https://ukraina.ru/20261124/udary-vs-rf-vybili-pyat-tes-i-osenniy-zapas-moschnosti--ukrainskiy-energetik-1084695379.html

Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт

Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт - 24.11.2026 Украина.ру

Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт

Серьезные разрушения за последнее время получили сразу пять теплоэлектростанций Украины, а энергосистема страны потеряла осенний запас мощности, посетовал соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

2026-11-24T09:25

2026-11-24T09:25

2026-11-24T09:27

новости

украина

днепропетровская область

харьковская область

юрий корольчук

приднепровская тэс

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По словам эксперта, повреждения зафиксированы на Змиевской ТЭС в Харьковской области, Трипольской в Киевской, Ладыжинской в Винницкой, Бурштынской в Ивано-Франковской, а также на Приднепровской ТЭС в Днепропетровской области.Корольчук отметил, что российские войска поменяли подход к атакам на украинскую энергетику, поочередно концентрируя удары на разных регионах. В результате, например, в Днепропетровской области перебои с электричеством могут затягиваться на срок до двух суток, а после восстановления сетей свет жителям дают лишь на четыре-шесть часов в день.Кроме того, аналитик указал, что Украина полностью исчерпала осенний профицит электроэнергии. Из-за похолодания потребление выросло примерно на два гигаватта, однако в стране сейчас не хватает дополнительных генерирующих мощностей, чтобы покрыть этот спрос.Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.

украина

днепропетровская область

харьковская область

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2026

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новости, украина, днепропетровская область, харьковская область, юрий корольчук, приднепровская тэс