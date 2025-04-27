https://ukraina.ru/20250427/sk-rf-predyavil-kuzinu-obvinenie-v-pokushenii-na-generala-moskalika-1062783668.html

СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика

СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика - 27.04.2025 Украина.ру

СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика

Завербованному украинской спецслужбой Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, следствием которого стала гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-27T15:36

2025-04-27T15:36

2025-04-27T15:36

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Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)."С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказано в официальном сообщении.Кузин рассказал, что в сентябре 2023 года он прибыл в Россию и в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. Через год он приступил к сбору необходимых данных о Москалике как об объекте террористического нападения."Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", - рассказали в РФ.Там также отметили, что Кузин в марте из тайника в Балашихе получил компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля. После этого он установил их в автомобиле.Кузин является гражданином России. Он 1983 года рождения."Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения", - добавили в Следкоме.В ведомстве также сообщили, что Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.Следственным ведомством во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.Накануне президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что убийство генерала Генштаба Минобороны РФ Ярослава Москалика — это "крупное дело", он пообещал "изучить" его.Также 26 апреля стало известно, что Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash

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