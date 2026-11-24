https://ukraina.ru/20261124/udary-vs-rf-vybili-pyat-tes-i-osenniy-zapas-moschnosti--ukrainskiy-energetik-1084695379.html
Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт
Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт - 24.11.2026 Украина.ру
Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт
Серьезные разрушения за последнее время получили сразу пять теплоэлектростанций Украины, а энергосистема страны потеряла осенний запас мощности, посетовал соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
2026-11-24T09:25
2026-11-24T09:25
2026-11-24T09:27
новости
украина
днепропетровская область
харьковская область
юрий корольчук
приднепровская тэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101074/04/1010740437_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7e5b45dc15eef9b7d16957b5a9e60e23.jpg
По словам эксперта, повреждения зафиксированы на Змиевской ТЭС в Харьковской области, Трипольской в Киевской, Ладыжинской в Винницкой, Бурштынской в Ивано-Франковской, а также на Приднепровской ТЭС в Днепропетровской области.Корольчук отметил, что российские войска поменяли подход к атакам на украинскую энергетику, поочередно концентрируя удары на разных регионах. В результате, например, в Днепропетровской области перебои с электричеством могут затягиваться на срок до двух суток, а после восстановления сетей свет жителям дают лишь на четыре-шесть часов в день.Кроме того, аналитик указал, что Украина полностью исчерпала осенний профицит электроэнергии. Из-за похолодания потребление выросло примерно на два гигаватта, однако в стране сейчас не хватает дополнительных генерирующих мощностей, чтобы покрыть этот спрос.Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.
украина
днепропетровская область
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101074/04/1010740437_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_616d61ce09ec2b786c620e1e7d93736d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровская область, харьковская область, юрий корольчук, приднепровская тэс
Новости, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Юрий Корольчук, Приднепровская ТЭС
Удары ВС РФ выбили пять ТЭС и осенний запас мощности — украинский эксперт
09:25 24.11.2026 (обновлено: 09:27 24.11.2026)
Серьезные разрушения за последнее время получили сразу пять теплоэлектростанций Украины, а энергосистема страны потеряла осенний запас мощности, посетовал соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
По словам эксперта, повреждения зафиксированы на Змиевской ТЭС в Харьковской области, Трипольской в Киевской, Ладыжинской в Винницкой, Бурштынской в Ивано-Франковской, а также на Приднепровской ТЭС в Днепропетровской области.
Корольчук отметил, что российские войска поменяли подход к атакам на украинскую энергетику, поочередно концентрируя удары на разных регионах.
В результате, например, в Днепропетровской области перебои с электричеством могут затягиваться на срок до двух суток, а после восстановления сетей свет жителям дают лишь на четыре-шесть часов в день.
Кроме того, аналитик указал, что Украина полностью исчерпала осенний профицит электроэнергии. Из-за похолодания потребление выросло примерно на два гигаватта, однако в стране сейчас не хватает дополнительных генерирующих мощностей, чтобы покрыть этот спрос.
Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.