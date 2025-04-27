https://ukraina.ru/20250427/vsu-obstrelyali-naselnnye-punkty-belgorodskoy-oblasti--gubernator-1062779698.html

ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор

ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор - 27.04.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Белгородской области почти полторы сотни снарядов. Об этом 27 апреля заявил глава региона Вячеслав Гладков

2025-04-27T12:24

2025-04-27T12:24

2025-04-27T12:24

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Сообщая о нанесённых ВСУ ударах по российскому региону за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное и Щетиновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В Отрадном вследствие удара двух FPV-дронов посечены осколками два легковых автомобиля."В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое, Соболевка и хутор Нижние Мельницы атакованы 9 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Долгое огнём уничтожен частный дом, повреждены одно частное домовладение, 3 надворные постройки, один автомобиль и объект торговли. В селе Соболевка повреждён легковой автомобиль",- рассказал губернатор.Он также сообщил, что Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе четырёх обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Последствий нет. В Ивнянском районе близ села Орловка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи - аварийными службами электроснабжение оперативно восстановлено.Также он отметил, что над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В селе Русская Берёзовка Ракитянского района вследствие отражения системой ПВО атаки беспилотника самолётного типа повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Ленинский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин с украинской стороны было выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. Там также были совершены атаки 18 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Муром повреждены три частных домовладения, а в сёлах Белянка и Новая Таволжанка повреждены - по одному частному дому.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем стало известно о новых преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей соседнего региона. Подробности в публикации "Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ

https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html

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новости, белгородская область, курская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, кто, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители