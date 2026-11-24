"Никакой зерновой сделки не будет": Россия поставила точку в Совбезе ООН
01:33 24.11.2026 (обновлено: 01:36 24.11.2026)
© AP / John MinchilloАнна Евстигнеева
© AP / John Minchillo
Россия не пойдёт ни на какую новую зерновую сделку, на практике означающую схему поставок киевскому режиму оружия в обмен на продовольствие. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила 23 ноября на заседании Совета безопасности организации
Дипломат призвала не верить заявлениям западных политиков о том, что от украинского аграрного экспорта якобы зависит судьба беднейших стран мира. Она отметила, что именно государства Евросоюза и Запада получают до 70% украинской сельхозпродукции.
"Не осталось сомнений в том, что мы [Россия] не пойдём ни на какую новую зерновую сделку, на практике означающую не что иное, как схему "украинское продовольствие в обмен на западные вооружения", — сказала она.
Евстигнеева подчеркнула, что истинные цели этой инициативы ещё в октябре 2023 года озвучил сам Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с занимавшим тогда пост и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте глава киевского режима заявил, что экспорт зерна даёт возможность наполнять бюджет, из которого финансируются украинские военные.
Напомним, большинство аграрных и перерабатывающих предприятий на Украине принадлежат американцам, полякам, кипрским и сингапурским офшорам, а сельское хозяйство формирует более половины украинской экспортной выручки. По данным Национального банка Украины, поставки зерна за рубеж в нынешнем сезоне уменьшились на треть. Подробнее - в публикации Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств.
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