https://ukraina.ru/20250427/skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-vosstanovit-ekonomiku-ukrainy-i-mozhno-li-nadeyatsya-na-zapad--azarov-1062786169.html
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров - 27.04.2025 Украина.ру
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. Украина.ру, 27.04.2025
2025-04-27T16:37
2025-04-27T16:37
2025-04-27T16:37
видео
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запад
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бывший ссср
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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, украина, запад, николай азаров, восстановление, сво, прогнозы сво, завершение сво, экономика, бывший ссср, видео
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Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы.
ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov