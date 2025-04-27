ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор - 27.04.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор - 27.04.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
За минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Белгородской области почти полторы сотни снарядов. Об этом 27 апреля заявил глава региона Вячеслав Гладков
2025-04-27T12:24
2025-04-27T12:24
новости
белгородская область
курская область
краснояружский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
кто
всу
военные преступления
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Сообщая о нанесённых ВСУ ударах по российскому региону за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное и Щетиновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В Отрадном вследствие удара двух FPV-дронов посечены осколками два легковых автомобиля."В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое, Соболевка и хутор Нижние Мельницы атакованы 9 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Долгое огнём уничтожен частный дом, повреждены одно частное домовладение, 3 надворные постройки, один автомобиль и объект торговли. В селе Соболевка повреждён легковой автомобиль",- рассказал губернатор.Он также сообщил, что Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе четырёх обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Последствий нет. В Ивнянском районе близ села Орловка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи - аварийными службами электроснабжение оперативно восстановлено.Также он отметил, что над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В селе Русская Берёзовка Ракитянского района вследствие отражения системой ПВО атаки беспилотника самолётного типа повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Ленинский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин с украинской стороны было выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. Там также были совершены атаки 18 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Муром повреждены три частных домовладения, а в сёлах Белянка и Новая Таволжанка повреждены - по одному частному дому.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем стало известно о новых преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей соседнего региона. Подробности в публикации "Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html
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новости, белгородская область, курская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, кто, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители
Новости, Белгородская область, Курская область, Краснояружский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО, КТО, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители

ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор

12:24 27.04.2025
 
© Украина.руБелгородская и Харьковская области
Белгородская и Харьковская области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Украина.ру
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За минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Белгородской области почти полторы сотни снарядов. Об этом 27 апреля заявил глава региона Вячеслав Гладков
Сообщая о нанесённых ВСУ ударах по российскому региону за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное и Щетиновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В Отрадном вследствие удара двух FPV-дронов посечены осколками два легковых автомобиля.
"В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое, Соболевка и хутор Нижние Мельницы атакованы 9 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Долгое огнём уничтожен частный дом, повреждены одно частное домовладение, 3 надворные постройки, один автомобиль и объект торговли. В селе Соболевка повреждён легковой автомобиль",- рассказал губернатор.
Он также сообщил, что Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе четырёх обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Последствий нет. В Ивнянском районе близ села Орловка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи - аварийными службами электроснабжение оперативно восстановлено.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников. В селе Илёк-Пеньковка в результате атак беспилотников повреждены частное домовладение, грузовой автомобиль, административное здание и бытовое помещение на территории производственного предприятия. В посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль", - сообщил Гладков.
Также он отметил, что над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В селе Русская Берёзовка Ракитянского района вследствие отражения системой ПВО атаки беспилотника самолётного типа повреждён частный дом.
В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Ленинский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин с украинской стороны было выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. Там также были совершены атаки 18 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Муром повреждены три частных домовладения, а в сёлах Белянка и Новая Таволжанка повреждены - по одному частному дому.
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Вчера, 15:28
Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов Российские военнослужащие уничтожили диверсионные группы ВСУ возле села Поповка Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем стало известно о новых преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей соседнего региона. Подробности в публикации "Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
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12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
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