"Вокруг Булгакова": 90 лет явлению сатаны в американском посольстве
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Новую версию сцены бала Булгаков написал в 1935 году, после посещения аналогичного мероприятия в резиденции американского посла Уильяма Буллита. Михаил Афанасьевич человек опытный и с развитым воображением, но американцам всё-таки удалось произвести на него впечатление. И не только на него
Е.С. Булгакова писала в дневнике в апреле 1935 года:
"Я никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей. Все во фраках, было только несколько пиджаков и смокингов. (…) В зале с колоннами танцуют, с хор<ов> светят прожектора, за сеткой, отделяющей оркестр, живые птицы и фазаны. Ужинали за отдельными столиками в громадной столовой, живые медвежата в углу, козлята, петухи в клетках. За ужином играли гармонисты. (…) Ужинали в зале, где стол с блюдами был затянут прозрачной зелёной материей и освещён изнутри. Масса тюльпанов, роз. Конечно, необыкновенное изобилие еды, шампанского. В верхнем этаже (особняк громадный, роскошный) устроена шашлычная. Там танцевали кавказские танцы".
Как видите, почти всё как описал Булгаков:
- хозяин бала встречает гостей наверху лестницы (правда, в романе это была хозяйка);
- зал с колоннами;
19 апреля 2024, 16:51"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"В ранней версии романа "Мастер и Маргарита" никакого бала не было – обычная вечеринка, которые проводил и сам Михаил Афанасьевич (например, в связи с приездом в Москву А.Н. Толстого). Бал стал балом в 1934 году, и не без участия Воланда, который на этот раз, в порядке исключения, прикинулся не немцем, а американцем и представился Уильямом Буллитом
- мужчины во фраках (у Булгакова фрака не было, пришлось ехать в чёрном костюме);
- танцы;
- медведи и гармони (Булгаков их совместил);
- стена цветов (конкретно тюльпанов и роз, причём в последнем случае Булгаков, скорее всего, обратил внимание на упоминание в словаре Брокгауза и Ефрона заупокойных традиций римлян, в которых розы играли важную роль);
- шашлычная (Булгаков её перенёс – "тёмные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящее на раскаленных углях мясо");
- целый бассейн шампанского (оставим его, впрочем, на совести Елены Сергеевны – по нынешним временам такое расточительство выглядит чрезмерным);
- живой оркестр (как уточнила Елена Сергеевна – выписанный из Стокгольма, по другим данным – из Праги).
Имели место разлетевшиеся попугаи, которых ловил Бегемот – из Московского зоопарка завезли певчих птиц (золотых фазанов, длиннохвостых попугаев и ткачиков). Ткачики действительно разлетелись по зданию, а работники посольства их сначала отлавливали, а когда из этого ничего не вышло просто выгнали их на улицу, чем, конечно, расстроили директора зоопарка. Булгаков, надо понимать, эту историю именно от кого-то из них узнал – скорее всего, от Чарльза Боолена, с которым несколько раз беседовал.
Сам Буллит писал Франклину Рузвельту: "Это был чрезвычайно удачный приём, достойный и в то же время весёлый. (…) Безусловно, это был лучший приём в Москве со времен Революции. Мы достали тысячу роз в Хельсинки, заставили до времени распуститься множество берёзок и устроили в одном конце гостиной подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, с танцовщиками и всяческими детскими штуками – птицами, козлятами и парой маленьких медвежат".
Представительным был и круг приглашенных (их было около 500). Елена Сергеевна обратила внимание на две группы приглашённых.
Во-первых, это театральные деятели: Владимир Немирович-Данченко со своей секретаршей Ольгой Бокшанской (сестрой Елены Сергеевны), актёры МХАТа Иван Берсенев и Софья Гиацинтова, создатель Камерного театра Александр Таиров со своей женой, актрисой Алисой Коонен, Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх.
16 июля 2024, 16:00ИсторияСоветская «дама с камелиями» Зинаида Райх. Как одесситка стала роковой музой Есенина и МейерхольдаВ ночь на 15 июля 1939 года в своей московской квартире была зверски убита самая сексуальная советская актриса, к которой неоднозначно относились коллеги и современники. Это была Зинаида Николаевна Райх — жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда. Обстоятельства этого преступления остаются загадкой по сей день
Во-вторых, это политики и военные – Семён Будённый, Михаил Тухачевский (он в конце приёма танцевал лезгинку с балериной Ольгой Лепешинской), Николай Бухарин, Карл Радек, Андрей Бубнов.
