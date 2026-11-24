https://ukraina.ru/20261124/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-bpla-na-moskvu--sobyanin-1084693847.html

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин - 24.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин

Киевский режим в ночь на 24 ноября предпринял очередную попытку массированной атаки БПЛА на Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-24T08:31

2026-11-24T08:31

2026-11-24T08:35

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москва

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сергей собянин

калужская область

минобороны

минобороны рф

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской и Калужской областях сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА."Системой ПВО Минобороны уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 1:00 мск."В период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 63 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве", — сообщил Собянин в 8:14 мск.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, вечером и ночью над территорией региона силами ПВО уничтожены 60 вражеских БПЛА.В настоящее время аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении остаётся закрытым аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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