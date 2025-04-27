СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика - 27.04.2025 Украина.ру
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СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика - 27.04.2025 Украина.ру
СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
Завербованному украинской спецслужбой Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, следствием которого стала гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-27T15:36
2025-04-27T15:36
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балашиха
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генштаб
генеральный штаб вооруженных сил рф
теракт
террорист
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Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)."С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказано в официальном сообщении.Кузин рассказал, что в сентябре 2023 года он прибыл в Россию и в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. Через год он приступил к сбору необходимых данных о Москалике как об объекте террористического нападения."Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", - рассказали в РФ.Там также отметили, что Кузин в марте из тайника в Балашихе получил компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля. После этого он установил их в автомобиле.Кузин является гражданином России. Он 1983 года рождения."Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения", - добавили в Следкоме.В ведомстве также сообщили, что Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.Следственным ведомством во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.Накануне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что убийство генерала Генштаба Минобороны РФ Ярослава Москалика — это "крупное дело", он пообещал "изучить" его.Также 26 апреля стало известно, что Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash
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новости, россия, украина, балашиха, ск рф, сбу, генштаб, генеральный штаб вооруженных сил рф, теракт, террорист, терроризм, уголовное дело
Новости, Россия, Украина, Балашиха, СК РФ, СБУ, Генштаб, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, теракт, террорист, терроризм, уголовное дело

СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика

15:36 27.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Завербованному украинской спецслужбой Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, следствием которого стала гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).
"С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказано в официальном сообщении.
Кузин рассказал, что в сентябре 2023 года он прибыл в Россию и в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. Через год он приступил к сбору необходимых данных о Москалике как об объекте террористического нападения.
"Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", - рассказали в РФ.
Там также отметили, что Кузин в марте из тайника в Балашихе получил компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля. После этого он установил их в автомобиле.
"Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США", - сообщили в следственном ведомстве.
Кузин является гражданином России. Он 1983 года рождения.
"Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения", - добавили в Следкоме.
В ведомстве также сообщили, что Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.
Следственным ведомством во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что убийство генерала Генштаба Минобороны РФ Ярослава Москалика — это "крупное дело", он пообещал "изучить" его.
Также 26 апреля стало известно, что Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash
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