Не упомянутыми почему-то остались нарком иностранных дел Максим Литвинов, нарком обороны Климент Ворошилов, нарком путей сообщения и секретарь ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович. Впрочем, вполне вероятно, что они ограничились протокольным приветствием и сразу отбыли, а Булгаковы их просто не видели.
Не упоминала она и об инциденте с участием Радека и маршала Александра Егорова – первый напоил шампанским медвежонка, второй же попытался утешить зверя, взял его на руке, а того вырвало ему на мундир. Егоров, почему-то, решил, что виноваты организаторы и требовал: "передайте послу, что советские генералы не привыкли к тому, чтобы к ним относились как к клоунам" (в конечном итоге к нему отнеслись серьёзно, но уже без участия американского посла – расстрелян в феврале 1939 года).
Понятно, что к подавляющему большинству присутствующих Булгаков относился без восторга (известно, например, его неприязненное отношение к Немировичу-Данченко). Толпа большевистских деятелей настоящего вполне естественным образом превращается в толпу служителей дьявола в прошлом. И писатель, кстати, не удержался от того, чтобы не упомянуть хотя бы одного из них в произведении – Генриха Ягоды (он, правда, в воспоминаниях о бале в американском посольстве не упоминается). Но паноптикум мог бы быть намного более широким – к концу 1938 года многие участники бала были расстреляны…
6 ноября 2022, 11:24"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": гости на балу Воланда
Кстати, в окончательной реакции для деятелей культуры места на бале сатаны не нашлось – дирижёр и музыканты были не участниками, а приглашёнными. Правда, приглашёнными из мест более отдалённых, чем Швеция – и Иоганн Штраус, и Анри Вьётан, упомянутые в романе, умерли ещё в XIX веке. В ранней версии описания бала среди его участников фигурировали авторы "Фауста" Иоганн Гёте и Шарль Гуно, но Булгаков от их услуг, естественно, отказался – уж очень они откровенно не вписывались в круг гостей Воланда, которых Маргарита назвала висельниками. Хотя писатель явно имел в виду не только связь "Мастера и Маргариты" с фаустианой.
В конце концов сами организаторы приёма, включая посла для Москвы 30-х годов выглядели пришельцами из другого мира. Буллита смело можно считать одним из прототипов Воланда, а его помощников (того же Боолена или Кеннана) – прототипами если не непосредственно Коровьева, Азазелло и Бегемота, то свиты Воланда как явления.
Александр Эткинд пишет:
"Визит Воланда в Москву совпадает по времени с пребыванием Буллита в Москве, а также с работой Булгакова над третьей редакцией его романа. Как раз в этой редакции прежний оперный дьявол стал центральным героем, воспроизведя характерное для Буллита сочетание демонизма, иронии и большого стиля.
24 мая 2024, 16:32"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень ВоландаМихаил Афанасьевич Булгаков предупреждал – "у Воланда никаких прототипов нет". Кто мы такие, чтобы пытаться противостоять воле писателя? Тем более, что быть прототипом Князя Тьмы – так себе комплимент. Но некоторые люди на складывание образа Воланда разумеется повлияли
Дьявол приобрёл человеческие качества, которые восходят, как представляется, к личности американского посла в её восприятии Булгаковым: могущество и озорство, непредсказуемость и верность, любовь к роскоши и цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите. Буллит также был высок и лыс и обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом. Известно ещё, что Буллит любил Шуберта, его музыка напоминала ему счастливые дни с первой женой. И, конечно, у Буллита был в посольстве глобус очень тонкой работы, одна из книг Буллита, написанных после войны, так и называется "Сам великий глобус"".
P.S.: Осенью 2010 года посол США в России Джон Байерли провёл в Спасо-хаусе “Феерический бал", чтобы отпраздновать 75-летнюю годовщину "Весеннего фестиваля". В пресс-релизе посольства указывалось, что бал посвящён и Булгакову, "который, согласно нескольким исследователям его творчества, вскоре увековечил этот праздник в своем знаменитом романе “Мастер и Маргарита”, передав его атмосферу в сцене “весеннего бала полнолуния". Новое мероприятие, как это часто бывает с ремейками, было жалким подобием неповторимого оригинала – и по оформлению, и по гостям.
Подписывайся на