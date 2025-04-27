Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров - 27.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250427/skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-vosstanovit-ekonomiku-ukrainy-i-mozhno-li-nadeyatsya-na-zapad--azarov-1062786169.html
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров - 27.04.2025 Украина.ру
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. Украина.ру, 27.04.2025
2025-04-27T16:37
2025-04-27T16:37
видео
украина
запад
николай азаров
восстановление
сво
прогнозы сво
завершение сво
экономика
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062786047_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_3ee66b95298133d1cfa67e968d4ecd7b.png.webp
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
украина
запад
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062786047_0:555:1080:1365_1920x0_80_0_0_5ab3676ab79eead363616c2f08d49294.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, запад, николай азаров, восстановление, сво, прогнозы сво, завершение сво, экономика, бывший ссср, видео
Видео, Украина, Запад, Николай Азаров, восстановление, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, экономика, бывший СССР

Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров

16:37 27.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы.
ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаЗападНиколай АзароввосстановлениеСВОпрогнозы СВОзавершение СВОэкономикабывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля
18:32Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
18:13Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
17:49Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию
17:36Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
17:25Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского
16:59Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
16:37Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
16:00"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра
15:36СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
15:01Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
14:37Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
14:09Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
13:34Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест
13:19Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией
13:14Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
12:09Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
12:09Синдром Безуглой
12:01"Вокруг Булгакова": 90 лет явлению сатаны в американском посольстве
Лента новостейМолния