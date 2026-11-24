https://ukraina.ru/20261124/kiev-i-london-nachali-novyy-etap-voyny-protiv-rossii-1084684316.html

Киев и Лондон начали новый этап войны против России

Киев и Лондон начали новый этап войны против России - 24.11.2026 Украина.ру

Киев и Лондон начали новый этап войны против России

Морская война против России получила новый драматический виток эскалации

2026-11-24T07:19

2026-11-24T07:19

2026-11-24T07:19

мнения

ливия

турция

средиземное море

александр стубб

украина

россия

весь павлив

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Причём события последних дней интересны не столько географией происходящего, сколько удивительной синхронностью атак на российские суда сразу на нескольких морских театрах, которые находятся за тысячи километров друг от друга. И происходит всё это именно тогда, когда в Европе начали осторожно прощупывать возможности восстановления прямых коммуникаций с Москвой.Двадцать первого ноября в Финском заливе был атакован российский сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. После удара беспилотников на борту начался пожар, 16 членов экипажа эвакуировались, а само судно оказалось в финских территориальных водах. Финнам пришлось заниматься последствиями войны буквально у собственного порога, а премьер Петтери Орпо констатировал, что война перекидывается на соседние с Финляндией районы. И ситуация для Хельсинки получилась довольно неприятная, поскольку президент Александр Стубб в последнее время предпринимает определённые усилия, пытаясь сформировать собственную линию коммуникаций с Россией, в том числе в контексте американских инициатив.Не прошло и суток, как похожая история развернулась уже в Средиземном море, в ливийском Бенгази. Здесь целью морских беспилотников стал российский корвет "Меркурий", находившийся на военно-морской базе под контролем восточноливийских властей. По сообщениям ливийской стороны, атака сопровождалась взрывами и пожаром. Более того, позднее поступили сообщения об ударе по ещё одному торговому судну возле Бенгази и перехвате других морских беспилотников. Получается, что речь могла идти о целой серии операций, а вовсе не об одиночном ударе по случайно выбранной цели.Разумеется, никакого открытия нового фронта морской войны здесь нет. Ещё в декабре прошлого года украинские беспилотники атаковали танкер с российской нефтью Qendil в Средиземном море, а в марте 2026-го произошла резонансная история с российским газовозом Arctic Metagaz возле ливийского побережья. На Балтике также ранее фиксировались удары и инциденты с российскими судами. Украинская морская беспилотная программа давно перестала ограничиваться черноморской акваторией, и потому нынешние события правильнее рассматривать как очередной, возможно, качественно более опасный виток уже идущего противостояния.Однако здесь возникает целый ряд вопросов, на которые пока нет исчерпывающих ответов. Каким образом украинские морские беспилотники оказываются за тысячи километров от украинских берегов, кто обеспечивает их размещение, обслуживание и применение, насколько глубоко в эту деятельность вовлечены иностранные партнёры Киева? И главное, почему очередное обострение происходит практически одновременно в Средиземном море и на Балтике, затрагивая интересы Италии, Финляндии и других государств, которые потенциально могут играть определённую роль в восстановлении российско-европейского диалога? Впрочем, ответы-то мы знаем. Атаки производятся с территории государств — членов НАТО: Польши и Прибалтики. А стоят за ними Киев и Лондон.Можно, конечно, попытаться объявить всё происходящее обычным совпадением, очередной серией украинских диверсионных операций, которые просто оказались успешными. Но достовернее версия, согласно которой подобная синхронность имеет вполне конкретный политический смысл, а морская эскалация становится инструментом воздействия на формирующуюся переговорную конфигурацию вокруг Украины. И для понимания этой версии придётся внимательнее посмотреть на западную Ливию, где уже давно и весьма тесно переплелись интересы украинских спецслужб, Турции и целого ряда западных государств.Страна уже много лет фактически разделена между конкурирующими центрами власти, причём восточная её часть находится под контролем сил Халифы Хафтара, поддерживающего тесные отношения с Москвой, а в Триполи располагается правительство Абдель Хамида Дбейбы, главным иностранным военным партнёром которого является Турция. И именно на территории западной Ливии, как выясняется, уже достаточно давно обосновались украинские военные специалисты, прежде всего представители структур военной разведки и операторы морских беспилотников.Ещё в апреле французское радио RFI сообщило о присутствии в западной Ливии более двухсот украинских военнослужащих и специалистов, размещённых на нескольких объектах. Особое внимание привлекает Мисрата, где действует крупная международная военная инфраструктура с весьма заметным турецким присутствием. Упоминались также объекты в районе Эз-Завии и Триполи, а мартовскую атаку на российский газовоз Arctic Metagaz французские журналисты связывали именно с украинскими группами, действующими с ливийской территории. В сентябре американский канал CNN опубликовал собственное расследование, в котором украинский оператор морских беспилотников рассказывал об использовании международной базы в Мисрате для операций против российских судов. И это все западные медиа, а не "российская пропаганда".И вот после атаки в Бенгази восточноливийские власти прямо указывают на запуск беспилотников с территории своих западных соседей, требуя международного расследования. Казалось бы, совершенно логичная версия, учитывая опубликованные ранее сведения об украинской инфраструктуре и предыдущих морских операциях. Но практически немедленно появляется весьма занимательное сообщение турецкого информационного проекта Clash Report, который со ссылкой на неназванный источник утверждает, что катера на самом деле запустили из Албании, а информация о западной Ливии якобы распространялась украинскими источниками специально для отвлечения внимания.И здесь самое время вспомнить, что Clash Report представляет собой далеко не обычный новостной телеграм-канал. Это медиапроект турецкого происхождения, корпоративные связи которого с близкой к турецкой политической среде медиаструктурой GDH ранее подробно разбирались западными исследователями. Издание регулярно публикует сведения со ссылками на источники в турецких структурах безопасности, в том числе по наиболее чувствительным вопросам ближневосточной политики. По факту, это такой себе турецкий аналог щупальца британской внешней разведки Bellingcat* - медиаструктура турецкой разведки, необходимая для проведения информационных спецопераций, вбросов и провокаций.Так что попытка увести внимание от турецких ливийских баз в сторону Албании вполне объяснима. Но, как говорится, на воре и шапка горит. Тем более что у Турции здесь могут существовать собственные, весьма противоречивые интересы. В Чёрном море Анкара заинтересована в безопасном судоходстве, сохранении торговых маршрутов и снижении рисков для перевозок из российских и украинских портов. А вот в Средиземноморье логика её регионального соперничества, отношений с правительством Дбейбы и взаимодействия с западными партнёрами может быть совершенно иной.И здесь стоит снова обратить внимание на Великобританию, которая давно и основательно вовлечена в развитие украинской военно-морской программы, включая беспилотные технологии и подготовку специалистов. Британское участие в соответствующих программах совершенно не секрет. Больше того, оно заключается в непосредственном управлении конкретными диверсионными операциями и террористическими атаками. И ключевую координирующую роль здесь играют британские специальные подразделения, прежде всего Special Boat Service - "Специальная лодочная служба" ВМС Великобритании. Британские спецслужбы давно взаимодействуют с турецкими коллегами, а сама Турция, наряду с Катаром и Оманом, является главной базой британской резидентуры на Ближнем Востоке.Теперь посмотрим на политическую составляющую происходящего. Последние недели в Европе всё заметнее проявляются попытки выстроить собственный канал коммуникаций с Москвой, причём речь идёт уже не только о традиционных дипломатических разговорах, но и о поиске конкретных форматов будущего переговорного процесса. Итальянский премьер Джорджа Мелони ещё в начале ноября подняла вопрос о необходимости определить европейского представителя для переговоров с Россией, поскольку в противном случае Европа рискует оказаться на обочине большой дипломатии. Финский президент Стубб также пытается сохранить собственное место в коммуникациях вокруг украинского урегулирования, активно взаимодействуя с администрацией Дональда Трампа.И вот именно на этом фоне возникают два крайне неприятных для европейцев морских инцидента. В Финском заливе повреждённое российское судно оказывается проблемой финских властей, которым приходится заниматься спасательными мероприятиями и предотвращением дальнейшей эскалации. В Средиземном море атакован российский военный корабль на территории Ливии, где тесно переплетаются интересы Турции, Италии и других государств НАТО. Получается, что военные действия непосредственно затрагивают те направления, на которых отдельные европейские правительства пытаются сохранить пространство для самостоятельной дипломатической игры.А все потому, что для Киева и стоящего за ним Лондона любое продвижение к договорённостям, предполагающим серьёзные территориальные и военно-политические компромиссы, создаёт очевидные риски. Да, собственно, вообще любое продвижение к миру. В такой ситуации резонансные морские атаки способны серьезно затруднить переговоры и резко сузить пространство для компромиссов. А этого-то антироссийской коалиции и надобно!И в этом, пожалуй, заключается главный политический смысл происходящего. Пока Вашингтон и некоторые европейские столицы пытаются нащупать контуры будущих договорённостей, морская война продолжает создавать новые очаги напряжённости, способные разрушать даже самые осторожные дипломатические инициативы. Ну, а что удивляться? Давно выбранную стратегию русофобов Евро-Атлантики "Давайте просто воевать дальше…" никто не отменял!* Признан в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20261123/bit-po-avrore-i-smolnomu-na-ukraine-vydali-retsept-peremogi-1084662079.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, ливия, турция, средиземное море, александр стубб, украина, россия, весь павлив