен. Православная Церковь, которая тысячу лет была духовной основой Киева, объявлена рассадником вражеских шпионов и систематически уничтожается.Ватутин и Булгаков, Гоголь и Ковпак, Бердяев и Эренбург, Вертинский и Паустовский под запретом. Под запретом вообще всё, что может напоминать о Киеве матери городов русских, о Киеве, боровшемся и победившем нацизм. Нельзя помнить. Обязаны забыть.Теперь у вас вместо Ватутина Бандера, вместо Ковпака — Шухевич. Вместо героического освобождения Киева от нацистов — пантеон во славу нацистов. Ешьте, киевляне, не обляпайтесь. И киевляне едят. Уже даже с удовольствием.А на тех, кто еще рожи воротит, есть ТЦК. А попробуют головы поднять, так есть дома пыточные. И война. И только слепые, называющие концлагерь страной «невиданных свобод», не видят связи между Майданом и войной.Историк и политолог Игорь Шишкин:Годовщина Майдана: что следует не забывать1. Нынешняя АнтиРоссия – результат многовековой борьбы Запада против России на этой территории. Например, насаждавшееся с конца XVI века униатство – не что иное, как одна из первых попыток создать АнтиРоссию: переформатировать сознание людей на землях, оказавшихся после краха древнерусского государства под контролем Запада (Польши), превратить православных русских в антиправославных, а значит в антирусских.2. Майдан – стратегическая победа США. Он стал возможен благодаря тому, что была четко поставлена цель, выработан план ее достижения и в течение десятилетий на его реализацию последовательно и неуклонно работала государственная машина США, независимо от смены администраций в Вашингтоне. Сотни западных НКО и колоссальные финансовые ресурсы были направлены на переформатирование сознания граждан Украины.3. Ничего подобного с российской стороны для борьбы за сознание граждан Украины не было предпринято и близко. Россия с 1991 года последовательно и целеустремленно реализовывала проект Общеевропейского дома, в рамках которого от Украины требовалось только не создавать проблем во взаимоотношениях с ЕС и быть надежным транзитером российских энергоресурсов. Отсюда, ориентация на работу с украинским олигархатом и фактический отказ от поддержки русского движения на Украине.Показательно, при сотнях и сотнях западных НКО с российской стороны на территории Украины действовало лишь 2 филиала Института стран СНГ (в Киеве и Севастополе).Какие результаты могли быть при другом подходе свидетельствует то, что Владимир Путин после возвращения Крыма наградил директора Института стран СНГ Константина Затулина и сотрудников севастопольского филиала во главе с контр-адмиралом Владимиром Соловьевым высокими государственными наградами.4. Политический класс Украины во всех его партийных проявлениях все годы самостийности под громкие лозунги о незалежности занимался только одним – грабил некогда одну из самых богатых республик СССР. Политический класс Украины панически боялся только одного — интеграции с Россией, которая могла привести к утрате монополии на объект грабежа.Проект «АнтиРоссия» был выгоден украинскому олигархату, на который делали ставку российские структуры, при всей его (олигархата) заинтересованности в обогащении за счет транзита российских энергоресурсов. Поэтому и якобы пророссийская Партия регионов пестовала бандеровщину и силой насаждала ячейки неонацистской «Свободы» (запрещенной в РФ) по всей территории Украины.5. Майдан был устроен Америкой в конце 2013 – начале 2014 года не от того, что Украины дозрела для ускоренного перевода в АнтиРоссию, а от того, что началось «выздоровление» России и были запущены на постсоветском пространстве интеграционные процессы: создан Таможенный союз и в финальную стадию входила работа над Евразийским экономическим союзом. Отказ Януковича от подписания Ассоциации с ЕС показал, что у Москвы остаются рычаги влияния, и что есть реальный риск присоединения Украины к интеграционным процессам. Поэтому и пришлось форсировать государственный переворот.6. Вооруженный государственный переворот после подписания соглашения Януковича с оппозицией (фактически соглашения о сдаче власти на досрочных выборах) не был ошибкой Америки. Вашингтон учел опыт Оранжевой революции: переворот без крови в демократической упаковке закончился провалом для США (Ющенко власть потерял и на следующих выборах победил пообещавший дружбу с Россией Янукович).В Америке осознали, что демократическим путем АнтиРоссию на Украине не создать и поэтому сознательно пошли на кровопролитие, после, казалось бы, уже готового мирного перехода власти к силам, готовым выполнять роль оккупационной администрации.Антироссийские силы могли прийти к власти на Украине исключительно в результате государственного переворота.Общественный деятель Александр Скубченко:Вы не поверите, но сегодня на Украине — праздник: годовщина начала государственного переворота, который участники событий называют днём каких-то "достоинства" и "свободы". Они до сих пор вспоминают как всё было, не понимая до сих пор, что сами во всём виноваты.Мне же довелось быть свидетелем этих "достоинства и свободы". Ведь до и во время событий на майдане, которые завершились государственным переворотом, у меня был офис в Доме профсоюзов. Пока его не сожгли. С видовыми окнами прямо на майдан. И мне тоже есть что вспомнить.Мой офис был на третьем этаже, где кукловоды майдана разместили и свой лазарет. В период горячей фазы я понял, почему "мирные протестующие" были в балаклавах и почему от государственной госпитализации отказываются: это просто иностранные наёмники с лицами типичного «ИГИЛ»*.На первом этаже — охрана и харчевня. Второй этаж — администрация профсоюзов, там же и комендант майдана разместился. Который после майдана стал главой НБУ. Всё выше третьего — казармы "Правого сектора»**, расположение наёмников, организаторов и прочих хозяев майдана. Выше третьего — проход всем закрыт.А в подвале было "гестапо", где "Свобода" и прочие "командиры" майдана устраивали "дознание" и расправы, насиловали и пытали. Что там творилось — останется тайной тех, кто творил это беззаконие. Пожар всё уничтожил. Майдан был территорией без права и закона.Коменданты каждое утро гоняли "успешных предпринимателей с западной Украины с тремя высшими образованиями", чтобы не светили своими бомжеватыми и упитыми лицами с утра на площади. Но каждое утро весь майдан у Лядских ворот был завален пустыми бутылками и шприцами.За моими окнами был полевой лагерь "правосеков" и тренировочная база, где боевики тренировались преодолевать барьеры "беркутов", наносить им увечья и "выдергивать" по одному из их боевых порядков. Ежедневно я слышал русофобские призывы и проклятия в адрес "беркутовцев", их семей и всех их поколений от ряженных попов со сцены майдана. Майдан ведь стоял не за "бандугэть", а — за "ктонескачетоймоскаль". И как же мне тошно сейчас читать восхваления какой-то там "гидности".* Организация запрещена в РФ** Террористическая организация, запрещена в РФ

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир путин, виктор янукович, нато, ес, снг, сидор ковпак