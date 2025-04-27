https://ukraina.ru/20250427/reshayuschaya-nedelya-dlya-ukrainy-itogi-27-aprelya-1062788406.html

Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля

Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля - 27.04.2025 Украина.ру

Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединённые Штаты решат, продолжать ли мирные усилия по украинскому конфликту, в ближайшую неделю

2025-04-27T18:53

2025-04-27T18:53

2025-04-27T18:54

хроники

эксклюзив

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

вооруженные силы украины

the times

офис президента

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg

Как заявил государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии телеканалу NBC, Соединённые Штаты в ближайшую неделю решат, продолжать ли посредничество по Украине или сосредоточиться на других вопросах."На протяжении всего этого процесса речь идет об определении того, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки от него после 90 дней усилий. Это то, что мы пытаемся определить на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", — заявил Рубио.Отвечая на вопрос о вероятности достижения урегулирования, госсекретарь отметил, что "мы близки, но близки недостаточно".Он также уточнил, что США не расширяют санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу.За сутки с лишним до этого американский президент США Дональд Трамп заявил, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом."Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — написал он в ночь на 26 апреля в соцсети Truth Social.Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.Практически одновременно издание The Times сообщило, что у Владимира Зеленского "просто нет выбора", кроме как согласиться на план Трампа, а терпение последнего иссякает."Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение", — сообщило издание со ссылкой на источник в окружении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.До этого, 24 апреля Трамп, отвечая на вопросы журналистов, уже обозначал сроки заключения мирного договора по Украине."Давайте посмотрим, что произойдёт. Я думаю, мы сможем заключить сделку. И если мы договоримся, это будет замечательно, тогда нам не придется отвечать на этот вопрос. Вы можете задать этот вопрос через две недели, но мне кажется, мы уже очень близки к соглашению", — сказал он.Он также заявил, что журналисты "понятия не имеют", какое давление США оказывают на Россию. По словам Трампа, этого давления "много". Когда же президента США спросили о дополнительных санкциях в отношении России, он заявил, что ответил бы на этот вопрос через неделю, т. к. хочет увидеть, будут ли достигнуты договорённости.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News заявил о готовности России к сделке по Украине."Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определённые точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — рассказал он.По словам Лаврова, Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.При этом министр иностранных дел России подчеркнул, что Россия хранит тайну переговоров."Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьёзными", — подчеркнул Лавров.Он вспомнил о Зеленском, который охотно общается с прессой.Тем временем украинские источники предупреждают о том, что мир, на который согласится Зеленский, не будет прочным."Наши источники единственные кто сообщают о скором наступлении перемирия, но стоит понимать одно, что это вынужденный трек для Офиса президента. Когда говорят о "30-дневном перемирии", суть в том, чтобы украинцы расслабились, вышли из домов, начали чувствовать себя в безопасности. Именно в этот момент активизируются ТЦКшники (военкомы — Ред.). Под прикрытием временного затишья пойдут массовые задержания и вылавливание "резервов". Это не попытка приостановить войну, а лишь тактический манёвр, чтобы восполнить потери в ВСУ и продолжить военные действия с новым ресурсом", — сообщил 27 апреля популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".По словам авторов канала, это хорошо видно по действиям украинской власти, которая под разговоры о мире всё активнее закручивает мобилизационные гайки"При этом Зеленский на публику уверяет, что насильственная мобилизация — это якобы единичные исключения, а нарушители из числа военкомов несут за это ответственность. В интервью Бену Шапиро он голословно заявил, что "600–800 тысяч человек добровольно пошли в армию", и что "мобилизация происходит по закону". Но достаточно посмотреть, что ежедневно происходит на улицах украинских городов, чтобы понять, насколько эти заявления далеки от реальности", — отметили они.Авторы канала "ЗеРада" указали, что "людей хватают на улицах, в общественном транспорте, в тренажёрках, а из последнего можно вспомнить рейды ТЦКшников у церквей, где мужчинам, пришедшим освятить пасхальные корзины, пришлось спешно ретироваться". Они напомнили, что повестки вручают на рабочих местах, на блокпостах, а при сопротивлении военкомы практически всегда применяют силу, "особенно, если за их жертву никто не заступается"."В итоге, попытки прикрыться законом и красивыми словами выглядят особенно цинично, когда речь идёт о принудительной отправке на фронт. И пока Зеленский делает заявления явно для западной аудитории (украинцы сами все прекрасно видят), мобилизационная машина продолжает перемалывать население страны", — писал телеграм-канал.Его авторы охарактеризовали возможное перемирие как "перерыв на донабор в ВСУ".Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

https://ukraina.ru/20250427/raznovektornyy-tramp--glavnoe-na-utro-27-aprelya-1062777855.html

https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, the times, офис президента, украина, россия, сша