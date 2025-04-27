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Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров

Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров - 27.04.2025 Украина.ру

Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров

Территориальная целостность России в её нынешних границах не является предметом переговоров. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-04-27T18:32

2025-04-27T18:32

2025-04-27T18:32

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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется российским и Киеву следует исходить из этого, а также учитывать другие реалии вооружённого конфликта с Россией. После этого Владимир Зеленский заявил, что нынешнее руководство Украины никогда не признает Россию в её нынешних границах.В ходе интервью с главой российской дипломатии телеканал CBS поинтересовался у Сергея Лаврова обсуждением территориальной проблемы теми, кто ведёт переговоры по Украине. переговорщиками"Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает", - констатировал Лавров.По его мнению, Трамп совершенно верно понимает давно состоявшемся решение крымского вопроса, а Зеленский – не понимает и утверждает обратное, переча президенту США.Глава МИД России также отрицательно ответил на вопрос о передаче Россией под иностранное управление Запорожской АЭС."Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках", - разъяснил Лавров.Также Россия не получала предложений об отмене антироссийских санкции, рассказал глава МИД РФ.Ранее Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине Актуальное интервью на эту тему: Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович

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