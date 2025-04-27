Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров - 27.04.2025 Украина.ру
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Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров - 27.04.2025 Украина.ру
Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
Территориальная целостность России в её нынешних границах не является предметом переговоров. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-04-27T18:32
2025-04-27T18:32
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется российским и Киеву следует исходить из этого, а также учитывать другие реалии вооружённого конфликта с Россией. После этого Владимир Зеленский заявил, что нынешнее руководство Украины никогда не признает Россию в её нынешних границах.В ходе интервью с главой российской дипломатии телеканал CBS поинтересовался у Сергея Лаврова обсуждением территориальной проблемы теми, кто ведёт переговоры по Украине. переговорщиками"Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает", - констатировал Лавров.По его мнению, Трамп совершенно верно понимает давно состоявшемся решение крымского вопроса, а Зеленский – не понимает и утверждает обратное, переча президенту США.Глава МИД России также отрицательно ответил на вопрос о передаче Россией под иностранное управление Запорожской АЭС."Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках", - разъяснил Лавров.Также Россия не получала предложений об отмене антироссийских санкции, рассказал глава МИД РФ.Ранее Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине Актуальное интервью на эту тему: Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
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Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров

18:32 27.04.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Территориальная целостность России в её нынешних границах не является предметом переговоров. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется российским и Киеву следует исходить из этого, а также учитывать другие реалии вооружённого конфликта с Россией. После этого Владимир Зеленский заявил, что нынешнее руководство Украины никогда не признает Россию в её нынешних границах.
В ходе интервью с главой российской дипломатии телеканал CBS поинтересовался у Сергея Лаврова обсуждением территориальной проблемы теми, кто ведёт переговоры по Украине. переговорщиками
"Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает", - констатировал Лавров.
По его мнению, Трамп совершенно верно понимает давно состоявшемся решение крымского вопроса, а Зеленский – не понимает и утверждает обратное, переча президенту США.
"Никто в Европе или в США почему-то ему не напомнил, что помимо территориальных вопросов конституция Украины гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине", а также гарантирует развитие этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности всех народов и национальных меньшинств на Украине. Это тоже записано в конституции, я уже об этом говорил, но вы решили не углубляться в эту тему", - сказал Лавров, оценивая высказывания Зеленского на крымскую тему.
Глава МИД России также отрицательно ответил на вопрос о передаче Россией под иностранное управление Запорожской АЭС.
"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках", - разъяснил Лавров.
Также Россия не получала предложений об отмене антироссийских санкции, рассказал глава МИД РФ.
Ранее Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
Актуальное интервью на эту тему: Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
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Заголовок открываемого материала
18:53Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля
18:32Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
18:13Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
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17:36Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
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