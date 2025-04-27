https://ukraina.ru/20250427/skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-vosstanovit-ekonomiku-ukrainy-i-mozhno-li-nadeyatsya-na-zapad--azarov-1062786169.html

Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров

Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров - 27.04.2025 Украина.ру

Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров

Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. Украина.ру, 27.04.2025

2025-04-27T16:37

2025-04-27T16:37

2025-04-27T16:37

видео

украина

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бывший ссср

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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал о том, сколько лет понадобится для восстановления экономики Украины и есть ли на это ресурсы. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

украина

запад

бывший ссср

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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