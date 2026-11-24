https://ukraina.ru/20261124/putin-tonko-napomnil-kushneru-o-borbe-ego-predkov-iz-sssr-protiv-natsizma--nym-1084693081.html

Путин "тонко напомнил" Кушнеру о борьбе его предков из СССР против нацизма — NYM

Путин "тонко напомнил" Кушнеру о борьбе его предков из СССР против нацизма — NYM - 24.11.2026 Украина.ру

Путин "тонко напомнил" Кушнеру о борьбе его предков из СССР против нацизма — NYM

Президент России Владимир Путин во время встречи с Джаредом Кушнером показал архивные документы об участии деда американского спецпосланника и зятя Дональда Трампа в партизанском сопротивлении во время Холокоста в Белоруссии

2026-11-24T06:50

2026-11-24T06:50

2026-11-24T06:50

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Об этом Кушнер рассказал в интервью журналу New York Magazine."Президент Путин показал досье из государственного архива, в котором подробно описывается партизанское сопротивление деда Кушнера во время холокоста", — говорится в публикации.Издание отмечает, что Кушнер расценил такой жест как "тонкое послание" о союзническом прошлом России и США в борьбе против нацизма.Дед и бабушка Кушнера по отцовской линии, Джозеф и Рая, пережили Холокост на территории Белоруссии. В 1943 году Рая вместе с отцом и сестрой сумела бежать из нацистского гетто в Новогрудке через подземный тоннель, после чего присоединилась к еврейскому партизанскому отряду. Там же находился её будущий муж, который сумел бежать из нацистского трудового лагеря. После окончания войны они поженились, а в 1949 году переехали в США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261123/evropa-stanet-silnee-a-rossiya-poverit-v-mirolyubie-nato-kushner-opisal-buduschee-1084670059.html

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украина.ру, новости, россия, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп, сша, ссср, великая отечественная война, вторая мировая война, холокост, нацизм, фашизм, белоруссия, геноцид, память, украинский неонацизм